'질린다 질려' 14구 승부 끝 안타 치고 나간 신민재→비거리 140m 대형포 오스틴, 고개 떨군 한화 선발 엄상백[잠실 현장]

기사입력 2025-08-10 07:46


비거리 140m 초대형 홈런포를 터뜨린 오스틴이 더그아웃에 들어서며 본인도 깜짝 놀란 표정을 짓고 있다.

첫 타석부터 리드오프 신민재가 14구 승부 끝 안타치고 나가 도루까지 맹활약을 펼치자 주장 박해민이 더 기뻐했다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

[잠실=스포츠조선 박재만 기자] 리드오프로 나선 신민재가 상대 선발 투수의 진을 다 빼버라자 오스틴이 비거리 140m 대형포를 터뜨리며 경기 초반 분위기를 LG 쪽으로 가져왔다.

1위 자리를 놓고 치열한 승부를 펼치고 있는 LG와 한화. 1회부터 한화 선발 투수 엄상백을 질리게 만든 리드오프 신민재의 신들린 컨택에 이어 불리한 카운트에서 실투를 놓치지 않고 홈런포를 터뜨린 오스틴. 격차를 더 벌리려는 LG와 1위 탈환을 노리는 한화의 경기는 1회 승부가 갈렸다.

후반기 첫 선발 투수로 등판한 한화 엄상백을 상대로 1회부터 LG 리드오프 신민재가 끈질긴 승부를 펼쳤다. 리드오프로 나선 신민재는 첫 타석부터 상대 선발 투수를 질리게 했다.

14구 승부 끝 안타 치고 나간 신민재는 더그아웃을 향해 세리머니를 펼치며 미소 지었다. 반대로 한 이닝 던질 투구 수를 1회 첫 타자에게 던진 엄상백은 진땀을 흘렸다.


한 이닝 던질 투구수를 한 타석에 소진시킨 LG 트윈스 리드오프 신민재 신들린 컨택.
1사 1루 타석에 들어선 오스틴은 엄상백의 초구 체인지업, 2구 직구, 3구 직구에 모두 자신 있게 배트를 돌렸다. 결과는 모두 파울이었지만 걸리면 한 방이 터질 거 같은 분위기가 느껴지는 자신감 넘치는 스윙이었다.

0B 2S 불리한 카운트에서 엄상백의 4구째 134km 체인지업이 가운데 한복판에 들어오자, 타석에 있던 오스틴은 실투를 놓치지 않았다.

4차례 연속 자신 있게 배트를 돌린 오스틴. 배트 중심에 제대로 걸린 타구는 맞는 순간 잠실구장 좌측 담장 너머로 순식간에 사라졌다. 비거리 140m 대형 투런포 터뜨린 오스틴은 타격 직후 홈런 타구를 끝까지 바라본 뒤 배트 플립까지 선보였다.


140m 대형 투런포를 터뜨린 오스틴은 더그아웃을 향해 포효했다.
지난 시즌 엄상백 상대 6타수 무안타로 약했던 오스틴은 첫 타석부터 투런포를 터뜨리며 포효했다. 반대로 1회부터 선두 타자 신민재에게 볼을 14개나 던지고 안타에 이어 도루까지 허용하며 진을 뺀 엄상백은 이어진 오스틴과 승부에서 유리한 카운트를 선점한 뒤 투런포를 맞으며 스스로 무너졌다.


리드오프 신민재와 14구 승부 끝 오스틴에게 투런포를 맞은 한화 선발 엄상백은 고개를 떨궜다.
1회부터 뜨거웠던 LG 타선, 2회에도 그대로 이어졌다. 선두 타자 박해민의 안타 이후 신민재는 또 풀카운트 승부 끝 볼넷을 얻어내며 한화 선발 엄상백을 흔들었다. 무사 1,2루 찬스에서 문성주가 좌중간을 가르는 2타점 2루타를 날리며 한화 선발 엄상백을 무너뜨렸다.

경기 초반 폭발한 LG 타선, 한화 선발 엄상백은 2회 아웃카운트 1개도 잡지 못한 채 마운드에서 내려왔다.

경기 초반 한화 선발 엄상백 공략에 성공한 LG는 리드오프 신민재와 1회 선제 투런포를 터뜨린 오스틴의 활약 속 2위 한화와 경기 차를 3경기 차로 더 벌렸다.


140m 대형 홈런포 직후 배트 플립까지 선보인 오스틴.

신민재가 흔들고 오스틴이 마무리 지었던 1회.

경기 초반 스스로 무너진 한화 선발 엄상백.

반대로 상대 선발 투수를 무너뜨린 LG 더그아웃 분위기는 뜨거웠다.

한국시리즈행 직행 티켓을 놓치고 싶지 않은 오스틴.

