주전세터 '부상 이탈' 초대형 악재 → 현재 상황은? 때맞춰 돌아온 1m95 장신 세터가 있다 "출격 준비 완료" [천안포커스]

최종수정 2025-11-02 14:56

주전세터 '부상 이탈' 초대형 악재 → 현재 상황은? 때맞춰 돌아온 1m…
29일 수원체육관에서 열린 배구 V리그 남자부 한국전력과 현대캐피탈의 경기. 1세트 현대캐피탈 황승빈이 수비 도중 어깨 부상을 당했다. 고통스러워하고 있는 황승빈. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.29/

주전세터 '부상 이탈' 초대형 악재 → 현재 상황은? 때맞춰 돌아온 1m…
사진제공=KOVO

주전세터 '부상 이탈' 초대형 악재 → 현재 상황은? 때맞춰 돌아온 1m…
29일 수원체육관에서 열린 배구 V리그 남자부 한국전력과 현대캐피탈의 경기. 득점을 성공시킨 현대캐피탈 허수봉이 이준협을 향해 엄지를 치켜들고 있다. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.29/

[천안=스포츠조선 김영록 기자] "이준협은 이제 증명할 일만 남은 선수다. 김명관은 이미 준비가 끝났다. 2번 세터로 준비중이다."

뜻하지 않은 주전 세터의 부상 이탈. 필립 블랑 현대캐피탈 감독은 흔들림이 없었다.

현대캐피탈은 2일 천안 유관순체육관에서 진에어 2025~2026시즌 V리그 OK저축은행전을 치른다.

현대캐피탈은 지난달 29일 한국전력전 도중 황승빈의 부상 이탈이라는 초대형 악재에 직면했다. 황승빈은 경기 도중 외국인 선수 레오와 뒤엉키면서 왼쪽 어깨에 극심한 통증을 호소한 황승빈은 곧바로 병원으로 이송됐다. 주전 세터가 빠졌음에도 현대캐피탈은 개막 3연승을 내달렸다.

다행히 뼈에는 이상이 없다. 현대캐피탈 관계자는 "일단 골절을 피한 건 다행스럽지만, 당분간은 훈련은 커녕 꼼짝도 못하는 상황"이라며 아쉬워했다.

황승빈의 빈자리를 메울 1순위는 이준협이다. 블랑 감독은 "한국전력전 승리의 주역이다. 경기력에는 의심의 여지가 없다"면서 "비시즌 노력한 결실이다. 이제 증명할 일만 남은 선수"라고 칭찬했다.

신예 배준솔, 그리고 국군체육부대(상무)에서 제대한 김명관이 뒤를 받친다. 블랑 감독은 "배준솔은 언제든지 경기를 뛸 수 있는 선수고, 김명관은 실전에 좀더 뛰어줄 수 있는 준비가 돼있다. 2번세터는 김명관"이라고 설명했다.


주전세터 '부상 이탈' 초대형 악재 → 현재 상황은? 때맞춰 돌아온 1m…
사진제공=KOVO
현대캐피탈은 현재 V리그 남녀 통틀어 유일한 무패팀이다. 블랑 감독은 "승리를 하고 있음에 만족하지만, 경기력은 좀더 향상돼야한다. 현재 구상중이던 시즌 프로그램은 순항중인데, 우리 선수들이 좀더 단단해질 필요가 있다"고 강조했다.


현대캐피탈의 유일한 신인(1라운드 6순위) 장아성은 이미 실업 무대에서 1년간 뛰었던 선수다. 이날 스쿼드에 포함됐다. 블랑 감독은 "지난 며칠간 내가 찾고 있던, 수비와 리시브가 좋은 외야수"라고 강조했다.

"신호진은 긍정 에너지를 갖춘 좋은 선수다. 단지 대표팀을 다녀오느라 피지컬 이슈, 시스템 적응, 호흡 등의 시간이 필요했던 것이다. 지금은 완벽하게 준비가 됐다."


천안=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'공무원♥' 곽튜브, 김풍표 웨딩 케이크에 충격 "저 결혼 축하해주는 거 맞냐"(냉부해)

2.

김용림, '시댁 불편' 발언에 폭발..자리 박차고 일어나 "괘씸해"

3.

강호동 '스타킹' 폭로 또 나왔다..원걸 선미 "소녀시대 편애해"(아는형님)

4.

래퍼 정상수, 축제서 ‘윤 어게인’ 외쳐 논란..“해서는 안 될 발언, 죄송”

5.

‘시험관 시술♥’ 이상민, 임신 축하 받아..볼록 나온 배 포착

스포츠 많이본뉴스
1.

'오타니도 결국 사람이구나' 멀어져가는 다저스 월드시리즈 2연패 꿈. 선발 오타니 3회 비셋에게 3점포 허용

2.

'이럴수가' 오타니가 처참하게 무너졌다…고개 숙이고 강판, 다저스 준우승 위기

3.

[공식발표]LG 우승 합작하고 끝내 이적한다 → 곧바로 새팀 마캠 합류

4.

'이런 미친 야구가 있나' 0-3→4-4, 9회말 야마모토 투입 1사 만루위기 제거. LA다저스-토론토 월드시리즈 7차전 연장돌입!

5.

'오피셜' 공식발표, 손흥민 사우디 2000억 거절하길 잘했다! "SON 메시 수준의 선수"→"쏘니 덕분에 가문의 영광 드높여"

스포츠 많이본뉴스
1.

'오타니도 결국 사람이구나' 멀어져가는 다저스 월드시리즈 2연패 꿈. 선발 오타니 3회 비셋에게 3점포 허용

2.

'이럴수가' 오타니가 처참하게 무너졌다…고개 숙이고 강판, 다저스 준우승 위기

3.

[공식발표]LG 우승 합작하고 끝내 이적한다 → 곧바로 새팀 마캠 합류

4.

'이런 미친 야구가 있나' 0-3→4-4, 9회말 야마모토 투입 1사 만루위기 제거. LA다저스-토론토 월드시리즈 7차전 연장돌입!

5.

'오피셜' 공식발표, 손흥민 사우디 2000억 거절하길 잘했다! "SON 메시 수준의 선수"→"쏘니 덕분에 가문의 영광 드높여"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.