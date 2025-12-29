한국프로축구연맹, 신입 및 경력사원 공개 채용

|
한국프로축구연맹(총재 권오갑)이 신입 및 경력사원을 공개 채용한다. 직무는 인사총무팀장, 변호사, 회계, 홍보, 유스지원, IP사업 및 기타 일반 행정 등이다.
회계 분야는 회계 및 세무 실무 경력 3년 이상이 요구되며, 결산 및 부가가치세 신고 등 세무 업무와 경영지원 및 총무 업무 전반에 대한 경험이 필요하다. 홍보 분야는 PR, 미디어, 커뮤니케이션 실무 경력을 3년 이상 보유해야 하며, K리그 및 한국축구전반에 대한 이해도가 높은 자를 우대한다.
모든 분야 지원자는 2026년 1월부터 근무가 가능해야 하며, 채용공고에 기재된 어학 기준을 충족해야 한다.
이번에 채용하는 신입 및 경력사원은 4년제 대학졸업자 또는 졸업 예정자로 국가공무원법 제33조에 의한 결격사유가 없는 자, 영어 및 제2외국어 능숙자, 컴퓨터/OA 가능자다. 남자는 병역필 또는 면제여야 한다.
서류 접수는 2026년 1월 4일까지 지정된 이메일을 통해 진행된다. 이후 서류 전형 합격자를 대상으로 영어 면접과 임원 면접을 거쳐 최종 합격자를 선발할 예정이다. 단, 인사총무팀장 및 회계 분야 지원자는 영어 면접이 제외된다. 이 밖에 자세한 채용 공고 내용 및 접수 방법은 한국프로축구연맹 홈페이지에서 확인할 수 있다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com