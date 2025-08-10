스포츠조선

명색이 '안경에이스'인데…10안타 7실점 난타라니! 롯데 3연패, 타선도 박세웅도 문제있다 [부산리포트]

기사입력 2025-08-11 01:21


10일 부산 사직야구장에서 열린 SSG와 롯데의 경기, 6회초 박세웅이 마운드를 내려가고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.10/

10일 부산 사직야구장에서 열린 SSG와 롯데의 경기, 4회초 2사 1,3루 박세웅이 조형우에 3점홈런을 허용하며 아쉬워하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.10/

[부산=스포츠조선 김영록 기자] 시즌이 종반에 접어드는 시점. 지칠대로 지친 10개 구단의 '진짜' 힘이 나오는 시기다.

롯데 자이언츠는 그 고비에서 비틀거리고 있다. 필승조 불펜진이 완성되며 팬들의 시선은 벌써 가을야구를 향하는데, 타선의 끝없는 침묵에 선발진의 난감한 부진까지 겹쳤다.

롯데는 10일 부산 사직구장에서 열린 SSG 랜더스와의 주말시리즈 마지막 경기에서 1대10으로 대패했다.

이날 선발 매치업은 박세웅과 김건우. 지난 8일 나균안-최민준보다 한층 더 기우는 맞대결이었다.

하지만 결과는 정반대였다. 박세웅은 조형우-최지훈에게 잇따라 홈런을 얻어맞으며 5⅔이닝 동안 10안타 7실점으로 무너졌다.

1회는 안타 하나, 2회는 3자범퇴로 잘 넘겼다. 하지만 3회부터 악몽의 조짐이 보였다.

1사 후 이날 4안타를 몰아친 조형우에게 안타, 그리고 박성한에게 안타를 맞으며 1사 1,2루가 됐다. 에레디아를 삼진 처리하며 한숨을 돌렸지만, 최정에게 적시타를 맞으며 선취점을 내줬다.


10일 부산 사직야구장에서 열린 SSG와 롯데의 경기, 3회초 1사 1,2루 최정이 선취 1타점 적시타를 치고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.10/
4회에는 선두타자 현원회를 삼진 처리했지만, 역시 홈런 포함 3안타를 몰아친 최지훈의 안타와 도루에 흔들렸다. 2사 후 김성현 상대로 2스트라이크를 먼저 잡고도 바깥쪽 슬라이더로 일관한 끝에 볼넷을 내줬고, 다음타자 조형우에게 좌측 담장을 넘기는 3점 홈런을 맞았다. 최근 롯데 타선의 부진을 감안하면 사실상 승부가 갈린 순간이었다.


SSG 김건우가 5이닝 4안타 무실점으로 쾌투한 반면, 박세웅은 6회에도 마운드에 올랐다. 벌어진 점수차 속 이닝이라도 더 끌어줄 필요가 있었다.

하지만 선두타자 최지훈에게 홈런, 김성현 안타-조형우 2루타가 이어졌다. 김성현이 홈까지 파고들다 태그아웃돼 안도한 것도 찰나였다. 박성한에게 볼넷을 내준 뒤 결국 교체됐다.


10일 부산 사직야구장에서 열린 SSG와 롯데의 경기, 4회초 최지훈이 안타를 치고 질주하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.10/
그리고 다음 투수 박진이 에레디아에게 3점 홈런을 얻어맞으며 점수차는 단숨에 7점 차이가 됐다. 이후로도 롯데 타선은 이렇다할 득점 기회를 잡지 못했고, 8회에도 추가실점을 내주며 결국 10점차 대패라는 가혹한 현실에 직면했다.

이날 SSG는 장단 16안타를 몰아치며 10득점을 올렸다. 최지훈 에레디아 등 최근 부진했던 타자들이 한꺼번에 타격감을 찾았다.

반면 1차전에서 3안타 무득점에 그쳤던 롯데 타선은 이날도 5안타 1득점을 기록하며 현장을 가득 메운 팬들에게 절망을 안겼다. 선발 김건우가 내려간 뒤론 SSG 불펜진을 상대로 침묵을 거듭하다 9회말 노진혁이 홈런 하나를 쏘아올리는데 그쳤다.


10일 부산 사직야구장에서 열린 SSG와 롯데의 경기, 4회초 2사 1,3루 조형우가 3점홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.10/

부산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

