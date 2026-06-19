휴가도 반납! 한성정과 우리카드 3인이 빚어낸 특별한 시간…"나눔에 익숙해지는 사람이 되고 싶다"

사진제공=우리카드 우리WON

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[스포츠조선 이종서 기자] 우리카드 우리WON의 한성정이 나눔의 시간을 보냈다.

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한성정은 지난 18일 영유아·아동 거주시설 '동심원'을 찾아 봉사활동을 했다. 이날 자리에는 한성정 뿐 아니라 조근호 김동민 박상우 등 우리카드 선수들이 함께 했다.

한성정은 지난 4월28일 '월드쉐어'의 홍보대사로 위촉됐다. 이번 '동심원' 방문은 '월드쉐어 홍보대사'로서의 첫 공식 활동이다.

휴가 기간이 었지만, 이들은 봉사활동을 하며 구슬땀을 흘렸다. 생활 공간 청소와 화단 정리 등 시설 환경 개선을 위한 노력봉사를 시작으로 아동들과 함께 일일 미니 배구교실을 진행했다. 우리카드 선수들의 진심 가득한 지도에 아이들은 배구 기본 동작을 익히고 함께 교감하는 시간을 가졌다. 아이들은 선수들의 응원과 격려 속에서 처음 배워보는 배구 프로그램에 참여하며 특별한 추억을 만들었다.

사진제공=우리카드 우리WON

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후원물품 전달도 있었다. '월드쉐어'와 우리카드 배구단에서 준비한 배구공 및 티셔츠를 전달했다.

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한성정은 "휴가 기간에도 함께해 준 팀원들에게 정말 고맙다. 나도 처음이다 보니 충분히 도움을 드리지 못한 것 같아 아쉬움이 남는다. 앞으로 '월드쉐어' 홍보대사로서 더 많은 재능기부와 봉사활동을 통해 나눔에 익숙해지고, 더 많은 도움을 줄 수 있는 사람이 되고 싶다"라며 "짧은 시간이었지만 나 역시 큰 힐링을 받았고, 나눔이 주는 행복을 다시 한번 느낄 수 있었다. 앞으로 더 많은 분들께 도움이 될 수 있는 '월드쉐어' 홍보대사가 되겠다"고 이야기했다.

사진제공=우리카드 우리WON

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함께 한 선수들도 만족감을 내비쳤다. 조근호는 "아이들과 함께 작은 손길이나마 도움을 드릴 수 있어서 정말 즐거웠다"라며 "오히려 우리가 더 힐링을 받은 것 같다. 아이들의 순수한 미소를 보면서 에너지도 많이 얻었다. 휴가 기간이었지만 뜻깊은 하루를 보낸 것 같아 좋았고, 기회가 된다면 다음에도 즐거운 마음으로 참여하고 싶다"고 말했다.

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김동민은 "'월드쉐어' 홍보대사인 한성정 선수 덕분에 이렇게 좋은 기회로 '동심원'에 오게 되어 뜻깊은 시간을 보냈다"라며 "누군가에게 도움을 줄 수 있다는 것이 정말 값진 일이라는 걸 느꼈고, 행복은 나누면 배가 된다는 말처럼 좋은 일은 할수록 더 많은 사람이 행복해진다고 생각한다. 다음에도 이 멤버 그대로 다시 함께하고 싶다"고 이야기했다.

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박상우 역시 "사실 이런 기회를 접하기 쉽지 않은데, (한)성정이 형 덕분에 좋은 경험을 할 수 있어 정말 감사드린다"라며 "누군가를 도울 수 있다는 것이 얼마나 행복한 일인지 오늘 다시 한번 느낄 수 있었다"고 밝혔다.

동심원 관계자는 "아이들이 배구 선수들을 직접 만나 함께 뛰고 웃으며 매우 즐거워했다. 평소 접하기 어려운 특별한 경험을 선물해 주신 선수들과 월드쉐어에 감사드린다"고 말했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com