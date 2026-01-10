체력이냐, 컨디션이냐…GS칼텍스에게 닥친 '실바' 딜레마, "세터 선택 잘못된 건 아닌데"

GS칼텍스는 10일 김천 실내체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 여자부 도로공사와의 4라운드 경기에서 세트스코어 0대3(18-25, 26-28, 25-21)으로 패배했다. 올 시즌 도로공사를 상대로 4전패를 당한 4위 GS칼텍스는 10승11패 승점 30점을 기록했다.
도로공사를 상대로 첫 승을 다짐했던 GS칼텍스였다. 이영택 GS칼텍스 감독은 경기를 앞두고 "도로공사와 세 번을 해서 모두 졌다. 이길 수 있는 기회가 있었는데 기회를 잡지 못했다. 선수들과 미팅을 하면서 이야기한 건데 분명히 승리할 수 있는 기회는 올 거라고 본다. 그 기회를 한 번 잡아볼 수 있도록 하자고 했다"고 각오를 밝혔다.
올 시즌 홈 전승을 달리고 있는 도로공사의 저력은 만만치 않았다. 1세트 실바의 공격성공률이 28.57%로 떨어지면서 무기력하게 패배한 GS칼텍스는 2세트 듀스까지 가는 접전을 펼쳤지만, 결국 마지막 고비를 넘기지 못했다.
3세트 역시 세트 중반까지 팽팽하게 물고 늘어졌지만, 리시브가 흔들리면서 무너졌고, 결국 한 세트도 잡지 못한 채 패배했다.
이날 GS칼텍스는 실바가 1세트 부진을 털어내고 23득점 공격성공률 52.50%를 기록했지만, 팀 패배를 막지 못했다.
사진제공=KOVO
경기를 마친 뒤 이영택 GS칼텍스 감독은 "선수들 다 열심히 했지만, 지금 시점에서는 도로공사가 1위를 달리는 팀이다. 우리보다는 좋은 경기력이 나와서 우리가 상대하기 버거운 부분이 있었다"고 했다.
실바 활용에 대한 고민도 생겼다. 1세트 실바의 공격점유율은 25.93%, 2세트 51.35%로 올렸고, 3세트는 38.89%를 기록했다.
이 감독은 실바의 1세트 모습에 대해서는 "컨디션은 그렇게 나쁘지 않았다. 어떻게 보면 체력적인 문제인 거 같다. 실바에게 점유율이 가야 활약을 할 수 있는데 초반에는 오히려 공이 많이 안 갔던 거 같다"라며 "1세트는 모마가 블로킹이 실바에게 붙었다. 세터 선택이 잘못된 건 아니다. 모마 블로킹을 피한건데 안 풀리다보면 세터도 생각이 많아지게 된다. 그러다보면 그 부분을 어떻게든 돌파구를 찾고자 속공도 하나씩 쓰는데 최유림 선수는 그 속공에 있어서 준비가 안 된 모습이었다. 그러다보니 세터도 힘들어 진 부분도 있다. 2세트 중반까지 우리 서브가 약해서 상대에게 사이드아웃을 쉽게 준 거 같다"고 말했다. 김천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com