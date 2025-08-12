'이러면 15년만, 10구단 체제 최초인데...' 완벽한 우승, 모든 팀…

|
[스포츠조선 권인하 기자]이게 될까. 된다면 10개구단 체제 최초로 모든 팀에 강한 우승팀이 된다.
아무리 강한 팀이라도 한 두팀에겐 약한 전적을 가지기도 한다. 이상하게 그 팀과 만나면 경기가 꼬인다거나 선발 로테이션에서 에이스가 빠지는 등 승운이 따르지 않는 것.
그래서 정규리그 우승팀들의 상대전적을 봐도 모든 팀들에게 5할을 넘는 승률로 우세를 가지는 경우가 잘 없다.
와이어 투 와이어 우승을 차지했던 2022년의 SSG 랜더스는 1승이 아쉬웠다. 모든 팀에 5할을 넘겼는데 딱 한팀, KT 위즈에 8승8패로 5할에 멈춘 것. 모든 팀 우세에는 실패했다.
계속 우승팀의 상대전적을 찾다가 모든 팀에게 우세한 상태로 우승을 차지한 팀은 2010년이 마지막이었다. SK 와이번스가 상대한 7개팀에 모두 5할을 넘겨 앞섰다.
LG는 올해 2위 한화에 7승1무5패, 3위 롯데에 6승1무4패, 4위 SSG에 8승4패, 5위 KT에 6승4패, 6위 KIA에 7승4패, 7위 NC에 6승5패, 8위 삼성에 9승6패, 9위 두산에 8승6패, 10위 키움에 8승4패로 모든 팀에게 절반 이상을 이긴 상태다. 삼성에는 이미 9승을 올려 우세가 확정. 한화, SSG, 키움에게도 1승만 더하면 우세가 확정된다. 그러나 아직 갈길은 멀다.
남은 경기에서 어떤 일이 벌어질지 모르지만 이대로 정규리그 우승으로 간다면 10개구단 체제에서 처음으로 9개 구단 상대 우세라는 첫 기록을 가지게 된다.
상대할 팀이 9개가 되면서 더더욱 모든 팀에게 강하다는게 쉽지 않은 상황인데 LG는 지금까지는 모든 팀을 압도하고 있는 상황이다.
그만큼 상대를 가리지 않고 안정적인 전력으로 좋은 승부를 펼치고 있다고 해석할 수 있는 부분. LG는 선발진이 가장 안정됐다고 평가를 받는다. 치리노스가 10승을 올렸고, 임찬규 손주영 송승기 등 국내 투수 3명이 나란히 9승씩을 챙기고 있다. 얼마전 결별한 에르난데스도 기복은 있었지만 5이닝 이상은 던져줄 수 있는 능력치가 있었다. 선발이 안정됐기에 어느 팀과 승부를 해도 항상 비슷한 퍼포먼스를 기대할 수 있는 팀인 것.
아직 한화와의 1위 승부가 끝나지 않은 상황. 우승을 하기 위해선 당연히 더 많은 승리가 필요하다. 그렇게 승리가 쌓이다보면 10개구단 체제 최초 전구단 상대 우세라는 의미있는 기록을 남길 수도 있다.
