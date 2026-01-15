'와 IBK 미쳤다' 파죽의 5연승, 3위 흥국생명 압박한다…GS칼텍스 뼈아픈 2연패[장충 리뷰]

IBK기업은행과 GS칼텍스 모두 이날 경기에 사활을 걸었다. 이날 승리한 팀이 중위권 싸움에서 더 유리한 고지를 밟을 수 있었기 때문.
여오현 IBK기업은행 감독대행은 "이번 경기뿐만 아니라 우리는 계속 그렇다. 모든 경기가 다 승점 6점짜리다. 한창 중위권 팀들과 붙을 때 제일 긴장이 많이 된다. 우리 선수들이 열심히 잘해 주리라 생각한다"고 이야기했다.
이영택 GS칼텍스 감독은 "4라운드에 들어와서 처음에 2승 했고, 도로공사에 졌다. (4라운드) 남은 3경기가 어쨌든 우리한테는 중요하다. 선수들과 남은 경기의 중요성에 대해서 이야기를 나눴다. 부담이 안 됐으면 하는 마음은 있는데, 어쨌든 선수들도 중요성을 알아야 할 것 같아서 미팅을 했다"고 밝혔다.
15일 서울 장충체육관에서 열린 배구 V리그 여자부 GS칼텍스와 IBK기업은행의 경기. IBK기업은행 빅토리아가 GS칼텍스 블로킹을 앞에 두고 스파이크를 날리고 있다. 장충동=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.15/
15일 서울 장충체육관에서 열린 배구 V리그 여자부 GS칼텍스와 IBK기업은행의 경기. 득점 올리고 기뻐하는 GS칼텍스 실바. 장충동=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.15/
1세트는 17-17까지 팽팽한 흐름이 이어졌다. 빅코리아의 퀵오픈으로 IBK기업은행이 18-17로 앞섰고, 킨켈라가 레이나의 공격을 가로막으면서 19-17로 달아나기 시작했다. 이후 급해진 GS칼텍스의 주포 실바와 레이나가 연달아 공격 범실을 저지른 덕분에 22-18로 달아나면서 승기를 잡을 수 있었다. 23-21에서는 최정민의 속공이 통했고, 24-21에서 원포인트 서버로 투입된 김수빈이 서브 에이스를 터트려 세트를 끝냈다.
2세트는 IBK기업은행의 일방적인 흐름이었다. 무려 10점차로 따돌리며 세트를 끝냈다. 빅토리아와 육서영, 킨켈라가 고르게 활약하면서 첫 세트 패배로 당황한 GS칼텍스를 더 몰아붙였다. 2세트 초반 이주아가 서브로 GS칼텍스의 리시브를 크게 흔들어 4-1로 달아난 이후 계속 IBK기업은행이 분위기를 주도했다.
3세트 GS칼텍스의 반격이 만만치 않았다. 13-13에서 빅토리아와 킨켈라의 공격이 막히면서 13-16으로 뒤집혔다. GS칼텍스 오세연과 최유림, 실바의 공격을 연달아 막지 못한 탓. 오세연의 서브에 리시브까지 무너지면서 13-19까지 거리가 벌어졌다. 이때 벌어진 격차를 좁히지 못하고 셧아웃 승리의 기회를 놓쳤다.
4세트 다시 이주아가 서브로 GS칼텍스를 초반부터 흔들었다. 빅토리아의 2연속 공격 득점 이후 이주아의 서브 에이스가 터져 3-0으로 달아났다. 계속해서 킨켈라의 퀵오픈과 최정민의 블로킹을 묶어 5-0이 됐다. 15-9에서 GS칼텍스 김지원의 서브에 흔들리면서 급격히 무너졌다. 실바의 공격이 계속 터지고, 김지원이 서브 에이스까지 터트려 15-14까지 쫓겼다. 빅토리아가 막히고, 실바가 계속 뚫으면서 18-18이 됐고, 유가람의 서브 에이스가 터져 18-19로 뒤집혔다. 19-20에서는 실바의 서브 득점으로 19-21이 됐다. IBK기업은행은 포기하지 않고 계속 추격했고, 22-22에서 박은서가 서브 에이스로 맞불을 놓으며 23-22로 재역전했다. 육서영의 퀵오픈으로 24-22가 됐고, 24-23에서 육서영의 오픈 공격으로 경기를 끝냈다.
15일 서울 장충체육관에서 열린 배구 V리그 여자부 GS칼텍스와 IBK기업은행의 경기. 물을 마시고 있는 GS칼텍스 이영택 감독. 장충동=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.15/
15일 서울 장충체육관에서 열린 배구 V리그 여자부 GS칼텍스와 IBK기업은행의 경기. 득점 후 기쁨을 나누는 IBK 선수들. 장충동=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.15/