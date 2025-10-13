"승리 향한 도약의 각오" 올해는 스텝업! 간절한 페퍼저축은행, 새 시즌 정조준

최종수정 2025-10-13 12:47

"승리 향한 도약의 각오" 올해는 스텝업! 간절한 페퍼저축은행, 새 시즌…
사진제공=페퍼저축은행

"승리 향한 도약의 각오" 올해는 스텝업! 간절한 페퍼저축은행, 새 시즌…
사진제공=페퍼저축은행

"승리 향한 도약의 각오" 올해는 스텝업! 간절한 페퍼저축은행, 새 시즌…
사진제공=페퍼저축은행

[스포츠조선 김영록 기자] 페퍼저축은행 AI페퍼스 배구단(구단주 장매튜)가 새 시즌을 향한 출발 준비를 마쳤다.

페퍼저축은행은 지난 11일 토요일 페퍼스타디움에서 열린 2025~2026시즌 출정식을 성공적으로 마쳤다고 13일 밝혔다.

이번 출정식은 새 시즌 멤버십 구매자 및 사전 신청 팬이 함께했으며, "STEP UP! AI PEPPERS!"라는 행사명 아래 선수단의 각오와 승리의 의지를 공유했다. 입장은 낮 12시부터 진행됐으며, 참가자 전원에게 기념 티셔츠가 제공됐다.

본 행사에서는 선수들이 시즌 키워드를 담은 아크릴 큐브를 차례로 쌓아 올려 '스텝업 블록 타워'를 완성하는 특별 퍼포먼스가 진행됐다. 이어 △오프닝 영상 상영 △팬 환영 인사 △선수단 및 코칭스태프 소개 △감독과 주장의 출사표 발표 △팬 Q&A 토크 콘서트 △치어리더 공연 △단체 사진 촬영 △팬 사인회 등 프로그램이 이어졌다. 행사 시작 전에는 포토존과 Q&A 참여 등 사전 프로그램도 운영돼 팬들이 출정식 전부터 현장 분위기를 체험할 수 있었다.

이번 시즌 AI페퍼스의 슬로건은 'Step up to win(승리를 위해 도약하다)'로, 지난 시즌 원팀으로 새롭게 시작한다는 의미를 담은 슬로건에서 나아가 팬과 선수단이 하나 되어 더 큰 목표를 향해 나아가겠다는 의지를 담았다.


"승리 향한 도약의 각오" 올해는 스텝업! 간절한 페퍼저축은행, 새 시즌…
사진제공=페퍼저축은행
페퍼저축은행 AI페퍼스 관계자는 "이번 출정식으로 팬들과 함께 올 시즌의 다짐과 목표를 나눌 수 있어 뜻깊었다"며 "새로운 슬로건 'Step up to win(승리를 위해 도약하다)'처럼 새 시즌에는 원팀으로 더욱 성장해 새로운 역사를 만들어가겠다"는 포부를 밝혔다.

한편, 출정식 당일 행사 종료 후 오후 4시부터 페퍼스타디움 인근 롯데아울렛 광주월드컵점에서 팬 사인회가 약 한 시간 동안 진행됐다. 이 사인회에는 박정아, 고예림, 시마무라 선수가 참여해 팬들과 직접 소통하는 시간을 가졌다.


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이지혜, 하와이서 '현실 뱃살' 大공개 "배 가리는 걸 깜빡, 비밀로 해줘라"

2.

정웅인 "매니저, 내 재산 담보로 사채 써...'세친구'로 번 전 재산 사기 당해" ('4인용식탁')

3.

'정년이' 김윤혜, 10월 25일 결혼 "예비신랑은 비연예인" [공식]

4.

선우용여, 김구라에 일침 "잘났다고 으스대, 좀 죽어 살아라"(동상이몽)

5.

기억 잃고 쓰러진 한석준, 근황 전했다 "다행히 잘 회복 중, 걱정 감사"

스포츠 많이본뉴스
1.

"흥민아, 너 없이는 안 되겠다!" '흥부 듀오' 빠진 LA FC 6연승 마감, 오스틴 원정에서 0-1 패배

2.

128억 썼는데 '플러스마이너스 0' 한화의 눈물 → 승자는 삼성?…304억 오간 FA 영입 잔혹사, 그래도 '돈쓴' 팀은 가을야구 한다 [SC포커스]

3.

내부엔 강백호, 외부엔 박찬호...'황재균에 144억 쓴' KT발 태풍 경보 "최상위권 도약 하려면"

4.

"인구 5만5천명에 제주도보다 작은 섬나라" 랭킹 136위 페로제도의 돌풍, 39위 체코 꺾고 첫 월드컵 희망 키웠다

5.

오타니 아니면 안된다? 그건 타자일 때, 스넬-야마모토 NLCS 1,2차전 선발 예고...5,6차전도 염두

스포츠 많이본뉴스
1.

"흥민아, 너 없이는 안 되겠다!" '흥부 듀오' 빠진 LA FC 6연승 마감, 오스틴 원정에서 0-1 패배

2.

128억 썼는데 '플러스마이너스 0' 한화의 눈물 → 승자는 삼성?…304억 오간 FA 영입 잔혹사, 그래도 '돈쓴' 팀은 가을야구 한다 [SC포커스]

3.

내부엔 강백호, 외부엔 박찬호...'황재균에 144억 쓴' KT발 태풍 경보 "최상위권 도약 하려면"

4.

"인구 5만5천명에 제주도보다 작은 섬나라" 랭킹 136위 페로제도의 돌풍, 39위 체코 꺾고 첫 월드컵 희망 키웠다

5.

오타니 아니면 안된다? 그건 타자일 때, 스넬-야마모토 NLCS 1,2차전 선발 예고...5,6차전도 염두

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.