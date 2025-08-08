꼴찌에 스윕당하고 왜 우리한테 화풀이하냐...'철인' 데이비슨 결승포-라…

스포츠조선

꼴찌에 스윕당하고 왜 우리한테 화풀이하냐...'철인' 데이비슨 결승포-라일리 115구 투혼 NC, '김도영 이탈' KIA 제압 [창원 현장]

기사입력 2025-08-08 21:22


사진제공=NC 다이노스

[창원=스포츠조선 김용 기자] NC 다이노스가 5강 경쟁 상대 KIA 타이거즈를 꺾고 3연패에서 탈출했다.

NC는 8일 창원NC파크에서 열린 KIA와의 주말 3연전 첫 번째 경기에서 6회말 터진 4번타자 데이비슨의 결승 투런포에 힘입어 5대4로 신승했다.

홈 주중 3연전에서 압도적 최하위 키움 히어로즈에 스윕을 당하는 충격타를 얻어맞은 NC인데, KIA를 만나 엄청난 집중력을 발휘하며 귀중한 승리를 챙겼다. 반대로 주중 부산에서 강호 롯데 자이언츠를 상대로 위닝시리즈를 달성하고 온 KIA는 상승세를 이어가지 못했다. 전날 롯데전에서 김도영이 햄스트링 통증을 호소했고, 경기 전 실시한 병원 검진에서 또 다시 근육이 손상됐다는 비보를 접한 KIA는 팀 분위기가 처질 수밖에 없었다. 이날 NC 승리로 양팀 승차는 1.5경기로 좁혀졌다.

손에 땀을 쥐게 하는 접전이었다.


23일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 LG-KIA전. KIA 선발투수 김도현이 1회 투구를 마친 후 내려오고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.23/
기선을 제압한 쪽은 NC. 1회말 시작하자마자 김주원이 중전안타로 출루했다. 선두에게 안타를 맞아 당황했는지 KIA 선발 김도현은 급격하게 제구가 흔들리기 시작했다. 최원준에게 볼넷, 박민우에게 사구를 내줬다. 무사 만루 대위기. 여기서 데이비슨이 희생 플라이 타점을 만들어냈고, 박건우가 1타점 좌전 적시타를 쳤다. 강한 타구였지만, KIA 유격수 박찬호가 이 공을 잡지 못한게 아쉬웠다.

그나마 KIA는 이어 등장한 이우성을 병살로 처리해 피해를 최소화했다. 지난달 말 트레이드로 KIA에서 친정 NC로 돌아온 이우성은 통한의 병살타로 KIA에 자신의 존재를 어필하지 못했다.


7일 부산 사직야구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기, 5회초 무사 1루 김선빈이 좌월 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.07/
NC는 1회 2점을 내고 2회부터 4회까지 연속 3이닝 삼자범퇴를 당했다. 1회 위기를 2실점으로 넘긴 김도현이 살아난 것. 그리고 KIA의 추격이 시작됐다. 4회 선두 김선빈의 볼넷으로 얻은 찬스에서 4번 최형우가 추격의 1타점 2루타를 때려낸 것. KIA는 이어 등장한 나성범과 위즈덤이 연속 삼진을 당하며 추가점을 만들지 못한 게 아쉬웠지만, 큰 것 한 방으로 그 아쉬움을 풀었다. 6회 김선빈이 호투하던 NC 선발 라일리를 상대로 동점 투런포를 때려낸 것이다. 단타자 김선빈의 홈런은 보기 쉽지 않은데, 아주 중요할 때 홈런이 터저나왔다. 시즌 2호이자 두 경기 연속포.


사진제공=NC 다이노스
하지만 라일리의 투혼에 NC 동료들이 응답했다. 3-3으로 6회를 마친 후 더그아웃에서 경기를 지켜보지도 못하던 라일리인데, 데이비슨이 라일리를 활짝 웃게 했다. 김도현 상대 투런포. 이 홈런은 결승 홈런이 됐다. 그리고 데이비슨의 시즌 20호 홈런이기도 했다. 갈비뼈 실금으로 장기 이탈이 예고됐으나, 기적과 같은 회복 속도로 돌아와 지난 주말 3경기 연속 홈런을 치더니 다시 홈런포 가동을 시작했다.


2일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC-한화전. 9회말 류진욱이 병살타를 유도한 후 기뻐하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.2/

KIA에는 마지막 찬스, 그리고 NC에는 절체절명의 위기가 8회초 발생했다. NC는 8회 좌완 김영규를 투입했는데 박찬호와 김선빈에게 연속 안타를 맞은 것. 무사 1, 2루 찬스에서 최형우가 등장했다. 최형우의 볼넷으로 무사 만루. 하지만 나성범의 삼진으로 찬물이 끼얹어졌다. 앞선 세 타석 삼진을 당한 위즈덤이 희생플라이 타점을 만들었지만, NC가 마무리 류진욱을 조기 투입하는 강수를 뒀고 김호령까지 삼진을 당해 역전에는 실패했다.

류진욱은 1점차 9회에도 마운드에 올라 승리를 지켜내며 시즌 22번째 세이브를 따냈다. 6일 키움전 1⅔이닝 패전의 아픔을 귀중한 세이브로 털어냈다.


1일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC-한화전. NC 선발 라일리가 김형준 포수의 볼배합을 칭찬하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.1/
NC 선발 라일리는 주중 키움 3연전 혈전으로 인한 불펜 과부하로 인해 이날 6이닝 115구 투혼을 펼쳤다. 3-3 상황서 내려가 승리 요건을 갖추지 못하는 듯 했지만 데이비슨의 결승포가 극적으로 터지며 시즌 13승(5패)째를 따냈다. 14승의 다승 선두 폰세(한화)를 다시 턱밑 추격하게 됐다.

NC는 이겼지만 9회초 무사 1, 3루 찬스에서 더블스틸 실패와 최원준의 견제사로 쐐기점을 만들지 못한 건 '옥에 티'였다.


창원=김용 기자 awesome@sportschosun.com

