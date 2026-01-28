"부상없이 최고의 성과로"…우리카드, 30일 삼성화재전 'CM병원 데이' 개최

기사입력 2026-01-28 11:03


"부상없이 최고의 성과로"…우리카드, 30일 삼성화재전 'CM병원 데이'…
사진제공=우리카드 우리WON 배구단

[스포츠조선 이종서 기자] "선수들이 부상 없이 좋은 성적을 낼 수 있도록 주치의로서 최선을 다하겠다."

서울 우리카드 우리WON 배구단은 "30일 오후 7시 장충체육관에서 열리는 삼성화재와의 홈경기를 'CM병원 데이'로 개최한다"고 28일 전했다.

이날 경기에는 선수단 의료지원을 위해 힘써준 CM병원 임직원 및 가족을 초청하여 감사의 마음을 전할 예정이다.

경기 중에는 전광판 이벤트를 통해 MRI 촬영권과 CM병원 이상훈 원장이 직접 개발한 단백질 파우더 '닥터스 마인드 프로틴'을 선물로 증정한다.

시구는 우리카드 배구단 주치의인 이상훈 원장이 맡는다. 이상훈 원장은 국내 최초로 IOC(올림픽 위원회) 공인 스포츠 전문의 학위를 수여받았으며, 최근에는 대한체육회 한국올림픽위원회 의무위원장으로 위촉되어 대한민국 스포츠 의학을 책임지고 있다.

CM병원 이상훈 원장은 "우리카드 배구단의 초대에 진심으로 감사드리며, 후반기에도 선수들이 부상 없이 좋은 성적을 낼 수 있도록 주치의로서 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔으며, 우리카드 배구단 관계자는 "CM병원에서 선수들의 경기력 향상을 위해 힘써 주셔서 감사드린다. 남은 시즌 부상 없이 최고의 성과로 보답할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

또 옥주현?...'독식' 캐스팅 논란 속 김소향 "할많하말" 의미심장

2.

주우재, 전현무 때문에 은퇴 위기 "섭외 거절했다 예능판 퇴출될 뻔"

3.

'김구라 아들' 그리, 오늘(28일) 해병대 전역…'라스'로 컴백 예고[SC이슈]

4.

'류시원♥' 19세 연하, 40kg 너무 말라 팔자주름 움푹 "컴플렉스" 토로

5.

[공식] 김선호♥고윤정, 결국 글로벌 1위 찍었다..'이 사랑 통역 되나요?' 설렘 저격

스포츠 많이본뉴스
1.

'일본 축구가 계속 앞서갑니다' J리그, 은퇴 선수로 구성된 '심판판정 전문가 시스템' 전격도입, "월드클래스 풋볼 위해 판정 질 높이자"

2.

손흥민 사위 삼고 싶은 '스승' 콘테, 뜨거운 재평가→EPL 마지막 우승 '선물' 첼시 재회…UCL 운명의 충돌, 신임 로세니어 "매우 존경"

3.

팔꿈치 수술받았는데 대표팀 합숙 캠프 합류, WBC 우승 위해 한 마음된 레전드들, 다르빗슈도 마쓰이도 달려간다[민창기의 일본야구]

4.

금메달도 돈으로 사려고? 'NEO 악의 제국' 다저스 로버츠 감독 → LA 올림픽 감독 야욕 "나보다 더 적합한 사람 없어"

5.

FA의 달인? 41세 강민호의 엉뚱한 진심 → 48억 외야수 울린 한마디…"덕분에 고민 해결" [인터뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

'일본 축구가 계속 앞서갑니다' J리그, 은퇴 선수로 구성된 '심판판정 전문가 시스템' 전격도입, "월드클래스 풋볼 위해 판정 질 높이자"

2.

손흥민 사위 삼고 싶은 '스승' 콘테, 뜨거운 재평가→EPL 마지막 우승 '선물' 첼시 재회…UCL 운명의 충돌, 신임 로세니어 "매우 존경"

3.

팔꿈치 수술받았는데 대표팀 합숙 캠프 합류, WBC 우승 위해 한 마음된 레전드들, 다르빗슈도 마쓰이도 달려간다[민창기의 일본야구]

4.

금메달도 돈으로 사려고? 'NEO 악의 제국' 다저스 로버츠 감독 → LA 올림픽 감독 야욕 "나보다 더 적합한 사람 없어"

5.

FA의 달인? 41세 강민호의 엉뚱한 진심 → 48억 외야수 울린 한마디…"덕분에 고민 해결" [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.