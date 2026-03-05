"카리 휴식? 1위 확정 전까진 밀어붙인다" 다 잡은 경기였는데…'125분 혈투' 현대건설의 아쉬움 [수원패장]

기사입력 2026-03-05 22:26


"카리 휴식? 1위 확정 전까진 밀어붙인다" 다 잡은 경기였는데…'125…
사진제공=KOVO

[수원=스포츠조선 김영록 기자] "마지막 세트를 13-11까지 앞섰는데 놓치다니…"

정규시즌 최소 2위는 확보했다. 하지만 강성형 현대건설 감독에겐 다 잡은 경기를 놓친 아쉬움이 더 컸다.

현대건설은 5일 수원체육관에서 열린 진에어 2025~2026시즌 V리그 6라운드 흥국생명전에서 경기 시간만 2시간 5분에 달하는 혈투 끝에 세트스코어 2대3으로 졌다. 1세트 25-14, 3세트 25-10으로 압도적인 승리를 따내고도 그 분위기를 이어가지 못한 점이 결국 패인이었다. 카리가 30득점, 양효진이 21득점 6블록으로 맹활약했음에도 승리하지 못했다.

그래도 승점 1점을 추가하며 승점 62점을 기록,
정규시즌 최소 2위는 확보했다. 3위 흥국생명(승점 55점)이 남은 2경기를 모두 승리하더라도 따라잡히지 않는다.


"카리 휴식? 1위 확정 전까진 밀어붙인다" 다 잡은 경기였는데…'125…
사진제공=KOVO
경기 후 만난 강성형 현대건설 감독은 "세트마다 경기력 차이가 너무 컸다. 2세트, 4세트 너무 아쉽다. 정규리그 1위 확률이 굉장히 떨어졌다"며 한숨을 쉬었다. 이어 "우리 선수들 호흡이 별로 좋지 않았다. 상대 서브에 못버티는 모습이 많이 나왔고, 하이볼 처리가 잘 안됐다"면서 "마지막 세트에도 13-11까지 우리가 앞섰는데…"라며 한숨을 쉬었다.

이제 1위 도로공사(승점 66점) 추격은 쉽지 않다. 도로공사가 최소 2번은 져야 추격이 가능하다.

현대건설은 외국인 선수 카리가 무릎에 고질적인 통증을 안고 뛰는 상황. 정규리그 1위를 하고 충분한 휴식을 취하는 게 최선이다.

일단 강성형 감독은 지금 시점에서 1위를 포기할 생각은 없다. 도로공사와 현대건설 모두 3경기씩을 남겨두고 있다.


"잘해놓고 아쉽다. 이틀 쉬고 또 경기해야하는데, 5세트 간 경기를 놓치다니…카리의 기용은 1위가 결정된 뒤에 생각하겠다. 그전까진 밀어붙이겠다."


"카리 휴식? 1위 확정 전까진 밀어붙인다" 다 잡은 경기였는데…'125…
사진제공=KOVO

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'70억 CEO' 김소영, 9개월 만삭에도 딸 입학식 참석 "앉아있는 것도 숨 차"

2.

김주하, 전남편 가정폭력 고백 "아들이 '주먹 배신자'라 불러..맞을까 봐 두려워해"

3.

'충주시' 이긴 '충주맨'…김선태, 유튜브 개설 3일만 구독자 100만 돌파[SC이슈]

4.

박수홍, 55세 아빠의 재력...17개월 딸 위해 5성급 호텔 디저트 '싹쓸이'

5.

전지현 붕어빵 아들, 목격담 공개...한가인도 깜짝 "엄마랑 똑같아"

스포츠 많이본뉴스
1.

미쳤다! 단 3타석 만에 '백투백 멀티홈런', 마이너 홈런왕의 괴력...일본, 대만, 호주 방패도 뚫는다

2.

'레전드' 양효진 은퇴, 떠나보내는 현대건설의 마음 "멋지게 보내줘야죠" [수원포커스]

3.

'17년 걸렸다!' 한국 첫 경기 승, 체코 11대4 완파…문보경 그랜드슬램+위트컴·존스 대폭발[도쿄 리뷰]

4.

'150㎞ 전력투' 소형준, 韓 최고의 선택이었는데…'어라' 정우주가 안 나왔다

5.

'미쳤다 그랜드슬램!' 문보경 대폭발! 한국 핵타선 터졌다…체코 선발 ⅓이닝 조기 강판 수모

스포츠 많이본뉴스
1.

미쳤다! 단 3타석 만에 '백투백 멀티홈런', 마이너 홈런왕의 괴력...일본, 대만, 호주 방패도 뚫는다

2.

'레전드' 양효진 은퇴, 떠나보내는 현대건설의 마음 "멋지게 보내줘야죠" [수원포커스]

3.

'17년 걸렸다!' 한국 첫 경기 승, 체코 11대4 완파…문보경 그랜드슬램+위트컴·존스 대폭발[도쿄 리뷰]

4.

'150㎞ 전력투' 소형준, 韓 최고의 선택이었는데…'어라' 정우주가 안 나왔다

5.

'미쳤다 그랜드슬램!' 문보경 대폭발! 한국 핵타선 터졌다…체코 선발 ⅓이닝 조기 강판 수모

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.