스포츠조선

메르세데스 첫 등판 어땠나 → "두산 타자들이 타임 불러서 위축, 그래도 나이스 피칭"

기사입력 2025-08-10 12:23


메르세데스 첫 등판 어땠나 → "두산 타자들이 타임 불러서 위축, 그래도…
사진제공=키움히어로즈

메르세데스 첫 등판 어땠나 → "두산 타자들이 타임 불러서 위축, 그래도…
사진제공=키움히어로즈

[고척=스포츠조선 한동훈 기자] 키움 히어로즈 새 외국인투수 크리스토퍼 메르세데스(31)가 KBO리그 첫 등판을 성공적으로 마쳤다.

메르세데스는 9일 고척 스카이돔에서 열린 2025 KBO리그 두산 베어스전에 선발 등판했다. 메르세데스는 95구를 던지며 5⅓이닝 2실점을 기록했다. 3-2로 앞선 6회초 1사 1, 2루에 승리투수 요건을 갖춘 상태로 교체됐다. 팀이 4대6으로 역전패를 당해 승패 없이 물러났다.

설종진 키움 감독대행은 전반적으로 만족감을 나타냈다. 설종진 감독대행은 "나이스 피칭이었다고 생각한다. 기대만큼 해 준 것 같다. 마운드에서 공격적으로 운영한 점이 마음에 들었다"고 총평했다.

메르세데스는 타자를 힘으로 누르는 강속구 투수는 아니었다. 일정한 제구력을 바탕으로 땅볼 유도가 많았다. 패스트볼 최고 146km, 평균 142km를 나타냈다. 슬라이더와 커브를 적극적으로 구사하면서 체인지업과 싱커도 섞었다. 다양한 래퍼토리를 자랑했다.

메르세데스는 "일단 몸 상태가 너무 좋은 상태에서 던졌다. 첫 경기 굉장히 재미있었다. 승패는 야구에서 언제든 일어날 수 있다. 팀이 함께 경기를 풀어나간다는 점이 제일 중요하다. 승리는 다음에도 할 수 있다. 전혀 신경쓰지 않는다"고 돌아봤다.

설종진 대행은 메르세데스가 잘 적응해주길 기대했다. 그는 "한 경기로 판단하기는 어렵지만 큰 문제없이 자기 투구를 했다. 다만 메르세데스가 템포가 빠른 편이라 상대 타자들이 타임을 계속 불러서 끊었다. 거기서 약간 위축된 부분이 없지 않나 싶은데 신경 쓰지 않아도 된다고 했다"고 설명했다.


메르세데스 첫 등판 어땠나 → "두산 타자들이 타임 불러서 위축, 그래도…
사진제공=키움히어로즈

메르세데스 첫 등판 어땠나 → "두산 타자들이 타임 불러서 위축, 그래도…
사진제공=키움히어로즈

메르세데스 첫 등판 어땠나 → "두산 타자들이 타임 불러서 위축, 그래도…
사진제공=키움히어로즈
키움은 지난달 30일 케니 로젠버그를 방출하고 메르세데스와 계약했다. 도미니카공화국 출신으로 미국 마이너리그와 일본프로야구를 거쳐 올해는 대만프로야구에서 뛰었다. 일본 요미우리 자이언츠와 지바 롯데 마린스에서 7시즌을 보내 아시아 야구에 익숙하다. 키움은 총액 28만달러(약 3억9000만원)를 들였다.

KBO리그도 크게 생소하지 않았다. 메르세데스는 "일본 대만과 차이가 있기는 한데 경기에 영향을 미칠 정도로 크지는 않다. ABS존 역시 내 경기력에 영향을 줄 정도는 아니었다. 앞으로 체험을 하면서 적응하고 배워나가겠다"고 말했다.


고척=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 정애리, 실족사 생 마감..오늘(10일) 11주기

2.

부활 김태원, 모델급 흑인 사위 공개..“외국인 중 제일 잘생겨"(조선의 사랑꾼)

3.

김수찬, 대기업 사모님 초청 행사 비화 "페이도 두 배" ('가보자GO')

4.

허경환, 167cm 단신 콤플렉스→사지 연장술 받는다 "177cm까지 커지고 싶어"('미우새')

5.

은지원, 재혼에 청첩장 없다..김원희 "첫번째 결혼식도 못 갔는데" 서운

스포츠 많이본뉴스
1.

"라커룸서 날 죽일 것" 손흥민도 의식! 동료와의 '충격적 몸싸움'…'LAFC 주장' SON과의 호흡에 들뜬 감정 표출

2.

'대기록 눈앞인데…' 폰세에 첫 패배 선물? "증명하러왔다" 벨라스케즈 위한 롯데의 초광속 일처리, 한화를 놀라게 했다 [부산포커스]

3.

'OPS 1.503' 韓 최고 타자 잃을 위기, 절망적 시즌 아웃…KIA만의 손해가 아니다

4.

'대스타' 손흥민 미친 침투! 페널티킥 유도→성공적인 MLS 데뷔전…39분 소화, LAFC 2대2 무승부

5.

이제는 'KIA 최원준' 아닌 'NC 최원준'이다...뭐가 달라졌을까, 대반전이 숨어있다는데... [창원 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

"라커룸서 날 죽일 것" 손흥민도 의식! 동료와의 '충격적 몸싸움'…'LAFC 주장' SON과의 호흡에 들뜬 감정 표출

2.

'대기록 눈앞인데…' 폰세에 첫 패배 선물? "증명하러왔다" 벨라스케즈 위한 롯데의 초광속 일처리, 한화를 놀라게 했다 [부산포커스]

3.

'OPS 1.503' 韓 최고 타자 잃을 위기, 절망적 시즌 아웃…KIA만의 손해가 아니다

4.

'대스타' 손흥민 미친 침투! 페널티킥 유도→성공적인 MLS 데뷔전…39분 소화, LAFC 2대2 무승부

5.

이제는 'KIA 최원준' 아닌 'NC 최원준'이다...뭐가 달라졌을까, 대반전이 숨어있다는데... [창원 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.