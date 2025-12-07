"30분이…짧은가요?" 감독방으로 출근 도장, MVP의 화려한 부활 알렸…

"30분이…짧은가요?" 감독방으로 출근 도장, MVP의 화려한 부활 알렸다

기사입력 2025-12-07 11:51


득점 성공 후 이준협 칭찬하는 허수봉.

[천안=스포츠조선 김민경 기자] "많이 안 좋을 때는 30분 정도 있었는데, 짧은가요?"

현대캐피탈 주장 허수봉은 올 시즌 마음처럼 컨디션이 올라오지 않아 힘들었다. 시즌 직전 대표팀에 다녀오면서 부상도 있었고, 훈련량 자체가 부족해 사실상 시즌을 치르면서 컨디션을 끌어올려야 했다.

필립 블랑 현대캐피탈 감독은 그런 허수봉을 올 시즌 유독 자주 감독방으로 불렀다. 허수봉이 심리적으로 흔들리는 것을 알았기에 사령탑으로서 믿음을 심어주고 싶었다. 또 왜 지금 안 좋은지 영상을 같이 분석하며 대화를 나누기도 했다. 그런 대화가 길면 30분 정도 이어졌다.

취재진이 "30분이면 그래도 짧은 것 같다"는 반응을 보이자 허수봉은 "짧은가요?"라고 되물으며 웃었다.

허수봉은 7일 천안유관순체육관에서 열린 '진에어 2025~2026시즌 V리그' 남자부 KB손해보험과 3라운드 첫 경기에서 펄펄 날았다. 블로킹 2개, 서브 2개 포함 20득점을 기록했다. 공격성공률은 69.57%에 이르렀다. 지난 시즌 MVP의 완벽한 부활이었다.

현대캐피탈은 허수봉과 레오가 40득점을 합작하며 맹공격을 퍼부은 덕분에 세트스코어 3대0으로 완승하고 2위로 한 계단 오를 수 있었다.

레오나르도 아폰소 KB손해보험 감독은 "레오와 허수봉의 공격 성공률이 높았고, 둘이 합쳐서 거의 2세트에 해당하는 득점을 했다. 현대캐피탈의 경기를 올해 다 보진 못했으나 이번 시즌 들어 가장 좋은 경기력이 아니었나 생각한다"며 혀를 내둘렀다.

블랑 감독은 허수봉과 감독방 면담의 성과를 묻자 "경기력이 올라왔으니 피드백을 잘 적용한 것이라 믿고 싶다. 지도자는 선수가 부침이 있을 때 최상으로 끌어올리는 게 당연한 역할이다. 허수봉이 잘 따라와 줬고, 좋은 경기력을 보여줘 고맙게 생각한다"고 했다.


29일 수원체육관에서 열린 배구 V리그 남자부 한국전력과 현대캐피탈의 경기. 허수봉과 대화를 나누는 현대캐피탈 필립 블랑 감독. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.29/

29일 의정부 경민대학교 체육관에서 열린 V리그 남자부 KB손해보험과 현대캐피탈의 경기. 현대캐피탈 허수봉이 상대 블로킹을 피해 공격을 시도하고 있다. 의정부=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.29/

허수봉은 "경기에서 이기면 감독님이 방으로 잘 안 부르신다"며 웃은 뒤 "감독님께서 많은 믿음을 주셨다. 연습할 때도 컨디션이 좋지 않았는데, 감독님께서 올라올 거니까 천천히 한 단계씩 올라가자고 말씀을 많이 해 주셨다. 몸 상태는 이제 다 올라왔다고 봐도 된다. 리시브가 흔들릴 때 세터와 호흡만 조금 더 완벽하게 보완하면 더 좋아지지 않을까 생각한다"고 이야기했다.

감독방으로 초대는 계속돼도 괜찮다고 했다.

허수봉은 "조금 더 발전하라는 의미로 부르신다고 생각한다. 멘탈, 기술적으로 해결 방안을 찾아 주신다. '이럴 때는 다른 방법이 있다' 이런 식으로 말씀해 주신다. 안 좋을 때는 30분까지 대화를 나눴던 것 같다. 감독님 방에 자주 가고 싶진 않지만(웃음), 간다고 무조건 안 좋은 것은 아니다. 많은 것을 배우고 나온다"고 했다.

코트 위에서 자신감을 되찾은 허수봉은 디펜딩 챔피언의 위엄을 현대캐피탈이 다시 보여줄 수 있도록 최선을 다할 생각이다.

허수봉은 "대표팀에서 마지막에 부상도 있었고, 팀 복귀하고 운동을 많이 참여하지 못했다. 또 (황승빈의 부상으로) 세터가 바뀌면서 호흡을 맞추는 데 시간이 걸렸다. 점점 안 되면서 자신 있게 하지 못했던 것 같다. 지난 경기부터는 못하더라도 팀 분위기라도 올리자고 한 게 잘되고 있는 것 같다. 목표는 우승이니까. 분위기를 어떻게 바꿀까 (최)민호 형이랑 이야기하다가 밝게 하지 않으면 뭐라 하기도 했다. 민호 형이 안 웃으면 내가 웃으라고 하기도 하고, 그러면서 선수들의 생각이 긍정적으로 바뀌었던 것 같다"며 지금 흐름이 끝까지 이어지길 기대했다.


29일 수원체육관에서 열린 배구 V리그 남자부 한국전력과 현대캐피탈의 경기. 득점 후 동료들과 함께 기뻐하는 현대캐피탈 허수봉, 레오. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.29/

천안=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.