이겼지만 방심은 없다 "끝까지 집중 못했다" 쓴소리 한 이유는?[승장 코…

이겼지만 방심은 없다 "끝까지 집중 못했다" 쓴소리 한 이유는?[승장 코멘트]
[대전=스포츠조선 나유리 기자]"끝까지 집중해야 한다."
흥국생명은 16일 대전 충무체육관에서 열린 2025~2026 진에어 V리그 정관장과의 3라운드 맞대결에서 세트스코어 3대1(23-25, 25-19, 25-17, 25-23)로 승리했다. 이날 승리로 흥국생명은 최근 2연패를 끊는데 성공했고, 승점 3점을 추가해 3위로 올라섰다.
공격수들의 경기력 기복이 가장 큰 고민이었던 흥국생명은 이날 결정적 장면에서 서브에이스가 연달아 터지면서 정관장의 추격을 무너뜨렸다. 4세트 막판 정관장의 맹추격에도 거센 공격을 퍼부으면서 뿌리치는데 성공했다.
경기 후 요시하라 도모코 감독은 "이겨서 좋지만, 과제를 확인한 경기였다"면서 "끝까지 집중을 하지 못하는 게 과제인 것 같다. 오늘 4세트도 막판 실수가 2배 이상 늘어났다. 앞으로의 라운드를 생각해도 끝까지 집중력을 가져가는게 중요할 것 같다"고 복기했다.
요시하라 감독이 강조한대로 흥국생명은 이날 1세트도 초반 크게 앞서다가 뒤집혔고, 매 세트 고비를 맞았다. 요시하라 감독은 "진 세트는 어쩔 수 없지만, 2세트 시작전 우리 공격을 제대로 가져가자고 이야기 했다"고 선수단에게 전한 메시지를 알렸다.
이날 16득점으로 레베카(21점)와 더불어 '쌍포' 활약을 펼친 정윤주에 대해서는 "수비가 차분해졌다고 생각한다. 수비 범실도 성장했다고 생각하고, 공격 옵션도 더 많아졌다. 공격을 좀 더 생각하면서 하기 시작했다"고 칭찬하면서도 "한단계 더 올라서기 위해서는 더 많은 스킬을 습득해야 한다"고 강조했다.
대전=나유리 기자 youll@sportschosun.com
