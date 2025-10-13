"승리 향한 도약의 각오" 올해는 스텝업! 간절한 페퍼저축은행, 새 시즌…

|
[스포츠조선 김영록 기자] 페퍼저축은행 AI페퍼스 배구단(구단주 장매튜)가 새 시즌을 향한 출발 준비를 마쳤다.
본 행사에서는 선수들이 시즌 키워드를 담은 아크릴 큐브를 차례로 쌓아 올려 '스텝업 블록 타워'를 완성하는 특별 퍼포먼스가 진행됐다. 이어 △오프닝 영상 상영 △팬 환영 인사 △선수단 및 코칭스태프 소개 △감독과 주장의 출사표 발표 △팬 Q&A 토크 콘서트 △치어리더 공연 △단체 사진 촬영 △팬 사인회 등 프로그램이 이어졌다. 행사 시작 전에는 포토존과 Q&A 참여 등 사전 프로그램도 운영돼 팬들이 출정식 전부터 현장 분위기를 체험할 수 있었다.
이번 시즌 AI페퍼스의 슬로건은 'Step up to win(승리를 위해 도약하다)'로, 지난 시즌 원팀으로 새롭게 시작한다는 의미를 담은 슬로건에서 나아가 팬과 선수단이 하나 되어 더 큰 목표를 향해 나아가겠다는 의지를 담았다.
한편, 출정식 당일 행사 종료 후 오후 4시부터 페퍼스타디움 인근 롯데아울렛 광주월드컵점에서 팬 사인회가 약 한 시간 동안 진행됐다. 이 사인회에는 박정아, 고예림, 시마무라 선수가 참여해 팬들과 직접 소통하는 시간을 가졌다.
