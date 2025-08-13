스포츠조선

무려 10승 대체자인데…ML 38승 외인, 타자일순까지 당했다 '진땀 가득 데뷔전'

기사입력 2025-08-13 20:03


무려 10승 대체자인데…ML 38승 외인, 타자일순까지 당했다 '진땀 가…
13일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 2회 5실점 후 포수에게 엄지를 치켜들고 있는 롯데 선발 벨라스케즈. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.13/

무려 10승 대체자인데…ML 38승 외인, 타자일순까지 당했다 '진땀 가…
13일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 선발 투구하고 있는 롯데 벨라스케즈. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.13/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 빈스 벨라스케즈(33·롯데 자이언츠)가 KBO리그 데뷔전에서 고전했다.

벨라스케즈는 13일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 경기에 선발로 나와 3이닝 6안타 2볼넷 2탈삼진 2실점을 기록했다.

벨라스케즈의 KBO리그 데뷔전. 롯데는 지난 7일 터커 데이비슨의 대체 외국인 선수로 벨라스케즈를 영입했다. 데이비슨이 10승을 거뒀지만, 확실하게 압도하는 면이 부족하다는 판단에서 교체가 이뤄졌다.

벨라스케즈는 메이저리그에서 144경기 선발 출전해 38승을 거뒀던 베테랑 투수다. 김태형 롯데 감독은 "이전(메이저리그)에서 던졌던 모습을 벨라스케즈가 더 좋았다. 기대하고 있다"고 말했다.

이날 벨라스케즈는 직구 최고 구속이 152㎞가 나왔고, 슬라이더(16개) 체인지업(12개) 커브(6개)를 섞어서 경기를 풀어갔다.


무려 10승 대체자인데…ML 38승 외인, 타자일순까지 당했다 '진땀 가…
13일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 선발 투구하고 있는 롯데 벨라스케즈. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.13/
1회말은 좋았다. 투구 전 몸을 숙이는 독특한 루틴이 있었지만, 손아섭과 루이스 리베라토를 모두 내야 범타로 막았다. 이어 문현빈을 좌익수 뜬공으로 돌려세우며 삼자 범퇴로 이닝을 끝냈다.

2회말 수비 도움을 받지 못하며 고전했다. 선두타자 노시환에게 안타를 맞았고, 채은성의 적시 2루타가 이어졌다. 하주석의 안타로 맞이한 무사 1,3루 위기. 김태연의 땅볼로 3루 주자 채은성을 잡아냈다. 그러나 채은성이 런다운 플레이를 하는 동안 1루 주자 하주석이 2루를 지나 3루를 노렸다. 이 과정에서 송구가 잘못 이뤄지면서 다시 3루에 주자가 생겼다. 결국 최재훈의 적시타로 한 점을 추가로 내준 벨라스케즈는 이도윤의 진루타에 이어 손아섭의 2타점 2루타, 리베라토의 적시 2루타로 5실점 째를 했다. 이후 문현빈의 볼넷으로 추가로 출루가 나왔지만, 다시 만난 노시환을 투수 땅볼로 잡아냈다.

3회부터는 다시 안정을 찾았다. 2사 후 김태연에게 스트레이트 볼넷을 허용했지만, 최재훈을 삼진으로 돌려세웠다.

총 투구수 68개. 벨라스케즈는 4회말 시작과 함께 송재영과 교체돼 마운드를 내려왔다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


무려 10승 대체자인데…ML 38승 외인, 타자일순까지 당했다 '진땀 가…
13일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 2회 5실점을 허용한 롯데 선발 벨라스케즈. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.13/

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'양육비 미지급 논란' 송종국 "2002월드컵 포상금 3억, SUV 받고 분당집 샀다"(남겨서)

2.

차은우 친동생 '유퀴즈' 나왔다..형과 똑닮은 훈남 비주얼 '부모님이 누구시니?'[SC이슈]

3.

무속인 된 박명훈 "10kg 증량 이유? 덕지덕지 붙은 욕심 보여주기 위해" ('온리 갓')

4.

금보라 "요즘 부모, 자식 나약하게 키워..내 이혼 창피해 한 子 집 내쫓았다"(동치미)

5.

기안84 "박나래, 술만 취하면 전현무 싫다고...지금은 고민 상담 메이트" 폭로 ('나래식')

스포츠 많이본뉴스
1.

맨유의 깜짝 영입! 바이에른 뮌헨의 '김민재 파트너' 정조준…"계약기간 1년 남아 매각 가능성"

2.

"좌우가 같더라" 역전패 빌미→3안타 속죄→선발제외, 후라도 상대 6명 좌타자 배치, 이유가 있다

3.

10G 타율 0.059 슬럼프 속 허리불편까지, 설상가상 이재현 "오늘 출전은 힘들 듯"[대구체크]

4.

"내년 복귀 힘들다" 펄꿈치 수술 5선발, 끝내 시즌 아웃 , "잘 이겨내고 완벽히 준비해서 돌아오길…"

5.

남다른 야구 사랑, 1000승 직접 챙겼다…"이글스 새로운 역사와 영원한 전설로 기억되길"

스포츠 많이본뉴스
1.

맨유의 깜짝 영입! 바이에른 뮌헨의 '김민재 파트너' 정조준…"계약기간 1년 남아 매각 가능성"

2.

"좌우가 같더라" 역전패 빌미→3안타 속죄→선발제외, 후라도 상대 6명 좌타자 배치, 이유가 있다

3.

10G 타율 0.059 슬럼프 속 허리불편까지, 설상가상 이재현 "오늘 출전은 힘들 듯"[대구체크]

4.

"내년 복귀 힘들다" 펄꿈치 수술 5선발, 끝내 시즌 아웃 , "잘 이겨내고 완벽히 준비해서 돌아오길…"

5.

남다른 야구 사랑, 1000승 직접 챙겼다…"이글스 새로운 역사와 영원한 전설로 기억되길"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.