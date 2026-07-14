스승따라 장학금까지 만들었다…'신영철 세터상'&'전광인 공격상' 시상, "노력하는 후배들에게 응원되길"

사진제공=OK저축은행 읏맨 배구단

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[스포츠조선 이종서 기자] OK저축은행 읏맨의 신영철 감독과 주장 전광인이 한국 배구 미래를 응원했다.

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OK저축은행은 14일 "신영철 감독과 주장 전광인이 지난 13일 막을 내린 '제59회 대통령배 전국 중고 배구대회'에서 각각 '신영철 세터상'과 '전광인 공격상'을 시상했다"고 밝혔다.

여중·여고·남중·남고 부문에서 한 명씩 선정해 시상했으며, 수상 선수들에게는 장학금도 함께 수여됐다.

신 감독은 지난 2018년부터 대통령배 중고배구대회에서 '신영철 세터상'을 시상하며 꾸준히 유망주 세터들의 성장을 응원했다.

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올해부터는 OK저축은행 주장 전광인도 후배들을 응원한다는 취지에서 이러한 뜻깊은 행보에 합류했다. '전광인 공격상'을 새롭게 만들어 후배 선수들이 더 큰 꿈을 향해 도전할 수 있도록 장학금도 함께 전달하기로 했다.

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OK저축은행은 지난 몇 년 간 꾸준히 한국 배구 유망주를 위한 다양한 지원 활동을 이어오고 있다. 구단 소속 선수들의 자발적인 나눔도 이어지고 있다.

진성태는 지난해 모교인 광주 문정초 배구부에 배구용품을 기부하기도 했다. 올해는 전광인까지 장학금 수여에 동참하면서 선배가 후배의 성장을 지원하는 나눔의 선순환이 구단 안팎으로 이어지고 있다.

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신 감독은 "배구계 선배로서 어린 선수들이 자신의 가능성을 믿고 꿈을 이어가는 데 조금이나마 힘을 보태고 싶어 처음 장학금을 수여하게 됐다. 오늘 장학금을 받은 선수들이 동기부여를 얻어 한국 배구를 이끌 훌륭한 선수로 성장하길 바란다"라고 소감을 밝혔다.

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전광인은 "프로선수로 성장하기까지 많은 선배와 지도자, 배구 관계자분들의 도움을 받았고 이제는 후배들에게 돌려줘야 할 때라고 생각했다"라며 "올해 처음 마련한 '전광인 공격상'이 노력하는 후배들에게 작은 응원이 되길 바란다"라고 전했다.

▲ '신영철 세터상' 수상자

남고부=순천제일고 최효준(3학년), 여고부=광주체육고 양시후(3학년), 남중부=송산중 엄시헌(2학년), 여중부=강릉해람중 김서아(3학년)

▲ '전광인 공격상' 수상자

남고부=수성고 송은우(3학년), 여고부=세화여고 노윤아(3학년), 남중부=태릉중 이현빈(2학년), 여중부=포항여중 김지윤(3학년)

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com