셧아웃 승리, 그런데 웃지 못한 사령탑 "스타팅 선수는 잘해줬는데…"

기사입력 2026-03-11 22:36


사진제공=KOVO

[광주=스포츠조선 이종서 기자] "대체 자원도 끌어올릴 필요가 있다."

GS칼텍스는 11일 광주 페퍼스타디움에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 여자부 페퍼저축은행과 6라운드 경기에서 세트스코어 3대0(25-17, 25-17,25-23)으로 승리했다. 4위 GS칼텍스는 2연승을 달리며 시즌 전적 18승16패 승점 54점을 기록했다. 3위 흥국생명(19승16패 승점 57점)에 승점 3점으로 좁히며 봄배구 희망을 이어갔다.

올 시즌 페퍼저축은행 원정길에서 두 차례 모두 아쉬움을 삼켰던 GS칼텍스였다. 이영택 GS칼텍스 감독은 "아무래도 홈에서 하는 것과 멀리 이동해서 하는 것과는 차이는 있는 거 같다. 페퍼저축은행 선수들도 홈에서 하면 경기력이 잘 나오는 거 같다"라며 "우스갯소리로 6라운드 들어가서 호텔을 바꿨다. 루틴도 바꾸고 분위기도 바꾸려고 시도했다. 이 시도가 잘 맞아떨어지길 바란다"고 간절함을 내비치기도 했다.

페퍼저축은행이 조이, 박정아 박은서 등이 부상으로 빠지면서 GS칼텍스는 비교적 수월하게 1,2세트를 잡았다. 페퍼저축은행이 20점 고지를 밟기 전 세트를 끝내면서 압도적인 힘 차이를 보였다.

3세트 진땀을 뺐다. 세트 중후반까지 페퍼저축은행의 추격이 이어졌다. 24-23까지 따라붙었지만, 결국 실바가 경기의 마침표를 찍었다.


경기를 마친 뒤 이 감독은 승리에 대해 "페퍼저축은행에 부상 선수가 있었다"고 이야기했다.

이날 GS칼텍스는 아시아쿼터 선수인 레이나를 대신해 권민지를 스타팅으로 넣었다. 권민지는 16득점 공격성공률 44.44%로 승리에 팀 승리에 앞장섰다. 이 감독은 "들어와서 잘 해줬다. 블로킹도 잘해줬다. 오늘은 간간히 공격도 뚫어준 거 같다"고 칭찬했다. 그러면서도 "레이나를 조금 더 기용을 해야한다. 오늘도 3세트에는 경기 감각을 위해 레이나를 기용해봤는데 아직까지는 불안해하더라. 자신없는 모습도 나와서 고민이 됐다. 레이나가 분명히 좋았을 때 모습은 아니라 고민은 된다. (최)유림이도 부상을 털고 왓는데 경기감이나 이런 게 나오지 않았다. 스타팅으로 들어간 선수가 잘해줬는데 대체 자원도 끌어올릴 필요도 있다"고 짚었다.

이날 실바는 19득점 공격성공률 45%를 기록했다. 나쁘지 않은 성적이었지만, 실바를 향한 기대에는 다소 미치지 못했던 모습이었다. 이 감독은 "오늘 페퍼저축은행 (주축) 선수들이 빠졌다. 오늘 같은 경기가 부담스럽고 어렵다. 선수들에게 아무리 잔소리 하고 주문을 해도 사람인지라 해이해질 수 있다"라며 "실바는 오늘 본인 스스로 조절하는 모습도 있었던 거 같다. 몸상태에 큰 문제가 있는 건 아니다. 상대 외국인선수도 안 들어오고 그래서 조절한 거 같다"라며 "토요일(14일 IBK기업은행전)에 바로 경기가 있어서 그날 하려고 아껴둔 거라고 생각하고 싶다"고 말했다
광주=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

