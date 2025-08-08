'오늘도 역전패' 한화 대충격! 롯데와 4경기가 멀어보이지 않는다 → 시…

|
[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스가 연속 역전패를 당하며 시즌 최대 위기에 봉착했다.
하지만 최근 흐름이라면 2경기 앞선 LG 보다 4경기 차이로 따라오는 롯데가 더 가깝게 느껴진다.
결과를 떠나 내용이 너무 나쁘다. 한화는 이번 주 4경기 1승 3패다. 3패가 모두 역전패다. 3경기 전부 7회 이후에 뒤집혔다. 시즌 내내 '철벽'을 자랑했던 마무리 김서현이 하필 이 중요한 시기에 성장통을 겪고 있는 것이 뼈아프다.
6일 KT전은 5대4로 이기긴 했는데 9회초에만 3점을 헌납했다. 김서현이 아웃카운트 2개를 잡는 동안 4사구 2개에 2안타를 내주며 3점을 잃었다. 한승혁으로 투수를 바꿔서 가까스로 불을 껐다. 김서현은 세이브가 아닌 다소 민망한 홀드를 기록하게 됐다.
7일 KT전은 3연투가 걸린 김서현이 휴식한 가운데 역전패를 당했다. 4-0으로 리드하다가 7회와 8회 야금야금 추격을 허용했다. 4-2로 앞선 9회초에 3점을 주며 주저앉았다.
김경문 한화 감독은 크게 의미를 부여하지 않았다. 김경문 감독은 8일 LG전을 앞두고 "우리 불펜이 그동안 너무 잘했다. (김)서현이가 마무리를 처음 맡아서 그 이상 얼마나 더 잘 던지나. 그 어떤 최고로 좋은 투수도 1년에 블론세이브 5개는 한다. 그런 걸 보면 지금은 아무것도 아니다"라며 김서현을 옹호했다. 이어서 "오늘(8일) 만약 던질 기회가 온다면 씩씩하게 던져줬으면 좋겠다"고 응원했다.
이날 LG전이 초접전으로 흐르면서 김서현 차례가 왔다.
문제는 10회말이었다. 김서현은 1사 후 김현수에게 우중간 2루타를 맞았다. 오지환에게도 좌중간 2루타를 맞았다. LG 대주자 손용준이 타구 판단을 잘못해 3루에 멈추는 행운이 한화에 따랐다. 하지만 김서현은 결국 천성호에게 끝내기 안타까지 맞았다.
한화가 올해 선두 싸움을 유지한 가장 중요한 원동력 중 하나가 바로 불펜이다. 박상원 한승혁 김서현으로 이어지는 필승조가 완벽에 가까웠다. 7회 리드시 47경기(46승 1무) 무패행진이었다. 하지만 이번 주는 3패를 모두 7회 이후에 역전을 당했다.
잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com