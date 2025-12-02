나이 서른에 배구에 눈떴다…배구도사가 바라본 2m1 거포의 눈물겨운 성장기 "실력의 절반은 자신감" [SC포커스]

최종수정 2025-12-02 15:00

나이 서른에 배구에 눈떴다…배구도사가 바라본 2m1 거포의 눈물겨운 성장…
사진제공=KOVO

나이 서른에 배구에 눈떴다…배구도사가 바라본 2m1 거포의 눈물겨운 성장…
사진제공=KOVO

나이 서른에 배구에 눈떴다…배구도사가 바라본 2m1 거포의 눈물겨운 성장…
사진제공=KOVO

[스포츠조선 김영록 기자] "정말 대단한 재능이다. 그 동안 왜 이렇게 못했는지 모르겠다."

OK저축은행이 달라졌다. 연고지 이전으로 인한 부산의 뜨거운 응원 덕분일까. 전보다 팀이 끈끈해졌다.

그 중심에 8년차 원클럽맨 차지환의 도약이 있다. 이번 시즌 경기당 평균 14.6득점으로, 지난 시즌(8.4득점)의 2배 가까운 득점력을 과시하고 있다. 평균 11.4득점을 올렸던 지난 2021~2022시즌을 뛰어넘는 커리어 하이다. 매 경기 서브에이스와 블로킹 1개는 덤.

가장 눈에 띄는 건 무려 58.2%에 달하는 공격 성공률이다. 최근 3년간 30%를 밑돌던 공격 효율 역시 41.4%까지 끌어올렸다.

범실은 현재까지 세트당 1개를 밑돈다. 47세트에서 45개 뿐이다. 차지환이 1시즌 100세트 이상을 출전하며 팀의 주축 선수로 활약했던 2021~2022시즌 범실은 세트당 1.5개, 이듬해에는 1.19개였다. 안정감이 올라간 만큼 팀내 위치와 사령탑의 신뢰도 한껏 높아졌다.


나이 서른에 배구에 눈떴다…배구도사가 바라본 2m1 거포의 눈물겨운 성장…
사진제공=KOVO
2m1의 피지컬에 폭발적인 점프, 압도적인 스파이크 파워까지, OK저축은행을 맡는 사령탑들은 한 목소리로 향후 팀의 주축은 물론 에이스로 성장할 재능으로 점 찍었다. 하지만 매 시즌 전 한창 띄우다가 결정적 범실로 인해 웜업존으로 이동하거나, 기세가 잦아드는 일의 반복됐다. 최근 두 시즌 동안은 베스트 라인업에서도 밀려났다.

한국 나이로 서른이 된 올해는 확실히 다르다. 토종 에이스는 물론 외국인 선수 못지 않은 클러치 능력까지 갖췄다. 시즌 최다득점(32득점)을 올린 11월 6일 한국전력전 포함 20득점 이상만 벌써 4번이나 기록했다. 모두가 기대했던 그 잠재력이 뒤늦게 터지고 있다.

앞서 오기노 마사지 전 감독은 차지환의 범실에 주목, 그의 최대 장점인 강서브를 봉인했다. 하지만 신영철 감독은 오히려 '더 잘할 수 있다'며 차지환과 디미트로프를 비롯한 주요 선수들의 강서브를 팀의 주 전략으로 채택한 상황이다.


나이 서른에 배구에 눈떴다…배구도사가 바라본 2m1 거포의 눈물겨운 성장…
사진제공=KOVO

무엇보다 올해는 '멘토' 전광인과 함께 뛴다. 전광인은 차지환에 대한 질문에 "원래 진짜 잘하는 선수인데, 그 동안은 왜 그렇게밖에 못했을까? 아마 (신영철)감독님과 잘 맞는 것 같다"며 웃었다. 이어 "기본적으로 기량이 받쳐주는 선수니까 그만한 퍼포먼스를 보여줄 수 있는 거다. 앞으로 더 잘할 선수고, 더 좋아질 거라 믿는다. 우리 팀을 이끌어갈 선수"라고 강조했다.

전광인은 "(국내 선수가 아닌)외국인 선수 블로킹에 걸리는 건 어쩔 수 없는 부분도 있고, 그쪽을 피해서 때릴 필요도 있다"고 거듭 강조했다. 또 같은 아웃사이드히터로서 리시브와 수비에서도 많은 조언을 한다고.

