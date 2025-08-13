업혀서 교체됐던 박해민 선발 제외. 555경기 연속 출전 중단 위기. 잠…

|
[수원=스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스 박해민의 연속 경기 출전이 이어질 수 있을까.
박해민은 전날인 12일 KT전서 8회말 수비 때 부상을 당했다. 7-0으로 앞선 8회말 사 1,2루서 오윤석이 가운데로 큰 타구를 날렸다. 박해민이 뒤로 달려가 점프 캐치를 노렸지만 잡지 못했다. 그런데 박해민이 점프후 착지를 한 뒤 제대로 일어나지 못하고 그대로 앉아버렸다.
트레이너가 왔고 교체 사인이 나왔다. 처음엔 부축을 받은 상태로 왼쪽 발을 절뚝이며 걸었지만 갈수록 통증이 있었는지 걸국 트레이너에 업혀서 더그아웃으로 들어갔다. 박해민 대신 박관우가 좌익수 자리로 갔고, 좌익수에 있던 최승민이 우익수, 우익수에 있던 최원영이 중견수에 섰다.
연속 경기 출전 기록이 끊어질 위기다. 삼성 라이온즈 시절인 2021년 10월 13일 광주 KIA 타이거즈전부터 12일 KT전까지 555경기 연속 출전 기록을 이어오고 있었다. 통산 7위의 성적.
이날 수도권에 내린 비로 인해 잠실(NC-두산전)과 인천(키움-SSG전)은 일찌감치 취소 결정이 내려졌지만 비구름이 비켜가고 있는 수원은 오후 2시가 넘어가면서부터 비가 그쳤고, 가끔 소나기가 세차게 내렸지만 비가 이어지지는 않았다. 그리고 오후 4시 30분이 넘어가면서 내야를 덮은 대형 방수포를 걷고 경기 준비에 돌입했다.
박해민이 이날 교체 출전을 하지 않는다면 연속 경기 출전 기록은 이날 끝나게 된다.
수원=권인하 기자 indyk@sportschosun.com