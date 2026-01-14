파죽의 3연승! 요시하라 흥국생명 감독은 웃지 않았다 → "기쁘지만 더 집중해야"
|14일 인천 삼산월드체육관 열린 V리그 흥국생명과 한국도로공사 경기. 요시하라 토모코 감독이 작전 지시를 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.14/
|14일 인천 삼산월드체육관 열린 V리그 흥국생명과 한국도로공사 경기. 승리한 흥국생명 선수들이 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.14/
[인천=스포츠조선 한동훈 기자 여자프로배구 흥국생명이 3연승을 질주했다. 선두 한국도로공사를 잡았다. 요시하라 토모코 흥국생명 감독은 만족하지 않고 그 다음을 내다봤다.
흥국생명은 14일 인천 삼산체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 여자부 4라운드서 한국도로공사를 세트스코어 3대1(23-25, 25-22, 29-27, 25-20)으로 쓰러뜨렸다. 흥국생명 레베카 라셈이 32점을 책임지며 승리에 앞장섰다.
흥국생명은 12승 10패 승점 39점을 쌓았다. 2위 현대건설(승점 39점, 13승 9패)과 어깨를 나란히 했다. 다승에서 뒤져 3위를 유지했다.
경기 후 요시하라 토모코 흥국생명 감독은 "이겼지만 뭔가 정해진 것은 아니다. 다음 한 경기에 따라서 또 순위가 바뀔 수 있다. 기쁘지만 집중해야 한다. 다음 경기 생각하는 게 우선"이라고 신중하게 말했다.
3세트가 승부처였다. 흥국생명은 세트스코어 1-1에서 3세트 20-23으로 뒤져 주도권을 내줄 위기였다. 하지만 듀스까지 끌고간 끝에 잡아냈다. 여기서 흐름이 완전히 넘어왔다.
요시하라 감독은 "서브를 중간에 공격적으로 때리기 시작했다. 그 부분이 좋았다"고 칭찬했다.
특별한 주문은 넣지 않았다고 했다.
요시하라 감독은 "기본적인 것만 전달한다. 망설이지 말고 결단을 내리라든지, 블로킹 손을 앞으로 하라는지 등이다"라며 말을 아꼈다.
세터 이나연 칭찬도 잊지 않았다. "공격수가 어떤 토스를 원하는지 끄집어낼 수 있도록 사전에 커뮤니케이션을 많이 하라고 했다"고 밝혔다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com
