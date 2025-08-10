스포츠조선

최원준, 이우성만 중요하냐...이호준 감독의 파격 "홍종표, 주전 만들려고 데려왔다" [창원 현장]

기사입력 2025-08-10 14:07


최원준, 이우성만 중요하냐...이호준 감독의 파격 "홍종표, 주전 만들려…
NC 다이노스 홍종표가 30일 1군에 콜업돼 캐치볼을 하고 있다. 사진제공=NC 다이노스

[창원=스포츠조선 김용 기자] "주전으로 만들기 위해 데려온 선수다."

KIA 타이거즈와 NC 다이노스의 3대3 초대형 트레이드. KIA에서 NC로 넘어온 선수 중 주목을 받은 건 최원준과 이우성이다. 당장 주전으로 뛰며 판도를 바꿀 수 있는 능력을 갖고 있고, 여러 사연들로 주목을 받을 수밖에 없었다. 최원준은 KIA의 간판으로 활약하다 예비 FA 시즌 충격적인 추락을 하며 트레이드까지 됐고, 이우성은 친정 NC로 다시 돌아오게 됐다.

하지만 이번 트레이드에는 또 한 명의 다크호스가 숨어있다. 바로 내야수 홍종표.

가진 게 많은 선수다. 강릉고를 졸업하고 2020년 신인드래프트에서 2라운드 전체 16순위로 KIA 지명을 받은 유망주다. 전형적으로 공-수-주가 다 되는 유형이다. 컨택트 능력 좋고, 내야 수비 준수하고, 발도 빠르다. 지난해 대수비와 대주자로 100경기에 출전해 타석은 115타석으로 적었지만 타율도 2할9푼5리를 기록했다.

NC 이호준 감독은 최원준, 이우성에게만 기대를 거는 게 아니다. 홍종표가 몇 년 안에 NC 내야를 책임질 선수로 성장할 수 있다고 믿고 있다. 이 감독은 "홍종표는 가진 게 많다. 물론, 더 분발하기는 해야 한다"고 말했다.

당장은 백업이다. NC 내야는 주전이 확고하다. 2루에는 터줏대감 박민우가 있고 유격수 김주원도 이 감독이 믿는 자원이다. 3루에는 김휘집, 서호철이 있다.

홍종표는 2루나 유격수에 어울리는 선수다. 이 감독은 "2루는 민우가 있다. 올해는 당장 백업으로 나가는 게 맞다. 당장 종표가 민우나 주원이를 잡을 수 있는 상황은 아니다"고 하면서도 "이렇게 백업 역할을 하며 성장을 해야 한다. 나는 종표가 주전을 할 수 있느 선수라고 생각해서 데려왔다. 백업으로만 쓸 친구로 데려온 게 아니다. 계속 야구 공부를 시킬 것"이라고 강조했다.

박민우가 올해 32세다. 어쩔 수 없이 수비 범위가 점점 떨어질 수밖에 없다. 8년 장기 계약을 맺어놨지만, 수비에 있어서는 미래를 대비해야 하는 NC다. 이미 병역 의무도 마친 홍종표가 그 중심에 설 수 있다.


창원=김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

은지원, 재혼에 청첩장 없다..김원희 "첫번째 결혼식도 못 갔는데" 서운

2.

진태현, "닮고싶다"는 팬에 돌직구 "난 연예인일 뿐, 존경도 닮지도 마라"

3.

이상민, 10세 연하 ♥아내 최초 공개..5성급 호텔서 '럭셔리' 망고빙수 데이트

4.

애즈원 크리스탈, 故 이민 추모 “나의 반쪽, 평생 그리울 것” [전문]

5.

[SCin스타] 남보라, 뜬금 '이혼설' 해명 후 되찾은 '아이돌 외모'

스포츠 많이본뉴스
1.

'대스타' 손흥민 미친 침투! 페널티킥 유도→성공적인 MLS 데뷔전…39분 소화, LAFC 2대2 무승부

2.

[속보]'미국 정복 시작!' 손흥민, 마침내 MLS 데뷔!...시카고전 후반 15분 교체투입

3.

'차원이 다른 클래스' 동점 PK 유도! '손톱' 손흥민, 만점 MLS 데뷔전...LAFC, 시카고와 2-2 무[MLS 리뷰]

4.

英 단독 보도! 레비 회장 제정신인가, '레전드' 손흥민 빈자리 채울 충격 선택..."최전방 '1500억 세모발 공격수' 영입 낙점"

5.

롯데-SSG 경기 앞둔 사직야구장에 계속 되는 비, 경기 열릴 수 있을까?[부산 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

'대스타' 손흥민 미친 침투! 페널티킥 유도→성공적인 MLS 데뷔전…39분 소화, LAFC 2대2 무승부

2.

[속보]'미국 정복 시작!' 손흥민, 마침내 MLS 데뷔!...시카고전 후반 15분 교체투입

3.

'차원이 다른 클래스' 동점 PK 유도! '손톱' 손흥민, 만점 MLS 데뷔전...LAFC, 시카고와 2-2 무[MLS 리뷰]

4.

英 단독 보도! 레비 회장 제정신인가, '레전드' 손흥민 빈자리 채울 충격 선택..."최전방 '1500억 세모발 공격수' 영입 낙점"

5.

롯데-SSG 경기 앞둔 사직야구장에 계속 되는 비, 경기 열릴 수 있을까?[부산 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.