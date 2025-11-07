개막 2연승 꿈이었나? 승승패패패패 → 서브를 못 받네.. 우리카드 4연…

개막 2연승 꿈이었나? 승승패패패패 → 서브를 못 받네.. 우리카드 4연패 쇼크! 현대캐피탈에 0-3 셧아웃 당해

최종수정 2025-11-07 20:50

사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

[천안=스포츠조선 한동훈 기자] 개막 2연승은 꿈이었나?

V리그 남자부 우리카드가 4연패 수렁에 빠졌다. 디펜딩챔피언 현대캐피탈은 선두로 점프했다.

현대캐피탈은 7일 천안 유관순체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 우리카드와 경기에서 세트스코어 3대0(25-20, 26-24, 25-18)으로 완승했다.

현대캐피탈은 4승 1패 승점 11점을 쌓았다. KB손해보험을 승점 1점 차이로 제치고 1위를 탈환했다. 우리카드는 개막 2연승 뒤 4연패를 당했다. 우리카드는 2승 4패 승점 5점이다.

필립 블랑 현대캐피탈 감독은 경기를 앞두고 "사이드아웃에 집중하고 훈련했다. 준비할 시간이 많지 않았다. 서브 범실을 줄이면서 첫 서브를 잘 넣는 것이 중요하다. 리시브가 가장 중요한 싸움이 될 것"이라고 내다봤다.

마우리시오 우리카드 감독은 "오늘 챔피언을 만난다. 어려운 경기가 될 것 같다. 정신적으로 무장하고 공격적으로 마음 먹고 경기에 임해야 한다고 본다"고 경계했다.

마우리시오 감독은 분위기를 바꿔줄 만한 극적인 플레이가 필요하다고 했다. 그는 "블로킹이나 수비에서 불꽃에 한 차례 튀겨준다면 활력소처럼 타오르면서 즐기는 플레이가 나오는 원동력이 될 수 있다. 그런 부분에서 차이를 만들었으면 좋겠다"고 기대했다.


사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

사진제공=KOVO
하지만 현대캐피탈이 시종일관 주도권을 놓지 않았다. 우리카드는 1세트를 빼앗기고 2세트에 반격 기회를 한 차례 잡았는데 이 고비를 이겨내지 못했다.


우라카드는 2세트를 접전으로 끌고가며 끈질기게 저항했다. 20점이 넘어서도 1점차 시소게임이 지속됐다. 우리카드는 23-24에서 알리의 퀵오픈으로 듀스를 이끌어냈다.

24-24에서 알리의 스파이크 서브가 아웃되면서 기세가 꺾였다. 24-25에서 이시몬의 퀵오픈이 유효블로킹에 걸리면서 반격 빌미를 제공했다.

현대캐피탈은 이준협의 디그로 마무리 찬스를 만들었다. 레오가 오픈 공격을 성공시켜 26-24로 2세트를 끝냈다.

2세트에 힘이 빠진 우리카드는 3세트에도 일어서지 못했다. 현대캐피탈이 기세를 몰아 경기를 일찍 끝냈다. 현대캐피탈은 18-15에서 신호진이 스파이크 서브 득점을 연속 3개 꽂아 넣으면서 승리를 예감했다.


천안=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

