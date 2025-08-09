스포츠조선

2년차 어린 선수가 뭘 잘못했나...17연패 고문 도대체 누구를 위한, 뭘 위한 선택인가

최종수정 2025-08-09 13:10

2년차 어린 선수가 뭘 잘못했나...17연패 고문 도대체 누구를 위한, …
8일 서울 고척스카이돔에서 열린 두산-키움전. 4회초 1사 2, 3루 김민석의 희생플라이로 실점한 김윤하가 아쉬워하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.8/

[스포츠조선 김용 기자] 도대체 누구를 위한, 뭘 위한 연패 고문인가.

또 졌다. 이제는 기대감은 커녕, 동정심도 들지 않을 상황이다. 그런데 계속 나온다. 누가 고졸 2년차 어린 선수를 계속해서 벼랑 끝으로 몰아내는 것일까.

키움 히어로즈 김윤하는 8일 고척스카이돔에서 열린 두산 베어스전에 선발 등판, 5이닝 7실점으로 무너지며 패전 투수가 됐다. 올해 18경기 12패 뿐. 그리고 지난해부터 선발 17연패 기록이 쌓이게 됐다.

이미 KT 위즈 소속이던 외국인 투수 돈 로치의 선발 14연패 기록을 경신하는 불명예를 안았다. 그리고 이제 선발, 불펜 합계 최다 연패인 장시환의 19연패 기록 경신을 위해 나아가고(?) 있다.

김윤하는 지난해 장충고를 졸업하고 신인드래프트 1라운드 전체 9순위로 키움 지명을 받은 유망주. 키움은 선발 투수로서 성장 가능성을 보고, 지난해 많은 기회를 줬다. 김윤하도 지난해 7월25일 두산 베어스전 7이닝 무실점 투구로 소중한 프로 데뷔 첫 승을 따내며 올시즌을 기대케 했다. 지금은 팀을 떠난 홍원기 감독은 스프링캠프에서부터 김윤하를 3선발로 지목하고, 꾸준하게 기회를 줄 것임을 시사했다.


2년차 어린 선수가 뭘 잘못했나...17연패 고문 도대체 누구를 위한, …
24일 서울 고척스카이돔에서 열린 KIA-키움전. 키움 선발투수 김윤하가 투구를 준비하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.6.24/
그런데 2년차 시즌은 혹독했다. 승리가 손에 잡히지 않고, 계속 지는 경기가 이어졌다. 연패에 대한 조명이 되서 그런지, 점점 위축되는 모습까지 보였다. 처음에는 '한 경기만 이기면 잘 풀릴 거야'라는 시선이 '어린 투수에게 왜 이렇게 잔인한 결정을 내리는가'로 바뀌고 있다.

잘 던진 경기도 있었다. 하지만 허약한 키움의 팀 타선 한계가 있었다. 또 김윤하가 나오는 날은 유독 터지지 않았다. 하지만 운을 얘기하기 전 본인의 투구를 냉정하게 돌아봐야 했다. 140km 중반대 직구. 최근 150km는 기본이 된 KBO리그에서 경쟁력이 전혀 없다. 가운데에 씩씩하게 던지는 모습은 좋은데 공이 워낙 ?틀暉 스타일이라 상대 타자들의 좋은 먹잇감일 뿐이었다. 그렇다고 변화구의 구위와 제구가 좋은 것도 아니니, 선발로서 경쟁력을 전혀 보여주지 못했다.

설종진 감독대행이 지휘봉을 잡은 후에도 3경기에 선발로 등판했는데 2패 뿐. 한계를 지적하고 2군에 내렸다가, 또 선발로 올라와 실패하기를 반복하고 있다.


