이겼지만 방심은 없다 "끝까지 집중 못했다" 쓴소리 한 이유는?[승장 코멘트]

기사입력 2025-12-16 21:26


이겼지만 방심은 없다 "끝까지 집중 못했다" 쓴소리 한 이유는?[승장 코…
사진=KOVO

[대전=스포츠조선 나유리 기자]"끝까지 집중해야 한다."

흥국생명은 16일 대전 충무체육관에서 열린 2025~2026 진에어 V리그 정관장과의 3라운드 맞대결에서 세트스코어 3대1(23-25, 25-19, 25-17, 25-23)로 승리했다. 이날 승리로 흥국생명은 최근 2연패를 끊는데 성공했고, 승점 3점을 추가해 3위로 올라섰다.

공격수들의 경기력 기복이 가장 큰 고민이었던 흥국생명은 이날 결정적 장면에서 서브에이스가 연달아 터지면서 정관장의 추격을 무너뜨렸다. 4세트 막판 정관장의 맹추격에도 거센 공격을 퍼부으면서 뿌리치는데 성공했다.

경기 후 요시하라 도모코 감독은 "이겨서 좋지만, 과제를 확인한 경기였다"면서 "끝까지 집중을 하지 못하는 게 과제인 것 같다. 오늘 4세트도 막판 실수가 2배 이상 늘어났다. 앞으로의 라운드를 생각해도 끝까지 집중력을 가져가는게 중요할 것 같다"고 복기했다.

요시하라 감독이 강조한대로 흥국생명은 이날 1세트도 초반 크게 앞서다가 뒤집혔고, 매 세트 고비를 맞았다. 요시하라 감독은 "진 세트는 어쩔 수 없지만, 2세트 시작전 우리 공격을 제대로 가져가자고 이야기 했다"고 선수단에게 전한 메시지를 알렸다.

이날 16득점으로 레베카(21점)와 더불어 '쌍포' 활약을 펼친 정윤주에 대해서는 "수비가 차분해졌다고 생각한다. 수비 범실도 성장했다고 생각하고, 공격 옵션도 더 많아졌다. 공격을 좀 더 생각하면서 하기 시작했다"고 칭찬하면서도 "한단계 더 올라서기 위해서는 더 많은 스킬을 습득해야 한다"고 강조했다.


대전=나유리 기자 youll@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식]이이경, '놀뭐' 하차 논란 입 열었다 "유재석 단 한차례도 언급한 적 없다"[전문]

2.

'유방암 투병' 박미선, 여행 중 '훈남 183cm' 子 촬영에 바쁜 엄마..."가족 여행" ('나는 박미선')

3.

[공식]박나래 '주사 이모·링거 이모' 의혹, 검찰로…서울서부지검 배당

4.

황보라 남편 고백 "김용건 아들·하정우 동생의 삶, 불편했다"

5.

캐럴로 1500억 벌었다…머라이어 캐리, 빌보드 67년 역사에 신기록[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'홈런 1위' 삼성의 통 큰 선행, '최형우 합류+디아즈 잔류' 내년은 4000 돌파? iM뱅크 홈런적립금 3220만원 아동센터 기부

2.

토트넘 또또또 돈 퍼붓는다! '홀란급 공격수' 영입 올인…"골키퍼+플메 영입이 먼저"→우선 순위 따로 있다

3.

'정관장 승부수' 아쿼 교체, 인쿠시 빠르면 19일 출격하나[대전 현장]

4.

문체부, 대통령-국민 업무보고 '신뢰받는 스포츠+건강한 국민' "(성)폭력 신고 접수시, 대회출전 금지→48시간내 스포츠공정위 소집"

5.

"첫 만남 때와는 다르다"…반격 준비! 현대캐피탈, 주전 세터까지 돌아왔다

스포츠 많이본뉴스
1.

'홈런 1위' 삼성의 통 큰 선행, '최형우 합류+디아즈 잔류' 내년은 4000 돌파? iM뱅크 홈런적립금 3220만원 아동센터 기부

2.

토트넘 또또또 돈 퍼붓는다! '홀란급 공격수' 영입 올인…"골키퍼+플메 영입이 먼저"→우선 순위 따로 있다

3.

'정관장 승부수' 아쿼 교체, 인쿠시 빠르면 19일 출격하나[대전 현장]

4.

문체부, 대통령-국민 업무보고 '신뢰받는 스포츠+건강한 국민' "(성)폭력 신고 접수시, 대회출전 금지→48시간내 스포츠공정위 소집"

5.

"첫 만남 때와는 다르다"…반격 준비! 현대캐피탈, 주전 세터까지 돌아왔다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.