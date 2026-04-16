[오피셜]'와 괜히 FA 최대어가 아니네' 전격 이적 "새로운 환경 적응하겠다"

흥국생명에 입단한 정호영. 사진=흥국생명

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[스포츠조선 나유리 기자]FA 여자부 최대어 정호영이 정관장을 떠나 흥국생명으로 향한다.

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흥국생명 핑크스파이더스 구단은 16일 FA 미들블로커 정호영 영입을 공식 발표했다. 정호영은 계약기간 3년, 연봉 4억 2천만원과 옵션 1억2000만원을 포함한 총액 5억4000만원 조건에 흥국생명 유니폼을 입게 됐다. 이번 영입으로 흥국생명은 중앙 전력을 한층 강화하며 새 시즌 선수단 구성을 본격화하게 됐다.

정호영은 2019-2020시즌 V리그 신인드래프트 1라운드 1순위로 KGC인삼공사(현 정관장)에 입단한 이후, 높은 타점과 안정적인 블로킹을 앞세워 꾸준한 활약을 이어왔다. 또한 국가대표팀에서도 꾸준히 중앙 자원으로 활약하며 국제무대 경험을 쌓아왔다.

흥국생명은 정호영의 합류로 미들블로커진의 높이와 기동력을 동시에 끌어올릴 수 있게 됐다. 이를 통해 다양한 조합과 전술 운용이 가능해지며 팀 전력의 완성도를 높일 수 있을 것으로 기대된다.

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정호영은 "흥국생명에 합류하게 되어 기쁘고 설렌다"며 "새로운 환경에서 빠르게 적응해 팀에 보탬이 되고, 팬분들께 더 좋은 경기력으로 보답하겠다"고 입단 소감을 밝혔다.

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요시하라 감독은 "정호영은 높이와 스피드, 블로킹 타이밍을 모두 갖춘 선수"라며 "중앙에서의 안정감은 물론 공격 전개 속도까지 높일 수 있을 것"이라고 기대감을 나타냈다.

흥국생명 구단 관계자는 "정호영은 꾸준히 경쟁력을 입증해온 선수로 팀 조직력에 도움이 될 자원"이라며 "새 시즌 팬들께 더욱 탄탄한 경기력을 보여드릴 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com