2년차 어린 선수가 뭘 잘못했나...17연패 고문 도대체 누구를 위한, …
11일 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 한화의 경기. 선발 투구하고 있는 키움 김윤하. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.05.11/

누구에게도 도움이 되지 않는 일이다. 일단 김윤하 본인에게 최악인 상황이다. 자신감이 점점 떨어지고 있다. 연패가 그렇게 길지 않았을 때면, 1승이면 살아날 수 있다는 말이 통했겠지만 지금은 '어거지'로 계속 나가다 이긴다 해도 무슨 의미냐는 생각이 들 정도의 처참한 상황까지 처했다. 차라리 올시즌은 접더라도, 2군에서 차근차근 구위나 제구를 끌어올리는 수업을 받는 게 훨씬 나을 수 있다.

팀에게도 마이너스다. 주중 NC 다이노스 원정 3연전을 스윕했다. 정말 어렵게 상승 분위기를 만들었는데, 김윤하 선발 경기에서 또 맥이 끊겼다. 또 2군에서 어떻게든 1군 선발 한 번 나가보려고 피땀을 흘리는 선수들에게는 박탈감이 생길 수밖에 없다. 이기지 못하는 특정 선수에게만 기회가 계속 간다면, 의욕을 잃을 수밖에 없다.

팬들에게도 마찬가지다. 프로다운 경기를 보기 위해, 이기는 경기를 보기 위해 티켓값을 지불하고 경기장을 찾는데 매번 지면 이 또한 팬들에 대한 예의가 아니다.

정상적으로 야구를 하고 배운 지도자들이라면, 어린 선수의 멘탈이 이렇게 망가질 때까지 그냥 보고 두지 않는다. 그런데 키움은 김윤하에게 기회를 준다는 명목으로 오히려 가혹한 상황에 몰아넣고 있다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

싸이, 반도체 후계자로 보스턴대 다녔지만..“父 그늘 벗어나려 가수 선택”

2.

장신영, 요식업 진출 선언..母의 일침 “음식 가격 만원? 연기나 해”

3.

샤이니 민호, '서울대 훈남' 형과 붕어빵 투샷...박나래도 인정 "사슴 눈망울 닮아" ('나혼산')

4.

트럼펫 연주자 안정환 아들, 피는 못 속여..선수급 피지컬·운동 실력

5.

'사야♥' 심형탁 子 하루, 7개월차 놀라운 '점핑' "운동선수 시켜야 할까요?" ('슈돌')

스포츠 많이본뉴스
1.

'손-케듀오' 우정은 영원히! 케인의 진심 '손흥민은 내가 만난 최고의 사람, 미국에서도 성공할 것!'

2.

강인이 곁 괜히 떠났나…'어느덧 27살' 음바페의 눈물, 9년 연속 발롱도르 무관 '사실상 확정'

3.

"90% 회복" 김혜성 복귀하면 유망주 3루수는? 일단 2루수로 선발 출전하지만...

4.

'끝내기안타' 천성호는 따뜻하게 손용준 안아줬다. 황당 주루플레이 펼쳤지만 그 마음 모두가 알기에...[잠실현장]

5.

"아직 실감이 안나" 여전히 손흥민을 그리워하는 베리발 "그가 떠나는거 알았어, 손흥민은 레전드!"

스포츠 많이본뉴스
1.

'손-케듀오' 우정은 영원히! 케인의 진심 '손흥민은 내가 만난 최고의 사람, 미국에서도 성공할 것!'

2.

강인이 곁 괜히 떠났나…'어느덧 27살' 음바페의 눈물, 9년 연속 발롱도르 무관 '사실상 확정'

3.

"90% 회복" 김혜성 복귀하면 유망주 3루수는? 일단 2루수로 선발 출전하지만...

4.

'끝내기안타' 천성호는 따뜻하게 손용준 안아줬다. 황당 주루플레이 펼쳤지만 그 마음 모두가 알기에...[잠실현장]

5.

"아직 실감이 안나" 여전히 손흥민을 그리워하는 베리발 "그가 떠나는거 알았어, 손흥민은 레전드!"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.