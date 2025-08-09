7번째 QS에도 겨우 2승이라니…"최소 3승은 더했어야" 사령탑은 또 미…

|
[부산=스포츠조선 김영록 기자] "힘들게 잘 던져줬다. 지금 최소한 5~6승 정도는 했어야하는데…"
올해 나균안의 7번째 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책 이하), 출루는 단 6번(안타 3, 4사구 3)밖에 허용하지 않았다. 최고 149㎞ 직구(44개)를 비롯해 포크볼(33개) 컷패스트볼(18개) 커브(4개)를 두루 구사하며 SSG 타선을 잘 막았다.
하지만 또 패전투수가 됐다. 시즌 7패(2승)째다.
경기전 만난 김태형 감독은 "나균안이 올해 에이스들을 많이 만났다. 그래도 잘 버텨줬다. 자꾸 뒤집어지고, 뒤에서 점수를 준 경기들이 있었다"고 돌아봤다.
이날도 1~2회를 3자 범퇴로 상큼하게 막아냈다. 다만 3회 한이닝이 문제였다. 선두타자 최지훈의 2루타를 시작으로 이지영의 볼넷, 박성한의 1타점 적시타가 이어졌다. 그래도 계속된 2사 만루 위기는 실점없이 버텨냈다.
9일 롯데는 박세웅, SSG는 김건우를 선발로 예고한 상황. 1시 이후 비가 예고된 상황에서 이날 경기가 열릴지는 미지수다.
부산=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com