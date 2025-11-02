2G 연속 풀세트 → 셧아웃 패배…'전광인 더비' 임하는 신영철 감독 "…

|
[천안=스포츠조선 김영록 기자] 사령탑 교체 후 첫 시즌을 치르는 OK저축은행의 새 시즌이 시작부터 험난하다.
외국인 선수는 디미트로프, 아시아쿼터는 매히 젤베 가지아니를 각각 영입했었다. 젤베가 메디컬테스트에서 탈락하면서 급하게 트렌트 오데이를 영입한 상황.
야인으로 지내는 와중에도 V리그 전경기를 지켜봤다는 신영철 OK저축은행 감독. 그는 "외국인 감독들은 데이터에 확실하게 초점을 맞추는 경향이 있다. 반면에 나 같은 국내 감독들은 주전 선수들을 좀더 신뢰하는 편"이라고 운을 ?I다.
"젤베가 빠지면서 미들에 공백이 생겼는데, 오데이로는 조금 버겁다, 그래도 없는 것보다는 낫다는 마음으로 데려왔는데, 아직은 시간이 필요하다. 디미트로프도 아직은 몸이 올라오지 않았다. 자신감은 넘치는데, 아직은 좀 늘어지는 맛이 있다. 돌파구를 찾기가 쉽지 않다. 일단 선수들에게 자신감을 불어넣고 있다."
그래도 전광인을 중심으로 한 국내 선수 라인업은 괜찮은 편. 신영철 감독은 "국내 선수는 괜찮다. 다만 이민규가 아직 자기 리듬을 찾지 못하고 있다. 차차 맞춰가는 시간이 필요하고, 외국인 선수가 필요할 때 해결사 역할만 해주면 지금과는 흐름이 좀 다를 것"이라고 덧붙였다.
천안=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com