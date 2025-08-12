"3연전 첫경기가 중요했다" 1,2군 코칭스태프 변화 승부수, 투-타 집…

|
[대구=스포츠조선 정현석 기자]고민 많던 KIA 타이거즈 이범호 감독의 표정이 살짝 풀렸다.
투-타의 조화가 돋보였던 경기였다.
에이스 네일은 춤추는 아트피칭으로 경기를 지배했다. 7이닝 4안타 1볼넷 9탈삼진 무실점 완벽투로 17번째 퀄리티스타트를 기록하며 시즌 7승째(2패). 6월15일 NC전 이후 3연승 행진이다.
오선우는 팀이 1회 무사 1,2루 찬스를 놓친 뒤 2회 첫 타석에서 0-0 균형을 깨는 밀어치기 결승 투런포(시즌 11호) 포함, 4타수2안타 2타점으로 승리에 이바지 했다.
|
이어 "오선우, 나성범의 홈런과 김선빈의 적시타로 득점지원이 되면서 네일에게도 부담감을 덜어주었다. 야수들도 모두 집중력 있게 경기에 임했다"며 타선의 초반 집중력에도 박수를 보냈다.
이범호 감독에게 이번 주, 특히 첫 경기는 무엇과도 바꿀 수 없는 중요한 의미가 있었다.
그는 "3연전 첫 경기가 중요하다고 생각해 코칭스태프와 선수들 모두 준비를 잘 해서 만들어낸 승리=다. 평일 원정임에도 많은 팬분들께서 찾아와 응원 보내주셨는데 항상 감사하게 생각한다. 남은 경기들도 준비 잘해서 승리할 수 있도록 하겠다"고 약속했다.