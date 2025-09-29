'여자팀과는 달라' 라미레스 감독, 2026년까지 남자 대표팀 지휘봉 잡…

|
[스포츠조선 김영록 기자] 이사나예 라미레스 남자대표팀 감독이 2026년까지 남자대표팀 사령탑직을 이어간다. 함께 선임됐지만, 계약연장에 실패한 페르난도 모랄레스 여자대표팀 전 감독과는 다른 행보다.
협회 남자경기력향상위원회는 노진수 위원장을 비롯해 김정근 박주점 최천식 김경수 석진욱 윤봉우 등 전현직 배구 감독 및 선수, 해설위원들로 구성돼있다. 이번 회의에는 7명 중 4명이 참석해 라미레스 감독의 지난 2년간의 과정을 되짚었다.
협회는 라미레스 감독에 대해 2년간 체계적인 훈련 계획과 시스템을 바탕으로 11년 만의 세계선수권 출전, 동아시아선수권 우승을 달성했다는 점, 그리고 올림픽출전권이 걸린 아시아선수권과 메달권 재진입을 노리는 아시안게임 등 주요 국제대회가 개최되는 2026년까지 대표팀 운영의 연속성을 가져가야한다는 점을 고려해 참석 위원 전원의 동의로 라미레스 감독과의 계약을 유지하기로 의결했다.
또한 오는 10월 17일부터 부산광역시에서 개최되는 제106회 전국체육대회 현장에도 방문하여 차세대 국가대표 선수 발굴에 힘쓸 계획이며, 2025-2026 V리그 남자부도 향후 직접 관람하며 국가대표 선수 선발을 구상할 계획이다.
