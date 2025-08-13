스포츠조선

"영상보다 더 좋다." 77구로 7이닝 7K 무실점 승리 챙긴 '우승 청부사'에게 염갈량의 극찬이유 "볼과 스윙 차이가 크다"[수원 코멘트]

기사입력 2025-08-13 22:40


"영상보다 더 좋다." 77구로 7이닝 7K 무실점 승리 챙긴 '우승 청…
12일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 LG 트윈스의 경기. LG 톨허스트가 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.12/

"영상보다 더 좋다." 77구로 7이닝 7K 무실점 승리 챙긴 '우승 청…
12일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 LG 트윈스의 경기. 데뷔전 승리를 거둔 LG 톨허스트가 물세례를 받고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.12/

"영상보다 더 좋다." 77구로 7이닝 7K 무실점 승리 챙긴 '우승 청…
12일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 LG 트윈스의 경기. 데뷔전 승리를 거둔 LG 톨허스트가 물세례를 받고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.12/

[수원=스포츠조선 권인하 기자]"영상으로 봤던 것 보다 더 좋았다."

7이닝을 77개의 공으로 2안타 무4사구 7탈삼진 무실점을 했는데 안좋은 평가가 나올 수 있을까.

LG 트윈스의 새 외국인 투수 앤더스 톨허스트의 엄청난 데뷔전에 LG팬들은 난리가 났다. 치리노스와 함께 다른 팀의 외국인 에이스와 만나도 맞설 수 있는 외국인 투수가 왔다는 기쁨의 칭찬이 많았다.

톨허스트는 12일 수원에서 열린 KT 위즈전서 7이닝 무실점의 쾌투로 데뷔전서 승리투수가 됐다. 최고 153㎞의 직구와 포크볼, 커터, 커브 등 4가지 구종으로 KT 타자들을 확실히 잠재웠다.

7개의 삼진이 모두 헛스윙. 3개는 직구였고, 4개는 포크볼이었다. 그만큼 직구의 구위가 좋았고, 직구처럼 오다가 떨어지는 포크볼의 무빙이 좋았다고 볼 수 있는 대목.

LG 염경엽 감독도 포크볼에 대한 구종 가치를 높게 평가했다.

염 감독은 13일 KT전에 앞서 톨허스트에 대해 "영상으로 봤던 것보다 더 좋았다"면서 "일단 디셉션도 좋은 것 같고, 직구와 커터, 포크볼의 터널링도 좋은 것 같다"라고 했다.


"영상보다 더 좋다." 77구로 7이닝 7K 무실점 승리 챙긴 '우승 청…
12일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 LG 트윈스의 경기. 3회말 LG 선발 톨허스트가 볼 3개로 이닝을 정리한 뒤 기뻐하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.12/

"영상보다 더 좋다." 77구로 7이닝 7K 무실점 승리 챙긴 '우승 청…
12일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 LG 트윈스의 경기. LG 톨허스트가 5회까지 무실점 호투를 펼치고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.12/

"영상보다 더 좋다." 77구로 7이닝 7K 무실점 승리 챙긴 '우승 청…
12일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 LG 트윈스의 경기. LG 톨허스트가 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.12/
특히 포크볼에 대한 칭찬을 이어나갔다. 염 감독은 "치리노스의 포크볼도 좋다고 하는데 톨허스트의 포크볼에 대한 스윙폭이 엄청 컸다"며 "그런 걸 보면 그만큼 터널링이 좋기 때문에 스윙을 위로 한다고 볼 수 있다. 스윙과 볼의 차이가 큰 것은 터널링이 좋다는 뜻이다. 이러면 2스트라이크 이후 삼진 비율이 높아지고 당연히 위기에서의 실점 확률이 낮아진다"라고 했다. 그러면서 "내가 평가하는 기준에선 좋은 투수의 조건에 들어가는 결정구를 가졌다고 볼 수 있다"라고 했다.


"외국인 투수는 첫 경기가 굉장히 중요하다. 못던지면 흐름이 막힐 수 있다"며 "잘던지면 좋은 기사가 나오고 팬들도 좋아하니 좋은 에너지가 온다. 당연히 선수가 멘털적으로 좋아지고 상대팀이 생각하는 것도 달라진다. 선수와 팀에게 플러스 요인이 된다"라는 염 감독은 "그래서 아버지와 같은 심정으로 지켜봤다. 사실 투구수가 적었는데도 6회까지만 하고 뺄까도 생각했다. 투수코치가 투구수 때문에 7회에도 내보내야 한다고 해서 냈다. 7회를 잘 막아서 다행"이라며 웃었다.

톨허스트의 첫 피칭과 몸상태를 보고 17일 인천 SSG전 등판 여부를 판단하겠다고 했는데 현재까지는 톨허스트가 등판할 가능성이 높다. 염 감독은 "톨허스트가 갈 것 같다"라고 했다.
수원=권인하 기자 indyk@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

기안84 "박나래, 술만 취하면 전현무 싫다고...지금은 고민 상담 메이트" 폭로 ('나래식')

2.

이용식 손녀, 태어난지 벌써 100일.."이엘아 축하해♥"

3.

선우용여, 은퇴 후 미국 이민간 이유 "시댁 식구와 방 두 칸집서 13년 살아"[종합]

4.

기안84, 박나래 전 남친 폭로 "키 190cm에 잘생겨...재산 노리고 접근한 줄" ('나래식')

5.

이영자, 최용수와 ♥핑크빛이었다 "총각 처녀로 슬쩍 만나"(남겨서)

스포츠 많이본뉴스
1.

무려 10승 대체자인데…ML 38승 외인, 타자일순까지 당했다 '진땀 가득 데뷔전'

2.

'본인이 미국 에이전트 계약해놓고 더 놀라다니.' 강백호 "무조건 간다는 거 아냐. 선택지 중 하나일뿐"[수원 인터뷰]

3.

[공식발표]KFA 심판위원회 "전남 득점 취소 오심→울산 루빅손 득점 정심"

4.

'2글스'는 확실하게 굳힌다…'와이스 11K&손아섭 3타점' 한화, 3위 롯데에 위닝시리즈 확보 '6.5G 차' [대전 리뷰]

5.

한준수, 데뷔 첫 그랜드슬램 결승포, KIA 연패 후 연승 위닝시리즈 확보...삼성 4연패, 안방 6연패[대구리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

무려 10승 대체자인데…ML 38승 외인, 타자일순까지 당했다 '진땀 가득 데뷔전'

2.

'본인이 미국 에이전트 계약해놓고 더 놀라다니.' 강백호 "무조건 간다는 거 아냐. 선택지 중 하나일뿐"[수원 인터뷰]

3.

[공식발표]KFA 심판위원회 "전남 득점 취소 오심→울산 루빅손 득점 정심"

4.

'2글스'는 확실하게 굳힌다…'와이스 11K&손아섭 3타점' 한화, 3위 롯데에 위닝시리즈 확보 '6.5G 차' [대전 리뷰]

5.

한준수, 데뷔 첫 그랜드슬램 결승포, KIA 연패 후 연승 위닝시리즈 확보...삼성 4연패, 안방 6연패[대구리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.