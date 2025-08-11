스포츠조선

'벌써 5번째 1군 콜업된 포수에게' 명포수 출신 명장의 조언 "2군에서 아무리 홈런을 쳐도 1군에선 수비가 먼저"[잠실 코멘트]

기사입력 2025-08-11 12:36


10일 서울 잠실구장에서 열린 한화-LG전. 한화가 5대4로 승리했다. 김경문 감독이 선수들을 맞이하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.10/

23일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 한화 이글스의 경기. 한화 포수 허인서가 연이은 실점 후 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.23/

[잠실=스포츠조선 권인하 기자]"한화의 다음 포수는 허인서라고 생각하고 있다."

한화 이글스 김경문 감독은 명포수 출신이다. 그래서 당연히 포수의 역할을 굉장히 중요하게 생각한다. 지금도 1군에 베테랑인 이재원과 최재훈을 기용하고 있다.

가끔씩 이 둘의 몸상태가 좋지 않을 때 백업으로 허인서를 올린다. 그리고 10일 잠실 LG전에 앞서 허인서가 올시즌 5번째로 1군에 올라왔다. 김 감독은 "최재훈이 수비할 때 부딪히면서 어깨가 조금 안좋다고 해서 어제(9일)는 완전히 휴식을 취했다. 아직 완전치 않을 수가 있다. 그리고 이재원도 얼마전에 허리가 조금 안좋아서 포수를 한명 올렸다"라고 밝혔다. 지난 7일 대전 KT 위즈전서 최재훈이 KT 황재균을 태그하면서 부딪히고 교체되며 왼쪽 어깨쪽에 통증이 왔었다.

허인서는 지난 7월 31일 2군으로 내려갔었다. 당시 이재원이 허리 통증으로 빠졌다가 1군으로 복귀하면서 허인서는 올시즌 가장 긴 26일 동안 1군에 있다가 다시 2군으로 갔는데 김 감독이 직접 허인서와 면담하는 모습이 포착돼 화제가 되기도 했다.

허인서는 1군에선 많은 경기에 나서지는 못하고 있다. 8경기에 출전해 타율 1할2푼5리(8타수 1안타)에 그쳤다. 퓨처스리그에선 타율 2할7푼4리(113타수 31안타) 8홈런 24타점을 기록 중인 한화의 차세대 포수 유망주다.

허인서를 올리며 2군에서 좋은 보고가 있었는지를 묻자 김 감독은 다른 방향을 얘기했다.


23일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 한화 이글스의 경기. 한화 허인서가 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.23/

23일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 한화 이글스의 경기. 한화 포수 허인서가 연이은 실점 후 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.23/
김 감독은 "내가 볼 때 한화의 다음 포수가 허인서라고 생각하고 있다"면서 "그래서 지금 허인서에게 주문하는 것은 수비다. 2군에서 아무리 홈런을 많이 쳐도 1군에서 수비가 돼야 한다"라고 했다.

김 감독은 이어 "1군에서 주전 자리가 잡혔을 때 미스가 나오고 좋은 타격도 나오고 여러가지 경험을 하게 된다"며 "지금 2군에 있다가 1군에 올라오면 투수가 새롭고 분위기가 새로워지는데 수비가 먼저 돼야 한다. 다른 곳이 아니라 포수쪽에서 일이 생기면 불안감이 생긴다. 그래서 (2군에서) 그쪽에 더 훈련을 많이 하고 왔다고 생각하고, 장차 한화의 좋은 포수가 될 거라고 생각한다"라고 밝혔다.


타격은 1군에 올라와 주전으로 나서면서 경험을 쌓아도 충분하니 당장은 수비가 좋아야 한다는 의미였다. 즉 지금 허인서를 1군에 올리는 이유 중에 2군 타격 성적은 없다는 뜻.

김 감독은 이전에도 허인서에 대해 얘기할 때 여러차례 수비를 강조했었다. 김 감독은 "내가 보기에 허인서는 공격쪽에 자신감이 있는 친구더라. 스프링 트레이닝 때 보니까 치는 쪽에 스스로에게 자신감이 있더라"며 "공격쪽 보다는 남들이 볼 때 수비를 잘한다는 소리를 들어라. 그러면 주전이 된다라고 했다"라고 허인서에게 주문한 것을 밝힌바 있다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

