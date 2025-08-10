'야구야, 공포영화야' 예측 불가 대접전...박건우 역전 결승 만루포-로…

|
[창원=스포츠조선 김용 기자] 2회에 무슨 일이 있었던 걸까.
NC 다이노스가 KIA 타이거즈를 또 잡았다. 5강 경쟁에 다시 불을 붙였다.
예측 불가의 경기, 전쟁같은 혈투였다. 2회가 하이라이트였다.
하지만 악몽같은 2회말이 KIA를 기다리고 있었다. NC 4번 박건우의 내야안타가 시작이었다. 이우성이 추격의 1타점 2루타를 쳤다. 여기까지는 괜찮았다. 그런데 분위기가 묘해졌다. 김형준이 좌익수 방면 평범한 플라이를 쳤는데, KIA 좌익수 이창진이 타구 판단 실수로 이 공을 안타로 만들어줘버렸다. 그리고 그 다음 서호철의 타구도 이창진이 대시를 하지 못하며 안타가 됐다. 이의리가 이에 흔들리며 갑자게 제구 난조를 보이기 시작했다. 권희동에게 볼넷, 김주원에게 밀어내가 사구까지 허용했다.
KIA 벤치는 여기서 이의리를 내리는 승부수를 던졌다. 김건국이 데이비슨을 삼진 처리하며 성공을 거두는가 했다. 하지만 박건우가 김건국을 상대로 역전 결승 만루홈런을 때려버렸다. 그렇게 NC가 2회말 8점을 내며 경기를 뒤집어버렸다.
기세를 올린 NC는 3회 앞선 두 타석 모두 삼진을 당했던 최원준까지 적시타 행렬에 가담하며 1점을 더 도망갔다. 안심할 수 없었다. KIA가 5회 최형우의 1타점 안타로 6-9로 따라붙었기 때문.
KIA가 6회초 힘이 빠진 로건을 공략해 2점을 따라갔지만 이미 점수차가 너무 컸다. 그리고 NC가 6회말 김형준의 적시타로 더 달아나며 KIA의 추격 의지를 완전히 꺾어버리는 듯 했다.
NC 선발 로건은 5⅔이닝 8실점(6자책점)을 기록했지만 타선 지원 속 승리 투수가 되는 행운을 누렸다. 시즌 6승9패. KBO리그 한 경기 최다 실점 승리투수의 실점은 9실점이다.
팔꿈치 수술 후 복귀해 네 번째 선발 등판에 나선 이의리는 수비 실수와 제구 불안 속 1⅓이닝 7실점 최악의 피칭을 하고 말았다.
엄청난 역전극에, 실책에, 종잡을 수 없는 흐름에 공포 영화 한 편을 본 것 같의 양팀의 처절한 혈전이었다.
창원=김용 기자 awesome@sportschosun.com
