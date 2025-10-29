|
[수원=스포츠조선 송정헌 기자] '이를 어쩌나...' 현대캐피탈 주전 세터 황승빈이 경기 도중 어깨 부상을 당하고 응급실로 향했다.
29일 수원체육관에서 열린 배구 V리그 남자부 한국전력과 현대캐피탈의 3라운드 경기 . 현대캐피탈이 한국전력에 세트스코어 3대 1로 승리했다. 현대캐피탈은 리그 개막 후 3연승, 승점 8점으로 1위를 달렸다. 승점을 챙기지 못한 한국전력은 개막 후 3연패 늪에 빠지며 리그 꼴찌.
현대캐피탈은 승리를 하긴 했으나 1세트 아찔한 상황이 벌어졌다. 현대캐피탈 레오와 황승빈이 수비 도중 충돌하는 사고가 발생했다. 레오와 황승빈은 수비 리시브를 위해 몸을 날리다 충돌했다. 덩치가 큰 레오와 부딪힌 황승빈의 충격이 더 컸다. 황승빈은 왼쪽 어깨를 만지며 쉽게 일어나지 못했다.
구급요원들이 황승빈을 코트 밖으로 이동시켰다. 코트 밖에서 응급 진료를 받은 황승빈은 곧바로 근처 병원으로 이송됐다.
이후 현대캐피탈 관계자는 황승빈이 왼쪽 어깨에 충격을 받았다. 어깨 상태를 확인하기 위해 엑스레이 검진을 받았다. 검진 결과 뼈에는 큰 이상이 없다고 했다. 하지만, 황승빈은 30일 다시 정밀 검진을 받을 예정이다.
현대캐피탈은 주전 세터 황승빈이 빠진 가운데 이준협을 교체 투입해 승리했다. 2세트를 내주긴 했으나 세트스코어 3대1(25-22, 15-25, 25-19, 27-25)로 한국전력을 잡아냈다.
황승빈은 올 시즌 현대캐피탈의 주전 세터다. 올 시즌 강력한 우승 후보 현대캐피탈이 시즌 개막 후 3연승을 질주했으나 황승빈이 어깨 부상을 당하며 근심거리도 생겼다.
현대캐피탈은 3연승을 달렸으나 만약, 주전 세터 황승빈이 부상으로 빠진다면 전력에 차질이 생길 수밖에 없다.
