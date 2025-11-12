화력 제대로 인정받았다! '공격 1위' 비예나-실바, 1R MVP 선정

|
[스포츠조선 이종서 기자] 화끈하게 공격을 터트린 두 외인이 나란히 1라운드 MVP에 올랐다.
비예나는 KB손해보험이 1라운드를 4승 2패로 마치는 데 기여했다. 팀 내 공격 점유율 33.13%를 책임지면서 공격 종합 1위(성공률 57.8%), 득점 3위(136점)에 오르는 등 팀 공격의 중추적인 역할을 도맡았다. 2019~2020시즌 V-리그에 발을 디딘 비예나는 6시즌째 V-리그를 소화 중인데, KB손해보험에서 4시즌째 경쟁력을 직접 증명하고 있다.
여자부 실바는 기자단 투표 34표 중 26표(모마 5표, 시마무라 2표, 기권 1표)를 받으면서 2024~2025시즌 6라운드 MVP에 이어 통산 두 번째 라운드 MVP를 챙겼다. GS칼텍스는 1라운드를 4위(3승3패)로 마감했지만 실바는 득점 1위(223점), 공격 종합 1위(성공률 46.04%), 서브 1위(세트당 0.59개)에 오르면서 위력적인 모습을 보였다.
1라운드 MVP 시상은 남자부 15일 대전충무체육관(삼성화재-KB손해보험)에서 진행되는 경기에서, 여자부는 14일 화성체육관에서 열리는 IBK기업은행과 GS칼텍스 경기에서 실시할 예정이다.