"OK저축은행 오고 나서 차지환이 생각보다 수비를 잘한다고 느꼈는데, 본인은 '굉장히 못한다'고 생각하더라. 그러다보니 불안감이 커지는 거다. 수비 실력의 절반은 자신감에서 나온다. 시작하기도 전부터 50%를 빼고 하니 잘할 수가 있나. '괜찮다. 자꾸 빼려고 하지 말고 차라리 들어가서 범실을 해라. 왜 3명이 하는 리시브를 2명이 하게 만드냐'라는 얘길 해줬다."


나이 서른에 배구에 눈떴다…배구도사가 바라본 2m1 거포의 눈물겨운 성장…
사진제공=KOVO
전광인은 신진식-석진욱의 '배구도사' 계보를 잇는 선수다. 필요할 때 클러치 한방도 지니고 있지만, 기본적으로 안정된 수비력과 팀 전반을 이끄는 리더십에서 타의 추종을 불허한다. 신영철 감독이 10살 아래인 신호진과의 맞트레이드를 추진해 끝내 영입한 이유가 있다.

전광인은 '후배들에게 해주고 싶은 말'을 묻자 "일단 많이 봐야 한다. 또 공이 길 때, 짧을 때 때릴 수 없는 위치가 분명히 있다. 그런 위치들은 머릿속에서 지우고, 경우의 수를 계산해서 수비 위치를 선택해야 한다"면서 "또 세터의 움직임도 눈여겨보면서 위치를 잡아야 한다. 물론 후배들도 잘 알고 있겠지만, 보더라도 쉽게 움직이지 못하는 선수가 많다. 나 자신을 믿고 과감하게 움직여야 한다"고 강조했다.

"내가 지금까지 선수생활을 하면서 무엇보다 자신있게 말할 수 있는 건, 남들보다 한발, 반발이라도 더 움직였다는 거다. 결국 가장 중요한 건 기본을 지키는 것이다."


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서동주, '美변호사 사칭 의혹' 반박 "한국서 재택 근무..졸업장·자격증으로 증명" ('또도동')

2.

홍석천, 패혈증으로 죽다 살았다 "병원서 10일 넘게 주사 맞고 겨우 살아나"

3.

장영란, 병원 폐업 후 게임하는 ♥남편 폭로 "母가 한의사 시키려고 고생했는데"

4.

'택시기사 된' 제아 태헌, 한달 수입 밝혔다 "400만~500만원, 나름 괜찮아"(넥스트태헌)

5.

'이필립♥' 박현선, 재벌 2세는 다르네…'셋째 임신' 발표 후 쏟아진 선물

스포츠 많이본뉴스
1.

한화가 '4000만불' 투수 낳다니! → 폰세, 역대 'KBO 역수출' 최고액 예약. 돈방석 확정적

2.

'손흥민 온다고' 티켓 수요 폭증! 영구 결번+동상 건립…'최악의 부진' SON 앞에서도 망신 당하나

3.

'한화는 588억짜리 투수를 데리고 있었던 것' 美, 폰세 가치 급상승中...99마일 강속구가 셀링 포인트

4.

"3년 계약 유력, 한국서 발전한 덕분" 또한번 집중조명된 韓 '유학' → 빅리그 경험 20G 뿐인데 '금의환향' [SC포커스]

5.

'미안한데 돈이 없어' 이정후의 팀 향한 분노 폭발 "1억 달러 이상은 힘들다"

스포츠 많이본뉴스
1.

한화가 '4000만불' 투수 낳다니! → 폰세, 역대 'KBO 역수출' 최고액 예약. 돈방석 확정적

2.

'손흥민 온다고' 티켓 수요 폭증! 영구 결번+동상 건립…'최악의 부진' SON 앞에서도 망신 당하나

3.

'한화는 588억짜리 투수를 데리고 있었던 것' 美, 폰세 가치 급상승中...99마일 강속구가 셀링 포인트

4.

"3년 계약 유력, 한국서 발전한 덕분" 또한번 집중조명된 韓 '유학' → 빅리그 경험 20G 뿐인데 '금의환향' [SC포커스]

5.

'미안한데 돈이 없어' 이정후의 팀 향한 분노 폭발 "1억 달러 이상은 힘들다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.