스포츠조선

복덩이가 돌아왔다! 전민재 유격수 선발출격 → 손호영 DH+노진혁 제외 [부산현장]

최종수정 2025-08-10 15:32

복덩이가 돌아왔다! 전민재 유격수 선발출격 → 손호영 DH+노진혁 제외 …
9일 부산 사직야구장에서 열린 두산과 롯데의 경기,2회말 무사 만루 전민재가 1타점 희생플라이를 치고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.07.09/

복덩이가 돌아왔다! 전민재 유격수 선발출격 → 손호영 DH+노진혁 제외 …
25일 부산 사직구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 4회말 1사 손호영이 2루타를 친 후 기뻐하고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.25/

[부산=스포츠조선 김영록 기자] 한동안 선발출전이 뜸했던 '복덩이' 전민재가 주전 유격수로 돌아왔다.

롯데 자이언츠는 10일 부산 사직구장에서 SSG 랜더스와의 주말시리즈 마지막 경기를 치른다.

롯데는 경기에 앞서 라인업을 공개했다. 이날 롯데는 황성빈(중견수) 한태양(2루) 고승민(1루) 레이예스(좌익수) 유강남(포수) 윤동희(우익수) 손호영(지명타자) 김민성(3루) 전민재(유격수) 라인업으로 경기에 임한다. 선발은 박세웅이다.

전날까지 주전 유격수로 예고된 선수는 박승욱이었다. 전민재의 선발 유격수 출전은 지난 7일 부산 KIA 타이거즈전에 이어 8월 들어 2번째다.

전반기까지 부동의 주전 유격수였던 전민재는 6~7월 부상과 부진이 겹치며 박승욱에게 자리를 내줬다. 타격에선 박승욱이 좀더 꾸준한 모습을 보여온 편. 전민재로선 모처럼의 선발 출전에서 자신의 존재감을 보여줘야하는 입장이다.


복덩이가 돌아왔다! 전민재 유격수 선발출격 → 손호영 DH+노진혁 제외 …
8일 부산 사직야구장에서 열린 SSG와 롯데의 경기, 5회말 노진혁이 안타를 치고 기뻐하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.08/
1루와 지명타자로 나섰던 노진혁도 전날과 달리 선발 라인업에서 제외됐다. 김태형 감독은 노진혁의 활용방안에 대해 "유격수는 어렵고, 포지션은 1루와 지명타자로 보고 있다"고 답한 바 있다.

3루 역시 손호영 대신 김민성이 나서고, 손호영은 지명타자로 이동했다. 이틀에 걸쳐 거듭 비가 내려 그라운드가 미끄럽고, SSG와의 첫경기 실책도 영향을 준 모양새다.

박세웅은 전반기 혼란을 딛고 후반기 들어 안정감을 되찾은 모양새. 키움 히어로즈(7이닝 1실점)-NC 다이노스(6이닝 무실점)-키움(7이닝 3실점)를 상대로 3경기 20이닝을 소화하며 평균자책점 1.80을 기록중이다.


복덩이가 돌아왔다! 전민재 유격수 선발출격 → 손호영 DH+노진혁 제외 …
9일 부산 사직야구장에서 열릴 예정이던 SSG와 롯데의 경기가 우천취소된 가운데 이날 선발로 예정되어 있던 박세웅이 캐치볼을 하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.09/

잠시 5선발 위치에서 출전중이지만, 결국 포스트시즌에는 토종 에이스 역할을 짊어져야할 박세웅이다.

나승엽을 제외하면 기본적으로 팀의 주축 타자들이 모두 선발로 출전했다. 이제 롯데는 1년의 수확을 결정짓는 가을을 향해 달려갈 채비를 마쳤다.


부산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

진태현, "닮고싶다"는 팬에 돌직구 "난 연예인일 뿐, 존경도 닮지도 마라"

2.

서효림, 수해로 차량 전손 '분통'…"보험사가 침수차 처리 안해주려고→사람 목숨 달린 일"

3.

[SCin스타] 남보라, 뜬금 '이혼설' 해명 후 되찾은 '아이돌 외모'

4.

애즈원 크리스탈, 故 이민 추모 “나의 반쪽, 평생 그리울 것” [전문]

5.

"골빈거 인증하는 거지"…이미주, 최고급SUV 공개後 악플에도 '쿨' "너무 재밌다"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 단독 보도! 레비 회장 제정신인가, '레전드' 손흥민 빈자리 채울 충격 선택..."최전방 '1500억 세모발 공격수' 영입 낙점"

2.

롯데-SSG 경기 앞둔 사직야구장에 계속 되는 비, 경기 열릴 수 있을까?[부산 현장]

3.

후보는 KIA 뿐인데? 교체설 사실이었나, ML 47홈런 타자 "KBO 제안 받았다"

4.

英 단독! 맨유, PSG의 돈나룸마와 이적 협상 진행…"아모림 감독, 열렬한 팬"

5.

"확실한 PK였다, 골 곧 나올 것" 첫 경기부터 '파울' 상대와 거친 신경전 손흥민, '강렬한 인상' 美도 극찬…역사적인 MLS 만점 데뷔

스포츠 많이본뉴스
1.

英 단독 보도! 레비 회장 제정신인가, '레전드' 손흥민 빈자리 채울 충격 선택..."최전방 '1500억 세모발 공격수' 영입 낙점"

2.

롯데-SSG 경기 앞둔 사직야구장에 계속 되는 비, 경기 열릴 수 있을까?[부산 현장]

3.

후보는 KIA 뿐인데? 교체설 사실이었나, ML 47홈런 타자 "KBO 제안 받았다"

4.

英 단독! 맨유, PSG의 돈나룸마와 이적 협상 진행…"아모림 감독, 열렬한 팬"

5.

"확실한 PK였다, 골 곧 나올 것" 첫 경기부터 '파울' 상대와 거친 신경전 손흥민, '강렬한 인상' 美도 극찬…역사적인 MLS 만점 데뷔

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.