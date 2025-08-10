스포츠조선

위즈덤 3루-이창진 1번 왜?...이범호 감독의 승부수 "점수가 나야 이기니까" [창원 현장]

기사입력 2025-08-10 17:25


위즈덤 3루-이창진 1번 왜?...이범호 감독의 승부수 "점수가 나야 이…
26일 부산 사직구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 6회말 무사 1루 고승민의 번트 안타 때 황성빈이 3루까지 진루하는 과정에서 심판이 위즈덤의 주루방해를 선언했다. 위즈덤이 격렬하게 항의하고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.26/

[창원=스포츠조선 김용 기자] "점수를 내야 이기니까."

KIA 타이거즈 이범호 감독이 공격적인 선발 라인업을 선택했다.

KIA는 10일 창원 NC 다이노스전에 이창진-박찬호-김선빈-최형우-나성범-위즈덤-오선우-김태군-김호령 순의 타순을 작성했다.

중요한 건 수비 포지션. 위즈덤이 3루수로 출전하고, 오선우가 1루로 들어간다. 김도영이 햄스트링 부상으로 인해 빠진 가운데, 8일 NC전은 박민이 선발 3루수로 나섰지만 이날은 위즈덤이다. 이 감독은 공격이 필요할 때는 위즈덤, 수비가 필요할 때는 박민이 3루로 나간다고 했었다.

경기를 앞두고 만난 이 감독은 "오늘은 공격이 우선인 날이다. 무조건 이겨야 하는 경기다. 점수를 내야 이기니 위즈덤을 3루로 쓰게 됐다. 오선우도 나가야 한다. 박민은 위즈덤이 1루로 이동하거나 수비를 강화해야 할 때 내보내기 위해 대기한다"고 밝혔다.


위즈덤 3루-이창진 1번 왜?...이범호 감독의 승부수 "점수가 나야 이…
24일 서울 고척스카이돔에서 열린 KIA-키움전. 6회초 1사 이창진이 솔로포를 친 후 환호하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.6.24/
리드오프가 이창진인 것도 눈에 띈다. 이날 NC 선발은 좌완 로건. 고종욱을 대신해 이창진이 1번에 배치됐다. 이 감독은 "이창진이 컨디션도 좋고 NC에 강한 점도 생각했다. 1번타자가 고민이다. 당장은 이창진과 고종욱으로 돌아가면서 쓰려 한다. 박찬호가 컨디션이 올라오면 박찬호를 1번에 두고, 두 사람을 2번에 넣어 연결하는 그림을 생각하고 있다. 테이블세터가 1회 어떻게 움직이느냐가 중요하다. 그에 따라 경기 방향이 달라진다. 1회초 1번타자가 중요하다"고 설명했다.

이날 선발은 팔꿈치 수술 후 돌아온 이의리. 이 감독은 "올시즌은 100구까지 안 가게 할 생각이다. 많이 던져도 90구 언저리에서 끊어줄 것"이라고 말하며 "어제 비로 취소돼 불펜이 다 쉬었다. 이길 수 있는 상황이 오면 불펜을 다 써서 경기를 잡겠다"고 말했다. KIA는 이날 부진으로 2군에 갔던 조상우도 1군에 콜업했다.


창원=김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서효림, 수해로 차량 전손 '분통'…"보험사가 침수차 처리 안해주려고→사람 목숨 달린 일"

2.

빽가, 신지♥문원 언급에 자리 또 이탈 "화장실 갔다올게요" 유쾌(꼰대희)

3.

"골빈거 인증하는 거지"…이미주, 최고급SUV 공개後 악플에도 '쿨' "너무 재밌다"

4.

조정석, '거미 남편' 소개에 발끈 "아내 얘기만..실례 아니냐"

5.

김태희, 유창한 영어로 ‘버터플라이’ 소개..“즐거움 선사할 것”

스포츠 많이본뉴스
1.

롯데-SSG 경기 앞둔 사직야구장에 계속 되는 비, 경기 열릴 수 있을까?[부산 현장]

2.

"확실한 PK였다, 골 곧 나올 것" 첫 경기부터 '파울' 상대와 거친 신경전 손흥민, '강렬한 인상' 美도 극찬…역사적인 MLS 만점 데뷔

3.

英 단독! 맨유, PSG의 돈나룸마와 이적 협상 진행…"아모림 감독, 열렬한 팬"

4.

'이러다 FA먹튀 낙인찍히는 거 아냐?' 탬파베이 김하성 타율 2할마저 붕괴, 전혀 어썸하지 않다

5.

"손민한 선배님 연상된다" 고졸 슈퍼루키, 납득 되는 2군행 WHY

스포츠 많이본뉴스
1.

롯데-SSG 경기 앞둔 사직야구장에 계속 되는 비, 경기 열릴 수 있을까?[부산 현장]

2.

"확실한 PK였다, 골 곧 나올 것" 첫 경기부터 '파울' 상대와 거친 신경전 손흥민, '강렬한 인상' 美도 극찬…역사적인 MLS 만점 데뷔

3.

英 단독! 맨유, PSG의 돈나룸마와 이적 협상 진행…"아모림 감독, 열렬한 팬"

4.

'이러다 FA먹튀 낙인찍히는 거 아냐?' 탬파베이 김하성 타율 2할마저 붕괴, 전혀 어썸하지 않다

5.

"손민한 선배님 연상된다" 고졸 슈퍼루키, 납득 되는 2군행 WHY

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.