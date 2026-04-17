[오피셜]'큰손' 흥국생명, FA 최대어 정호영 이어 아쿼 자스티스 폭풍 영입, "'서브 1위' 아웃사이드히터로 삼각편대 강화 합류"

13일 수원실내체육관에서 열린 V리그 여자부 현대건설과 도로공사의 경기. 현대건설 자스티스가 득점을 성공한 후 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.02.13/

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[스포츠조선 정현석 기자]흥국생명배구단 핑크스파이더스가 오프시즌 폭풍 영입을 이어가고 있다.

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FA 최대어 미들블로커 정호영을 영입한 데 이어 지난 시즌 현대건설에서 뛰던 아시아쿼터 자스티스 야우치를 전격 영입했다.

흥국생명은 17일 자스티스 영입을 공식화 하며 "이번 영입으로 측면 전력을 강화하고 수비 안정감을 보강하며 새 시즌 선수단 재편에 속도를 내게 됐다"고 평가했다.

자스티스는 2025-26시즌 V-리그에서 검증된 기량을 보여준 일본 출신 아웃사이드히터.

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지난 시즌 현대건설 소속으로 서브 1위, 수비 2위, 리시브 2위, 득점 8위를 기록하며 공격과 수비를 아우르는 경기력으로 베스트 7에 이름을 올렸다.

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자스티스는 시즌 내내 꾸준한 경기력을 바탕으로 득점력과 리시브 안정감을 함께 갖춘 자원으로 평가받았다. 또한 V-리그 경험을 이미 쌓았다는 점에서도 빠르게 팀에 적응 가능할 것으로 기대를 모은다.

흥국생명은 자스티스의 합류로 측면 경쟁력을 끌어올리고, 다양한 공격 조합을 운영할 수 있게 됐다. 팀 전력의 완성도를 높일 수 있을 것으로 기대된다.

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자스티스는 "오사카 마블러스에서 4시즌을 함께한 요시하라 감독님과 흥국생명에서 다시 인연을 이어가게 되어 기쁘다"며 "팀이 원하는 역할에 빠르게 적응하고, 공격과 수비에서 모두 도움이 되는 선수가 되겠다"고 소감을 밝혔다.

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요시하라 감독은 "자스티스가 지난 시즌 보여준 공격력과 수비 집중력을 바탕으로 더욱 탄탄한 전력을 만들겠다"며 "다양한 라인업과 공격 조합을 운영할 수 있을 것"이라고 기대감을 나타냈다.

흥국생명배구단 관계자는 "자스티스는 득점력과 수비 안정감을 함께 갖춘 선수"라며 "팬들에게 좋은 경기력을 보여줄 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

흥국생명은 2024-2025시즌 후 일본인 사령탑 요시하라 도모코 감독 취임 직후 FA 최대어였던 미들 블로커 이다현을 영입한 바 있다. 이번 오프시즌에 정호영을 영입하며 2년 연속 FA 시장에서 큰 손으로 군림한데 이어 알짜 아시아쿼터 자스티스까지 품으며 우승도전 의지를 천명했다. 흥국생명은 2025-2026시즌에서 4위에 그친 바 있다.