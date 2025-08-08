스포츠조선

5할 승률에서 '꼴찌' 키움에 충격의 스윕패...이호준 감독 "내 실수가 있었다. 잠이 안 오더라" [창원 현장]

기사입력 2025-08-08 16:36


5할 승률에서 '꼴찌' 키움에 충격의 스윕패...이호준 감독 "내 실수가…
19일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 NC 다이노스의 경기. NC 이호준 감독이 LG 선수들과 인사를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.06.19/

[창원=스포츠조선 김용 기자] "또 하나 배웠다. 화요일 경기 선발을 일찍 빼버리니, 3연전 전체가 꼬여버리더라."

NC 다이노스 이호준 감독은 7일 창원NC파크에서 열린 키움 히어로즈전이 끝난 후 불면의 밤을 보냈다.

그럴 수밖에 없었다. 46승6무46패 5할에서 최하위 키움과의 3연전을 맞이했다. 최소 위닝시리즈를 목표로 해야하는 상황. 키움이 만만해서가 아니라, 올시즌 혼자 바닥까진 처진 성적에 객관적 전력이 약하니 모든 팀들이 키움을 상대로 승수를 쌓고 싶어하는 건 똑같다.

그런데 충격의 스윕패. 3연전 내내 치고박고 대혈투를 벌이다 모두 졌다. 힘만 뺐다. 5위 안으로 들어갈 찬스인줄 알았는데 8위까지 떨어지고 말았다.

8일 KIA 타이거즈와의 홈경기를 앞두고 만난 이 감독은 "경기 후 코칭스태프와 식사를 했다. 이런저런 얘기를 나누고, 마지막에는 '내일부터 또 잘해보자'며 화기애애하게 헤어졌다. 하지만 잠은 안 오더라. 아침 6시까지 잠을 이루지 못했다"고 털어놨다.


5할 승률에서 '꼴찌' 키움에 충격의 스윕패...이호준 감독 "내 실수가…
20일 울산 문수야구장에서 열린 NC 다이노스와 한화 이글스의 경기. NC 목지훈이 역투하고 있다. 울산=박재만 기자pjm@sportschosun.com/2025.05.20/
뭐가 문제였을까. 이 감독은 "아쉬운 건 5일 첫 번째 경기다. 선발 목지훈이 조금만 이닝을 끌어줬으면 좋았을텐데"라고 설명했다. 목지훈은 그날 선발로 등판해 1회도 채우지 못했다. 볼넷 3개에 안타 1개를 맞고 2실점했다. 이 감독은 무조건 잡아야 한다는 경기라 생각하고 과감하게 선발을 1회 교체해버렸다. 그런데 경기도 지고, 투수를 많이 쓰니 그 여파가 3연전 내내 이어진 것이다. 이 감독은 "화요일 선발을 일찍 바꿔버리니 답이 안 나오더라. 많이 꼬였다. 그렇게 배운다. 일찍 바꿔야 이길 수 있다는 생각을 했었다"고 밝혔다.

이 감독은 이어 "4, 5선발을 젊은 선수들로 붙이니 그 이틀에 불펜 과부하가 걸리더라. 후반기 시작과 함께 그 둘을 떨어뜨려놨어야 했다. 이 것도 내 미스다. 비가 와 로테이션을 조정할 기회가 생긴다면, 그렇게 해보려 노력중"이라고 설명했다. 키움은 외국인 투수 둘에 신민혁-목지훈-조민석으로 선발 로테이션을 돌리고 있다.

이 감독은 마지막으로 "누가 다쳐서 없고, 그랬다면 이렇게 충격이 크지 않았을 것이다. 하지만 우리가 가진 모든 걸 다 쏟아부었는데 3연패를 하니 충격이 세게 오더라"고 고백했다.


NC는 KIA를 홈으로 불러들여 반전을 노린다. 양팀은 최근 대형 트레이드를 한 후 처음 만난다. KIA에서 넘어온 최원준과 이우성이 선발 출격한다. 이 감독은 "두 사람에 기대를 걸고 있다. 투수는 트레이드 후 맞대결에 나가면 흔들리는 경우가 많은데 타자들은 보통 잘한다"며 웃었다.


창원=김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'45세' 김태희, 할리우드 첫 진출부터 미모 포텐..美 포토존 찢었다

2.

켈리 클락슨, 전남편 사망에 깊은 슬픔 “끝까지 고인 보호”

3.

SES 슈, 불법도박 그 후…"임효성, 별거 중 2억 8천 빚 갚아줘"

4.

'결혼설' 김종국, '62억 자가' 매입에 정자검사까지 "자연임신 해야"

5.

이하늬, 상반신 노출 거절 “많이 벗었다”→대마초 부인으로

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격' 김도영, 햄스트링 또 다쳤다...벌써 3번째, 얼마나 심한지도 확인 불가, 사실상 시즌아웃 [공식발표]

2.

'손흥민과 양대산맥' 벵거가 영입한 일본 최고 재능...19살 아스널→0골 0도움 폭망 '비운의 유리몸'

3.

호날두, 정말로 돈에 국적까지 포기했나...역대급 논란 발언 "포르투갈 이적할 바에 사우디가 나아"

4.

트레이드로 10승 투수 데려오더니, 이번엔 국제적으로 일하네...새 외인 투수-타자 모두 대박 조짐

5.

눈물로 손흥민 떠나보낸 레비 회장, SON 빈자리 크게 느꼈나...공백 채울 미친 영입 준비 "세리에A 폭격기 1600억에 영입 준비"

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격' 김도영, 햄스트링 또 다쳤다...벌써 3번째, 얼마나 심한지도 확인 불가, 사실상 시즌아웃 [공식발표]

2.

'손흥민과 양대산맥' 벵거가 영입한 일본 최고 재능...19살 아스널→0골 0도움 폭망 '비운의 유리몸'

3.

호날두, 정말로 돈에 국적까지 포기했나...역대급 논란 발언 "포르투갈 이적할 바에 사우디가 나아"

4.

트레이드로 10승 투수 데려오더니, 이번엔 국제적으로 일하네...새 외인 투수-타자 모두 대박 조짐

5.

눈물로 손흥민 떠나보낸 레비 회장, SON 빈자리 크게 느꼈나...공백 채울 미친 영입 준비 "세리에A 폭격기 1600억에 영입 준비"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.