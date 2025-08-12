스포츠조선

8월 팀타율 꼴찌, 주장 대신 갈증 풀어준 한 방…사령탑 기대 "타선 무게감은 생겼다"

기사입력 2025-08-12 18:54


8월 팀타율 꼴찌, 주장 대신 갈증 풀어준 한 방…사령탑 기대 "타선 무…
10일 부산 사직야구장에서 열린 SSG와 롯데의 경기, 9회말 노진혁이 솔로홈런을 치고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.10/

8월 팀타율 꼴찌, 주장 대신 갈증 풀어준 한 방…사령탑 기대 "타선 무…
6일 부산 사직야구장에서 KIA와 롯데의 경기가 열렸다. 2회말 무사 1,2루 롯데 노진혁이 1타점 동점타를 치고 기뻐하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.06/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] "타선에서 무게감은 있으니…."

노진혁(35·롯데 자이언츠)은 지난 10일 SSG 랜더스전에서 홈런을 쏘아올렸다.

7회초 대수비로 출전한 그는 0-10으로 지고 있던 9회말 타석에서 정동윤의 직구를 받아쳐 좌측 담장을 넘겼다. 노진혁의 시즌 첫 홈런.

2023년 시즌을 앞두고 NC에서 롯데로 FA 이적을 한 노진혁은 부상 등이 겹치면서 매년 출전이 줄어들었다. 올해 역시 손목 등 부상이 이어지면서 전반기 단 한 차례도 1군에 올라오지 못했다.

주장 전준우가 햄스트링 부상으로 빠지면서 노진혁은 1군의 부름을 받았다.

타격감은 나쁘지 않았다. 시즌 첫 경기였던 6일 KIA 타이거즈전에서 안타를 한 방 쳤고, 10일 첫 홈런까지 나왔다.


8월 팀타율 꼴찌, 주장 대신 갈증 풀어준 한 방…사령탑 기대 "타선 무…
6일 부산 사직야구장에서 KIA와 롯데의 경기가 열렸다. 2회말 무사 1,2루 롯데 노진혁이 1타점 동점타를 치고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.06/
김태형 롯데 감독도 노진혁의 활약을 반겼다. 롯데는 8월 치른 8경기에서 팀 타율이 2할4리로 10개 구단 중 최하위다. 노진혁이 새로운 활력소가 되길 바랐다.

김 감독은 "팀에 워낙 장타력이 없다. 전준우의 역할을 해준다고 생각한다. 현재 좌타자 외야수 세 명도 안 좋다. 그나마 (윤)동희가 조금씩 좋아지고 있다"라며 "상황에 따라서는 고승민이 외야로 갈 수 있다. 지금과 같이 타격감이 좋지 않을 슌에는 한 방씩 쳐줘야 한다. 노진혁이 있으면 타선에 무게감은 생기니 당분간은 1루로 쓰려고 한다"고 말했다.

롯데는 13일 대전 한화전에 새 외국인투수 빈스 벨라스케즈가 데뷔전을 치른다. 올 시즌을 함께 한 터커 데이비슨이 22경기에서 10승5패 평균자책점 3.65를 기록했지만, 롯데는 조금 더 확실하게 위압적인 피칭을 할 수 잇는 벨라스케즈를 영입했다. 김 감독은 "와서 던지는 모습은 봐야겠지만, 그 전에 던졌던 모습 등은 데이비스보다 좋았다. 기대하고 있다"고 말했다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


8월 팀타율 꼴찌, 주장 대신 갈증 풀어준 한 방…사령탑 기대 "타선 무…
9일 부산 사직야구장에서 열릴 예정이던 SSG와 롯데의 경기가 우천취소된 가운데 롯데의 새 외인투수 벨라스케즈가 캐치볼을 하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.09/

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박탐희, 이혼설에 입 열었다 "동료 배우도 진짜 남편 있냐 물어봐"

2.

[SC현장]"'우영우' 뛰어넘을 것"…엄정환x송승헌 '금쪽같은 내 스타', ENA의 금쪽될까(종합)

3.

안재욱이 왜 저기에?…대통령실 국빈만찬 등장한 안재욱 '깜짝'

4.

'박성광♥' 이솔이, 암 수치 결과에 눈물 "다리 힘풀려..아무 문제 없다고"

5.

‘문원♥’ 신지 “결혼 발표 후 그런 일 겪고..”→박경림 반응 의미심장

스포츠 많이본뉴스
1.

"사과방송에 더 화가 났지만..." '틱 발언' 피해 문보경에 TJB대전방송 대표이사, 이지완 국장 수원 찾아 직접 사과[수원 현장]

2.

한화가 40년 만에 세운 기록, 미국에서도 나왔다! → 이 팀은 벌써 70승 넘어

3.

'대위기 봉착' LAD 지구 1위 한 게임차, 지역 라이벌에 5연패...'혼자 잘하는' 오타니 3G 연속 홈런, 42호

4.

'이럴수가' 첼시 안 보내줘? 벤치서 주급 도둑할게!…'맨유 공격수'의 강렬한 메시지

5.

'춘천 끝내 입찰 거부' 다음 시즌 강원FC 홈경기, 강릉에서만 열린다

스포츠 많이본뉴스
1.

"사과방송에 더 화가 났지만..." '틱 발언' 피해 문보경에 TJB대전방송 대표이사, 이지완 국장 수원 찾아 직접 사과[수원 현장]

2.

한화가 40년 만에 세운 기록, 미국에서도 나왔다! → 이 팀은 벌써 70승 넘어

3.

'대위기 봉착' LAD 지구 1위 한 게임차, 지역 라이벌에 5연패...'혼자 잘하는' 오타니 3G 연속 홈런, 42호

4.

'이럴수가' 첼시 안 보내줘? 벤치서 주급 도둑할게!…'맨유 공격수'의 강렬한 메시지

5.

'춘천 끝내 입찰 거부' 다음 시즌 강원FC 홈경기, 강릉에서만 열린다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.