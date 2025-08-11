스포츠조선

1.1이닝 7실점 참사, 충격의 ERA 10.80...이창진 여파였나, 이의리가 이의리 한 것이었나

최종수정 2025-08-11 13:07

1.1이닝 7실점 참사, 충격의 ERA 10.80...이창진 여파였나, …
26일 부산 사직구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 1회초 2사 3루 윤동희에게 볼넷을 내 준 이의리가 아쉬워하고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.26/

[스포츠조선 김용 기자] 이창진 실수 때문인가, 아니면 이의리 스스로가 아직 숙제를 해결하지 못한 것일까.

KIA 타이거즈는 10일 NC 다이노스전에서 뼈아픈 패배를 당했다. 경기 전 이범호 감독이 "무조건 이겨야 하는 경기"라며 총력전을 선언한 가운데, 2회초 홈런 3방을 앞세워 5-0으로 앞서나갔지만 2회말 상대에게 8점을 내주며 경기가 뒤집어졌고 그 충격을 이기지 못하겨 졌다. 갈 길 바쁜 KIA 입장에서 자신들을 추격해오는 NC를 상대로 두 경기를 다 내준 건 최악의 결과였다.

위에서 얘기한 것처럼 2회가 너무 충격적이었다. 보통 한 이닝 홈런 3방을 맞은 팀은 휘청이기 마련인데, NC는 곧바로 박건우의 만루홈런 포함 8점을 내 역전을 시키니 KIA가 그로기 상태로 몰릴 수밖에 없었다.

선발 이의리가 버티지 못했다. 1⅓이닝 5안타 1볼넷 1사구 3삼진 7실점. 팔꿈치 수술 후 후반기에 복귀해 4경기를 뛰었는데, 이날 충격타로 이의리의 평균자책점은 무려 10.80이 됐다.


1.1이닝 7실점 참사, 충격의 ERA 10.80...이창진 여파였나, …
24일 서울 고척스카이돔에서 열린 KIA-키움전. 1회초 무사 이창진이 볼넷으로 출루하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.6.24/
물론 이의리도 억울한 건 있었다. 1회 선두 김주원에게 2루타를 허용했지만, 최원준과 박민우를 연속 삼진 처리하며 위기를 넘겼다. '이의리 제구가 이렇게 좋았나' 생각이 들 정도로, 결점 없는 피칭이었다. 150km 강속구가 존 구석구석을 찔렀고 커브의 완성도도 좋았다.

하지만 2회 급격히 무너졌다. 박건우에게 내야안타, 이우성에게 1타점 2루타를 맞은 것까지는 어쩔 수 없었다. 여기서 문제가 발생했다. 이의리는 김형준을 평범한 좌익수 플라이로 유도했다. 하지만 좌익수 이창진이 타구 판단을 완전히 잘못해 쉽게 아웃을 시켜야 할 타구를 안타로 만들어줘버렸다. 이의리가 허탈해하는 모습이 중계 화면에 잡히기도. 여기에 다음 타자 서호철의 타구도 김형준의 것보다는 잘 맞았지만, 이창진이 잡을 수 있는 가능성이 있어보였는데 또 스타트가 늦어 안타가 되고 말았다.

이 두 장면에 충격을 받았는지 이의리는 권희동에게 볼넷, 김주원에게 사구를 내주며 완전히 무너지고 말았다. 우리가 알던 이의리의 모습이 나와버리고 만 것이다.


1.1이닝 7실점 참사, 충격의 ERA 10.80...이창진 여파였나, …
1일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 한화 이글스의 경기. KIA 이의리가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.01/
이의리는 지옥에서도 데려온다는 좌완 파이어볼러로 KIA가 2021년 1차지명을 한 후 꾸준하게 기회를 주며 선발 투수로 키웠다. 하지만 장단이 너무 극명했다. 공은 빠르지만, 제구라는 숙제를 풀지 못했다. 늘 주자를 다 깔아놓고, 거기서 또 불같은 강속구로 삼진을 잡아 이닝을 꾸역꾸역 막는 스타일. 아예 무너진다면 모르겠는데 그렇게 2022 시즌 10승, 2023 시즌 11승을 하니 로테이션에서 뺄 수도 없었다.


이의리는 지난 시즌 초 팔꿈치에 이상을 느꼈고, 결국 수술대에 올랐다. 1년이 넘는 시간 재활을 마치고 어렵게 마운드에 돌아왔다. 구위는 여전하다. 하지만 제구 문제도 그대로였다.

일단 이번에는 멘탈이 흔들릴 수밖에 없는 상황을 정상 참작할 수 있다고 할 때, 중요한 건 다음 등판이다. 또 다시 제구 문제를 노출하면 힘들어진다. 마음을 편히 먹어야 한다. ABS의 시대다. 오히려 이의리같이 제구가 거친 투수들이 살아남을 수 있는 세상이다. 약점을 강점으로 승화시킬 수 있다. 생각하기 나름이다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정은혜♥조영남, 2세 계획 두고 가족과 논쟁 "2세 케어, 가족 몫 될 것" ('동상이몽2')

2.

153cm 송가인, 키 170cm됐다..9등신 황금 비율

3.

'비♥' 김태희, 쫄티 입고 뉴욕 접수..'45살 애둘맘' 안 믿겨

4.

유재석, 출연료가 안 아까운 美친 비주얼..양세찬과 '입툭튀 거지 브라더스' 결성

5.

트와이스 사나, 지드래곤 ♥럽스타에 입열었다.."입 간질간질했지만, 한달간 참아"(냉터뷰)

스포츠 많이본뉴스
1.

축구의 신 메시도 중국은 싫다...'中 가기 싫어요' 요청에 아르헨티나 전격 취소

2.

차갑게 식어버린 방망이, 연패 없던 롯데 충격 3연패...갈림길에 섰다, 자칫하면 지옥의 5강 싸움에

3.

"SON 따라 미국 올래?" 살라 결승전 행방불명 사건 또또또 재발…우승 놓친 '英챔피언' 리버풀

4.

英 독점! 손흥민도 경악한 '최악의 부상'→"토트넘 시즌 조기 종료 위기"...결국 대체자 정했다, "SON 애착 인형이 그 자리 뛸 것"

5.

'잠실 라이벌' 울린 미친 수비…'역대 최다 득표' 7월 최고의 순간! 팬들은 이 장면을 꼽았다

스포츠 많이본뉴스
1.

축구의 신 메시도 중국은 싫다...'中 가기 싫어요' 요청에 아르헨티나 전격 취소

2.

차갑게 식어버린 방망이, 연패 없던 롯데 충격 3연패...갈림길에 섰다, 자칫하면 지옥의 5강 싸움에

3.

"SON 따라 미국 올래?" 살라 결승전 행방불명 사건 또또또 재발…우승 놓친 '英챔피언' 리버풀

4.

英 독점! 손흥민도 경악한 '최악의 부상'→"토트넘 시즌 조기 종료 위기"...결국 대체자 정했다, "SON 애착 인형이 그 자리 뛸 것"

5.

'잠실 라이벌' 울린 미친 수비…'역대 최다 득표' 7월 최고의 순간! 팬들은 이 장면을 꼽았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.