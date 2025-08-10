명색이 '안경에이스'인데…10안타 7실점 난타라니! 롯데 3연패, 타선도…

|
|
[부산=스포츠조선 김영록 기자] 시즌이 종반에 접어드는 시점. 지칠대로 지친 10개 구단의 '진짜' 힘이 나오는 시기다.
이날 선발 매치업은 박세웅과 김건우. 지난 8일 나균안-최민준보다 한층 더 기우는 맞대결이었다.
하지만 결과는 정반대였다. 박세웅은 조형우-최지훈에게 잇따라 홈런을 얻어맞으며 5⅔이닝 동안 10안타 7실점으로 무너졌다.
1사 후 이날 4안타를 몰아친 조형우에게 안타, 그리고 박성한에게 안타를 맞으며 1사 1,2루가 됐다. 에레디아를 삼진 처리하며 한숨을 돌렸지만, 최정에게 적시타를 맞으며 선취점을 내줬다.
|
SSG 김건우가 5이닝 4안타 무실점으로 쾌투한 반면, 박세웅은 6회에도 마운드에 올랐다. 벌어진 점수차 속 이닝이라도 더 끌어줄 필요가 있었다.
하지만 선두타자 최지훈에게 홈런, 김성현 안타-조형우 2루타가 이어졌다. 김성현이 홈까지 파고들다 태그아웃돼 안도한 것도 찰나였다. 박성한에게 볼넷을 내준 뒤 결국 교체됐다.
|
이날 SSG는 장단 16안타를 몰아치며 10득점을 올렸다. 최지훈 에레디아 등 최근 부진했던 타자들이 한꺼번에 타격감을 찾았다.
반면 1차전에서 3안타 무득점에 그쳤던 롯데 타선은 이날도 5안타 1득점을 기록하며 현장을 가득 메운 팬들에게 절망을 안겼다. 선발 김건우가 내려간 뒤론 SSG 불펜진을 상대로 침묵을 거듭하다 9회말 노진혁이 홈런 하나를 쏘아올리는데 그쳤다.
|
부산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com