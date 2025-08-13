스포츠조선

잘 나가는 SSG, 암초를 만났다...앤더슨 허벅지 이상 "다음 등판, 상태 체크해봐야" [인천 현장]

기사입력 2025-08-13 16:43


잘 나가는 SSG, 암초를 만났다...앤더슨 허벅지 이상 "다음 등판, …
6일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 선발 투구를 준비하고 있는 SSG 앤더슨. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.06/

[인천=스포츠조선 김용 기자] "고민중이다. 상태를 체크해봐야 한다."

잘 나가는 SSG 랜더스가 암초를 만났다. 막강 원투펀치 중 한 명인 앤더슨의 다음 등판이 언제가 될지 알 수 없는 상황이기 때문이다.

SSG는 13일 인천 SSG랜더스필드에서 열릴 예정이던 키움 히어로즈전을 치르지 못했다. 많은 비로 인해 일찌감치 취소 결정이 내려졌다.

비로 취소가 되면 궁금해지는 게 다음날 선발. 좋은 투수면 그대로 가는 경우가 많고, 4~5선발이면 승부수를 던지기 위해 앞 순서 선수를 당겨 투입하는 경우도 있다.

그런데 이숭용 감독은 "아직 못 정했다. 고민중"이라고 말했다. 무슨 의미였을까.

SSG의 13일 선발은 문승원이 예정이었다. 당초 이 감독은 13일 경기가 취소되면 화이트를 14일로 당겨 투입할 구상을 하고 있었다.


잘 나가는 SSG, 암초를 만났다...앤더슨 허벅지 이상 "다음 등판, …
21일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, SSG 선발투수 앤더슨이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.05.21/
그런데 문제가 생겼다. 12일 키움전에 등판해 5⅔이닝 9삼진 무실점 역투를 펼치며 8승째를 따낸 앤더슨이 이상 신호를 보낸 것이다. 이 감독은 "앤더슨이 어제 경기 후 오른쪽 허벅지쪽에 타이트함은 느낀다고 한다"고 했다. 큰 부상은 아니고, 당장 엔트리에 뺄 정도는 아니지만 확실한 건 화-일요일 등판은 물건나갔다.

그래서 화이트를 당겨 투입하려던 걸 바꿔, 문승원을 그대로 두기로 했다. 그래야 선발 로테이션이 한 칸씩 자연스럽게 밀려 앤더슨의 쉴 수 있는 날을 확보해줄 수 있기 때문이다.


SSG에 최상의 시나리오는 앤더슨이 별 문제가 아니라는 결론에, 주말과 다음주 월요일까지 푹 쉬고 19일 KT 위즈전에 나서는 것. 하지만 이 감독은 조심스러웠다. 이 감독은 "상태를 더 체크해봐야 추후 등판 일정을 정할 수 있을 것 같다"고 했다.


잘 나가는 SSG, 암초를 만났다...앤더슨 허벅지 이상 "다음 등판, …
6일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 경기를 지켜보는 SSG 이숭용 감독. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.06/
앤더슨은 지난해 대체 선수로 합류해 압도적인 구위를 선보이며 SSG와 재계약에 성공했다. 하지만 SSG에 오기 전까지 풀타임 선발로 뛴 경험이 거의 없었다. 지난해에도 차근차근 빌드업 과정을 거쳐 선발 역할을 했고, 경기 수가 쌓일 수록 힘든 모습도 보였다. 이 감독은 "올시즌을 앞두고 잘 준비했다고 하지만, 선발 경험이 부족한 선수다. 조금 힘들어하는 게 있는 것 같다. 선발로 오래 뛰었으면 노하우도 있고 할텐데, 경험이 없으니 버거워하는 게 있다"고 설명했다.

안그래도 SSG는 토종 에이스 김광현이 부상으로 이탈해있는 상황이라, 앤더슨까지 자리를 오래 비우면 상승세를 타고 있는 상황에 치명타다. 대체 선발들의 승률이 높다는 위안거리가 있지만 이 감독은 "그래도 감독 입장에서는 버팀목이 돼줘야 할 선수들이 빠지면 힘들다. 어떻게 보면 포스트시즌에 올라간다고 할 때 그 때 팀 전력이 가장 강한 완전체가 될 수 있을 것 같다"고 안타까워했다.


인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'75세' 임성훈 눈물 "'세상에 이런일이' 하차, 두렵고 허전했다" ('유퀴즈')

2.

조권, 안타까운 근황 "현재 체지방 거의 없는 상태"...'닭껍질 피부' 공개 (라스)

3.

58세 이영자, 축구선수와 결혼 직전까지 갔었다.."그때 했었어야 했는데"

4.

[공식] 유승준 "李 대통령 사면 원한적 없다, 명예회복 위해 韓 입국 원해"(전문)

5.

[SC이슈] “기부금인 줄” 무속인 된 정호근, 5년치 세금 ‘무신고’…지각 완납

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격' 손흥민, 토트넘에 186억 뿌리고 떠났다→10년도 모자라 마지막 순간까지 헌신…다니엘 레비 회장 '함박 웃음'

2.

다저스가 버린 이유? 그건 아니지, '6이닝 8K 무실점' 메이, 이적 후 보스턴에 첫 승 선사

3.

'미국 에이전트 선임' 강백호, ML 진출 올인? 김혜성과 상황이 다르다...'투 트랙' 가능성

4.

영국 독점 보도, 일본 최악의 소식 오열...국대 주장, 벤치 강등 사태

5.

英 BBC피셜 나왔다! 김민재 AC 밀란행 '연쇄 효과' 부를까?…'2001년생 독일 수비수' 뉴캐슬 합류

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격' 손흥민, 토트넘에 186억 뿌리고 떠났다→10년도 모자라 마지막 순간까지 헌신…다니엘 레비 회장 '함박 웃음'

2.

다저스가 버린 이유? 그건 아니지, '6이닝 8K 무실점' 메이, 이적 후 보스턴에 첫 승 선사

3.

'미국 에이전트 선임' 강백호, ML 진출 올인? 김혜성과 상황이 다르다...'투 트랙' 가능성

4.

영국 독점 보도, 일본 최악의 소식 오열...국대 주장, 벤치 강등 사태

5.

英 BBC피셜 나왔다! 김민재 AC 밀란행 '연쇄 효과' 부를까?…'2001년생 독일 수비수' 뉴캐슬 합류

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.