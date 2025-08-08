[2025 KBO리그 기록실] 키움 vs NC (8월 7일)

신대일 기자
기사입력 2025-08-08 08:44
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
김병만, 혼외자 2명 있었다 "혼인 파탄 후 낳은 자녀"→입양 딸은 '친생자 소송'
이시영, 디즈니 여행에 1천만원 탕진.."미리 준비 안 하면 내 꼴 난다"
신화 이민우, ♥싱글맘 예비 신부 공개..6세 딸과 이미 '한 가족'
'65세' 최화정, 55사이즈 유지하는 7분 운동법..."폐가 찢어지는 것 같다" ('최화정')
김숙, 담배 사랑 폭로에 당황...송은이 증언 "좀 많이 피운 게 아냐" ('옥문아들')
[속보]'또 햄스트링이라니' 진짜 김도영한테 왜 이러나, 벌써 3번째다…"병원 검진은 추후에"
숨막히는 고지전! 한화 졌어요. LG가 다시 1위 → "열정적인 응원 보내주신 팬들 덕분"
강제 벌칙 훈련, 개밥 펑고 논란 일파만파...서러운 수술 앞두고, 안우진은 왜 입을 열 수밖에 없었나
'이제는 이글스의 오빠' 신구장 열광했다!…'8구 볼넷'으로 화답 '패배 속 위안'
亞 최다 후보 배출 한국, 2025 발롱도르는 無…야말-비니시우스-팔머-홀란 등 30인 공개