2G 연속 풀세트 → 셧아웃 패배…'전광인 더비' 임하는 신영철 감독 "생각이 많아진다" [천안포커스]

기사입력 2025-11-02 13:45


30일 의정부 경민대체육관에서 열린 V리그 남자부 KB손해보험과 OK저축은행의 경기, OK저축은행 전광인이 득점을 성공한 후 환호하고 있다. 의정부=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.30/

30일 의정부 경민대체육관에서 열린 V리그 남자부 KB손해보험과 OK저축은행의 경기, OK저축은행 디미트로프가 공격을 시도하고 있다. 의정부=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.30/

[천안=스포츠조선 김영록 기자] 사령탑 교체 후 첫 시즌을 치르는 OK저축은행의 새 시즌이 시작부터 험난하다.

OK저축은행은 2일 천안 유관순체육관에서 열리는 진에어 2025~2026시즌 V리그 현대캐피탈전을 치른다.

비시즌 큰 변화를 겪었다. 오기노 마사지 전 감독에서 신영철 감독으로 사령탑이 바뀌었고, 키플레이어였던 신호진을 보내고 베테랑 전광인을 영입했다.

외국인 선수는 디미트로프, 아시아쿼터는 매히 젤베 가지아니를 각각 영입했었다. 젤베가 메디컬테스트에서 탈락하면서 급하게 트렌트 오데이를 영입한 상황.

야인으로 지내는 와중에도 V리그 전경기를 지켜봤다는 신영철 OK저축은행 감독. 그는 "외국인 감독들은 데이터에 확실하게 초점을 맞추는 경향이 있다. 반면에 나 같은 국내 감독들은 주전 선수들을 좀더 신뢰하는 편"이라고 운을 ?I다.

이어 "팀이 좀 여유가 있고 전력이 탄탄하면 나도 다양한 선수를 써보겠는데, 아직 우리는 그만한 전력이 못된다"면서 "송희채 교체하면 차지환, 전광인 뒤는 그나마 김건우인데 매번 고민된다"고 덧붙였다.


30일 의정부 경민대체육관에서 열린 V리그 남자부 KB손해보험과 OK저축은행의 경기, OK저축은행 신영철 감독이 경기에 함께하고 있다. 의정부=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.30/
세터나 리베로 역시 마찬가지. 신영철 감독은 "고민이 많아지다보니 신인(박인우 강선규)을 보강하지 않았나"라며 한숨을 쉬었다.

"젤베가 빠지면서 미들에 공백이 생겼는데, 오데이로는 조금 버겁다, 그래도 없는 것보다는 낫다는 마음으로 데려왔는데, 아직은 시간이 필요하다. 디미트로프도 아직은 몸이 올라오지 않았다. 자신감은 넘치는데, 아직은 좀 늘어지는 맛이 있다. 돌파구를 찾기가 쉽지 않다. 일단 선수들에게 자신감을 불어넣고 있다."


그래도 전광인을 중심으로 한 국내 선수 라인업은 괜찮은 편. 신영철 감독은 "국내 선수는 괜찮다. 다만 이민규가 아직 자기 리듬을 찾지 못하고 있다. 차차 맞춰가는 시간이 필요하고, 외국인 선수가 필요할 때 해결사 역할만 해주면 지금과는 흐름이 좀 다를 것"이라고 덧붙였다.


천안=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com

