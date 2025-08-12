스포츠조선

'이러면 15년만, 10구단 체제 최초인데...' 완벽한 우승, 모든 팀에 5할 이상, 전구단 상대 우세 LG가 도전중[SC 포커스]

기사입력 2025-08-12 13:40


'이러면 15년만, 10구단 체제 최초인데...' 완벽한 우승, 모든 팀…
9일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 승리한 LG 선수들이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.09/

'이러면 15년만, 10구단 체제 최초인데...' 완벽한 우승, 모든 팀…
9일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 승리한 LG 치리노스가 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.09/

'이러면 15년만, 10구단 체제 최초인데...' 완벽한 우승, 모든 팀…
9일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 2회말 무사 1,2루 LG 문성주 적시타 때 득점한 박해민과 신민재가 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.09/

[스포츠조선 권인하 기자]이게 될까. 된다면 10개구단 체제 최초로 모든 팀에 강한 우승팀이 된다.

후반기 17승4패의 파죽지세로 단숨에 한화 이글스를 제치고 1위로 나선 LG 트윈스가 신기한 성적표를 가지고 있다.

바로 9개 팀과의 상대성적에서 모두 5할 이상의 우세를 가지고 있는 것이다.

아무리 강한 팀이라도 한 두팀에겐 약한 전적을 가지기도 한다. 이상하게 그 팀과 만나면 경기가 꼬인다거나 선발 로테이션에서 에이스가 빠지는 등 승운이 따르지 않는 것.

그래서 정규리그 우승팀들의 상대전적을 봐도 모든 팀들에게 5할을 넘는 승률로 우세를 가지는 경우가 잘 없다.

지난해 통합우승을 차지했던 KIA 타이거즈만 봐도 두산에 6승1무9패, SSG에 6승10패, 롯데에 7승1무8패 등 3개 팀에 5할에 미치지 못했다. 29년만에 우승을 했던 2023년의 LG 트윈스도 NC 다이노스에 6승10패로 약했고, KIA에도 7승9패로 좋지 않았다.

와이어 투 와이어 우승을 차지했던 2022년의 SSG 랜더스는 1승이 아쉬웠다. 모든 팀에 5할을 넘겼는데 딱 한팀, KT 위즈에 8승8패로 5할에 멈춘 것. 모든 팀 우세에는 실패했다.

계속 우승팀의 상대전적을 찾다가 모든 팀에게 우세한 상태로 우승을 차지한 팀은 2010년이 마지막이었다. SK 와이번스가 상대한 7개팀에 모두 5할을 넘겨 앞섰다.


'이러면 15년만, 10구단 체제 최초인데...' 완벽한 우승, 모든 팀…
9일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 1회말 2사 2루 LG 오스틴이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.09/

'이러면 15년만, 10구단 체제 최초인데...' 완벽한 우승, 모든 팀…
8일 잠실야구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 10회말 1사 만루 LG 천성호가 끝내기 안타를 날렸다. 동료들과 함께 환호하는 천성호. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.08/

'이러면 15년만, 10구단 체제 최초인데...' 완벽한 우승, 모든 팀…
5일 서울 잠실구장에서 열린 두산-LG전. 4회초 1사 1루 강승호의 타구를 우익수 문성주가 뜬공으로 처리하자 박해민이 1루를 가리키고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.5/

LG는 올해 2위 한화에 7승1무5패, 3위 롯데에 6승1무4패, 4위 SSG에 8승4패, 5위 KT에 6승4패, 6위 KIA에 7승4패, 7위 NC에 6승5패, 8위 삼성에 9승6패, 9위 두산에 8승6패, 10위 키움에 8승4패로 모든 팀에게 절반 이상을 이긴 상태다. 삼성에는 이미 9승을 올려 우세가 확정. 한화, SSG, 키움에게도 1승만 더하면 우세가 확정된다. 그러나 아직 갈길은 멀다.

남은 경기에서 어떤 일이 벌어질지 모르지만 이대로 정규리그 우승으로 간다면 10개구단 체제에서 처음으로 9개 구단 상대 우세라는 첫 기록을 가지게 된다.

상대할 팀이 9개가 되면서 더더욱 모든 팀에게 강하다는게 쉽지 않은 상황인데 LG는 지금까지는 모든 팀을 압도하고 있는 상황이다.

그만큼 상대를 가리지 않고 안정적인 전력으로 좋은 승부를 펼치고 있다고 해석할 수 있는 부분. LG는 선발진이 가장 안정됐다고 평가를 받는다. 치리노스가 10승을 올렸고, 임찬규 손주영 송승기 등 국내 투수 3명이 나란히 9승씩을 챙기고 있다. 얼마전 결별한 에르난데스도 기복은 있었지만 5이닝 이상은 던져줄 수 있는 능력치가 있었다. 선발이 안정됐기에 어느 팀과 승부를 해도 항상 비슷한 퍼포먼스를 기대할 수 있는 팀인 것.

아직 한화와의 1위 승부가 끝나지 않은 상황. 우승을 하기 위해선 당연히 더 많은 승리가 필요하다. 그렇게 승리가 쌓이다보면 10개구단 체제 최초 전구단 상대 우세라는 의미있는 기록을 남길 수도 있다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

금보라 "이혼 창피해하던 子 가출..전남편 집 갔다가 커서 돌아와"

2.

김병만, 이혼 아픔 뒤 '아들과 딸' 존재 최초고백…"가족들이 내 구세주"

3.

'120kg→70kg' 정은표 서울대 子..."살 빼라 극단적 유언까지"

4.

인기 보이그룹 멤버, 女 통역사 성추행 혐의 벌금 200만원→위약금 5억[종합]

5.

이종석·문가영, 말레이시아 들썩..현지 매체 "2만명 운집 K드라마 열풍" [공식]

스포츠 많이본뉴스
1.

"제가 가지고 싶을 정도로 예쁜…" 훈훈했던 '부산고 선후배', 31번 보상 제대로 했다

2.

[공식발표]변준수→홍윤상→강주혁 합류, 국군체육부대 합격자 16명 '11월 17일 입소 예정'

3.

빛바랜 'SON 바라기'의 '급소 수비→미친 투혼'+인간투석기 능력까지…'우승 좌절' 토트넘의 유일한 소득

4.

"자랑스러워! 실망하지마" 영원한 캡틴 손흥민, 토트넘 선수들에 애정어린 조언…세계최고 팀과 대등한 경기→다음 시즌 기대

5.

롯데 충격의 5연패, 1.5경기 차 역전 사정권이다...그런데 감독은 "욕심내지 않겠다" 왜? [인천 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

"제가 가지고 싶을 정도로 예쁜…" 훈훈했던 '부산고 선후배', 31번 보상 제대로 했다

2.

[공식발표]변준수→홍윤상→강주혁 합류, 국군체육부대 합격자 16명 '11월 17일 입소 예정'

3.

빛바랜 'SON 바라기'의 '급소 수비→미친 투혼'+인간투석기 능력까지…'우승 좌절' 토트넘의 유일한 소득

4.

"자랑스러워! 실망하지마" 영원한 캡틴 손흥민, 토트넘 선수들에 애정어린 조언…세계최고 팀과 대등한 경기→다음 시즌 기대

5.

롯데 충격의 5연패, 1.5경기 차 역전 사정권이다...그런데 감독은 "욕심내지 않겠다" 왜? [인천 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.