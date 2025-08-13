스포츠조선

'본인이 미국 에이전트 계약해놓고 더 놀라다니.' 강백호 "무조건 간다는 거 아냐. 선택지 중 하나일뿐"[수원 인터뷰]

최종수정 2025-08-13 20:40

KT 위즈 강백호가 13일 글로벌 에이전시인 '파라곤스포츠인터내셔널'과 계약한 사실이 알려진 뒤 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 수원=권인하 기자

27일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KBO리그 KT와 두산의 경기. 4회 장성우 2루타 때 3루를 향해 힘차게 내달리는 KT 강백호. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.05.27/

[수원=스포츠조선 권인하 기자]"4월쯤 계약한 것. FA니까 선택 사항 중 하나일 뿐."

미국에서 올린 사진으로 KBO리그가 발칵 뒤집혔다. 사진의 주인공이 올시즌이 끝나면 FA가 되는 KT 위즈의 '천재 타자' 강백호였기 때문이다.

글로벌 에이전시인 '파라곤스포츠인터내셔널'은 13일 강백호와의 에이전시 계약을 발표했다. 파라곤스포츠인터내셔널은 "한국 야구 스타 강백호를 우리의 메이저리그 로스터에 포함할 수 있어 기쁘다. 앞으로 큰 활약을 기대한다"고 했다.

FA가 되는 강백호가 해외진출을 원하는 것이 어찌보면 당연하지만 올시즌 62경기에서 2할5푼5리(220타수 56안타), 10홈런, 39타점, OPS 0.784의 기대에 못미치는 성적표를 올린 것을 생각하면 이 시점에서 미국 진출을 알린 점이 의아하기도 하다.

강백호는 LG 트윈스와의 경기를 앞둔 13일 수원 KT위즈파크에서 취재진을 만나 에이전트 계약과 관련해 인터뷰를 했다.

강백호는 "(계약한게)4월 쯤으로 기억하고 있다. 내가 다치다보니 (발표가) 밀린 것 같다"면서 "이렇게 뜨거운 관심을 받을 줄 몰랐다. FA니까 누구나 다 하는, 그냥 평범한 에이전시 계약일 뿐이다. 새FA라서 새로운 길을 하나 만든 것"이라며 확대 해석을 경계했다.


글로벌 에이전시 파라곤스포츠인터내셔널과 계약한 KT 위즈 강백호(가운데). 사진제공=파라곤스포츠인터내셔

여러 에이전시에서 다가왔지만파라곤스포츠인터내셔널측에서 훨씬 적극적었다고 한다. 강백호는 "대표팀이 직접 오셔서 하루 뵀고, 총괄님은 3일 정도 함께 밥도 먹으며 함께 했ㄷ. 저를 하루 보려고 왕복으로 오셨다는게 열정적으로 느껴졌다. 다른 곳에서도 제의가 있었는데 이곳이 가장 적극적이었다"라고 했다.

해외 에이전트 계약이 무조건적인 해외 진출 선언은 아니라고 했다. "많은 분들이 응원을 해주시기도 하는데 미국을 가는거냐고 오해를 하시는 분들도 있었다"면서 "좋은 조건에 에이전시 계약을 한 것 뿐이다. 그냥 하나의 옵션일 뿐이다. 국내 에이전시와 계약한다고 어느 특정팀에 가는건 아니지 않나. 그것고 마찬가지다. 해외 에이전트 선임했다고 무조건 해외로 간다는 건 아니다"라고 했다.


지금의 좋은 컨디션으로 야구를 하고 싶은 강백호다. "저번주에 잘해서 신나 있는데 이번주도 잘하고 싶다"는 강백호는 "요 몇 년 동안 좋았던 적이 있지만 최근이 가장 좋다. 치는 느낌도 다르고 공이 보이는 것도 다르다. 컨디션이 손에 꼽힐 정도로 좋다. 이렇게 느낌이 좋았던 적이 거의 없다"며 스스로 기대에 찬 표정을 지으며 말했다.

그러면서 "이제 안다치고 지금 컨디션을 유지하면 충분히 좋은 결고가 있을 것 같다. 이렇게 시즌을 잘 마무리하면 좋겠다"는 강백호는 "지금은 더이상 말씀 드릴게 없다"라고 했다.

시즌이 끝난 뒤 계획은 있는 듯. 강백호는 "대충 들은게 있기는 하다. 그러나 아직은 너무 막연한 얘기이고 시즌이 끝나야 뭐든 성사가 된다. 플랜이 있기는 하지만 시즌이 끝난 뒤에야 말씀 드릴 수 있을 것 같다"며 "지금은 현재에 집중하고 싶다"라고 했다.

강백호는 "좋은 기회가 오면 도전할 생각은 있지만 지금은 모든 가능성을 열어두기만 했다"며 "사실 지금 기사가 나서 부담 스럽다. 이럴 때 못하면 더 부담이 된다. 잘 풀리면 좋겠다. 조금만 참아주시면 감사하겠다"라며 웃었다.
수원=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

