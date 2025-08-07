"찬스 집중력 돋보였다"…한화 상대 위닝시리즈라니! 3연전 모두 후반 '…

|
[대전=스포츠조선 이종서 기자] 위닝시리즈. 승리 모두 짜릿했다.
초반 분위기는 한화에 있었다. 한화 선발투수 라이언 와이스의 투구에 꽁꽁 묶이면서 6회까지 득점하지 못했다.
KT는 7회부터 침묵을 깼다. 7회초 1사에서 스티븐슨이 솔로 홈런을 쏘아올렸다. 8회에는 이정훈의 안타와 황재균의 볼넷. 김상수의 적시 2루타로 2-4로 간격을 좁혔다.
타선이 드라마를 쓰고 있는 사이. 마운드도 힘을 냈다. 선발투수 고영표가 6이닝 4실점(3자책)을 했고, 손동현(1이닝 무실점)-우규민(⅔이닝 무실점)-전용주(0이닝 0실점)-최동환(⅓이닝 무실점)-박영현(1이닝 무실점)이 차례로 등판해 승리에 힘을 보탰다.
KT는 지난 5일 0-2에서 8회초에만 5점을 뽑으면서 승리를 잡았다. 승리로 이어지지는 못했지만, 6일 경기에서도 9회에 3점을 내면서 4-5로 한화를 위협하기도 했다.
경기를 마친 뒤 이강철 KT 감독은 "3일 쉬고 선발 등판한 고영표가 힘든 상황에서 자기 역할을 다했다. 뒤에 나온 불펜 투수들도 8회 위기를 잘 막아주며 역전의 계기를 마련했다"고 칭찬했다.
이 감독은 이어 "타선에서는 찬스에서 집중력이 돋보였다. 베테랑 김상수와 안현민이 2타점을 합작하고, 강백호가 투런 홈런을 치며 승기를 굳힐 수 있었다"라며 "9회 호수비를 보여준 스티븐슨의 KBO 데뷔 첫 홈런 축하한다"고 말했다.
이 감독은 "선수들 수고 많았고, 원정경기에 응원오신 팬들에게 감사드린다"고 인사를 전했다.
KT는 8일 홈인 수원 KT위즈파크에서 삼성 라이온즈와 주말 3연전을 한다. KT는 선발투수로 소형준을 예고했다. 삼성은 원태인이 나선다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com