'105.2마일 2루타→102.2마일 홈런→스트레이트 볼넷' 김하성 불붙…

[스포츠조선 노재형 기자]탬파베이 레이스 김하성이 홈런을 포함한 멀티히트를 터뜨리며 부활의 신호탄을 쐈다.
0-4로 뒤진 2회초 선두 조시 로의 2루타로 기회를 잡은 탬파베이는 계속된 1사 2루서 김하성이 좌측으로 2루타를 터뜨리며 로를 홈으로 불러들여 1점을 만회했다
김하성은 1B2S에서 시애틀 우완 선발 브라이언 우의 5구째 몸쪽을 파고드는 95.8마일 싱커를 잡아당겨 좌익수 왼쪽을 쏜살같이 날아가는 라인드라이브 2루타를 날렸다. 105.2마일의 속도로 날아간 타구는 외야에 떨어진 뒤 펜스까지 흐르고 멈췄다.
김하성이 홈런을 날린 것은 지난 7월 11일 펜웨이파크에서 열린 보스턴 레드삭스전에서 4회초 날린 좌월 투런포 이후 31일 만이다. 시즌 2호 홈런. 이 홈런으로 탬파베이는 3-4로 점수차를 한 점으로 줄였다.
김하성은 3-4의 열세가 이어지던 6회 2사후에는 스트레이트 볼넷을 얻어 걸어나갔다. 앞서 두 타석에서 연속 장타를 얻어맞은 우가 신중하게 코너워크를 이어간 결과였다. 하지만 후속 제이크 맹엄이 헛스윙 삼진으로 물러나 득점을 올리지는 못했다.
지난 겨울 2년 2900만달러에 FA 계약을 맺고 탬파베이 유니폼을 입고 어깨 수술 재활을 이어간 뒤 지난 7월 5일 탬파베이 데뷔전을 치른 김하성이 멀티히트를 친 것은 시즌 3호이자 지난달 20일 볼티모어 오리올스전 이후 22일 만이고, 3차례 출루한 것은 17경기 만에 처음이다.
한편, 메이저리그 홈런 1위를 달리고 있는 시애틀 칼 롤리는 1회말 첫 타석에서 우월 선제 투런포를 쏘아올리며 시즌 45번째 아치를 그렸다.
