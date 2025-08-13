스포츠조선

한준수, 데뷔 첫 그랜드슬램 결승포, KIA 연패 후 연승 위닝시리즈 확보...삼성 4연패, 안방 6연패[대구리뷰]

기사입력 2025-08-13 21:46


한준수, 데뷔 첫 그랜드슬램 결승포, KIA 연패 후 연승 위닝시리즈 확…

[대구=스포츠조선 정현석 기자]KIA 이범호 감독은 12일 삼성과의 원정 3연전에 앞서 이런 말을 했다.

"(김)태군이가 (타선을) 거의 다 먹여 살리고 있다. 지금 태군이가 투수리드 뿐 아니라 공격 쪽에서도 찬스에도 치고, 주자 없을 때는 만들어 주고 있다. 지금은 (한)준수도 컨디션이 상당히 좋아서 우선 경험 많은 태군이가 나가고, 후반이나 준수가 강한 투수가 나오면 한번씩 태군이에게 휴식을 주면서 로테이션 하려고 한다"고 구상을 밝혔다.

KIA 이범호 감독은 13일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성전에 왼손 타자 6명을 배치했다. 삼성 에이스 후라도 공략을 위한 승부수. 그 중에는 타격 컨디션이 좋은 한준수도 있었다.


한준수, 데뷔 첫 그랜드슬램 결승포, KIA 연패 후 연승 위닝시리즈 확…
그 한준수 카드가 KIA에 연패 후 연승을 안겼다.

KIA는 13일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성전에서 8회 터진 한준수의 데뷔 첫 그랜드슬램에 힘입어 삼성을 9대1로 대파하고 위닝시리즈를 확보했다. 2연패 후 2연승. 결정적 순간마다 타선이 침묵한 삼성은 지난 9일 수원 KT전 이후 4연패, 지난달 24일 대구 SSG전 이후 6연패에 빠졌다.

KIA는 고종욱(좌익수)-오선우(1루수)-김선빈(2루수)-최형우(지명타자)-나성범(우익수)-위즈덤(3루수)-김호령(중견수)-한준수(포수)-김규성(유격수) 라인업을 들고 나왔다. 김선빈 위즈덤 김호령 단 3명만 오른손 타자였다.

이범호 감독은 이날 경기 전 좌타자 중심 라인업에 대해 "후라도에 대한 좌우 타자들의 피안타율이나 모든 면이 비슷하더라"며 후라도 공략을 위한 배치는 아니라고 선을 그었지만 상대성을 강조했다. 그는 "(고)종욱이가 후라도 볼을 그나마 우리 팀에서 제일 잘 쳤고 컨택을 굉장히 잘하는 친구이기 때문에 1번에서 조금 움직이게 하려고 한다"고 설명했다. 라인업에서 빠진 박찬호에 대해 이 감독은 "(박)찬호 같은 경우는 지금 타격 밸런스나 이런 게 좀 안 좋아 보이더라. 이렇게 안 좋을 때는 차라리 하루 쉬게 해 주고 머리를 식혀주는 게 본인한테도 훨씬 더 좋을 것 같다. 어차피 경기 후반에 바로 쓸 거긴 하지만 야수들은 스타팅만 하루 빼준다는 생각만 가져도 좀 엔돌핀이 돌게 만드는 경향이 있다. 오늘 후반에 나가면서부터 다시 힘을 내지 않을까 예상하고 있다"고 휴식의 필요성을 지적했다.
한준수, 데뷔 첫 그랜드슬램 결승포, KIA 연패 후 연승 위닝시리즈 확…
후라도 공략을 위한 6명의 좌타자 배치. 1회초에만 성공했다.

선두 고종욱이 이범호 감독 기대대로 중전안타로 물꼬를 텄다. 전날 11호 홈런의 주인공 오선우가 좌중간 2루타로 무사 2,3루. 3번 김선빈의 우전 적시타가 터졌다. 1-0에 무사 1,3루. 이례적으로 경기 시작하자마자 3타자 연속 안타를 허용한 후라도가 정신을 번쩍 차렸다. KIA가 자랑하는 중심타선 최형우를 좌익수 얕은 뜬공, 나성범을 1루 땅볼, 위즈덤을 중견수 뜬공으로 잡고 추가실점을 막았다. 귀한 선취점을 얻었지만 KIA로선 아쉽게 끝난 1회초 공격.
한준수, 데뷔 첫 그랜드슬램 결승포, KIA 연패 후 연승 위닝시리즈 확…
각성한 후라도는 2회부터 7회까지 무실점 행진을 이어갔다.


KIA타선이 후라도에게 눌리는 사이 삼성이 반격에 나섰다.

삼성은 박승규(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(좌익수)-디아즈(1루수)-김영웅(3루수)-강민호(포수)-함수호(지명타자)-양도근(2루수)-이해승(유격수)로 선발 라인업을 꾸렸다.

허리쪽에 불편함을 호소한 이재현 대신 이해승이 유격수로 나섰다. 삼성 박진만 감독은 경기 전 "허리 쪽이 좀 불편하다고 한다. 경기 끝나고 불편함을 호소했다. 상태를 좀 더 지켜봐야 되겠지만 오늘 출전이 쉽지는 않을 것 같다"고 전망했다.

KIA 선발 아담 올러의 최고 154㎞ 강속구와 낙폭 큰 스위퍼에 3회까지 찬스마다 결정타를 날리지 못한 삼성은 4회에 1-1 균형을 맞췄다.

선두 김영웅의 직선타를 좌익수 고종욱이 잡지 못하며 2루타가 됐다. 첫 타석에서 2루타를 날린 강민호가 2루수 옆을 빠져 나가는 우전 적시타로 김영웅을 홈으로 불렀다.


한준수, 데뷔 첫 그랜드슬램 결승포, KIA 연패 후 연승 위닝시리즈 확…
결국 승부는 불펜 싸움으로 흘렀다.

1-1 팽팽하던 8회초 1사 후 최형우가 배찬승을 상대로 볼넷을 골라 출루했다. 2사 1루 위즈덤 타석에서 삼성 벤치가 움직였다. 전날 콜업돼 시범등판을 마친 이호성 카드를 꺼냈다.

하지만 제구가 흔들렸다. 위즈덤 김호령과 풀카운트까지 가는 승부 끝에 안타 볼넷으로 2사 만루에 몰렸다. 앞선 3타석 모두 뜬공으로 물러났던 한준수 타석. 초구 스트라이크 후 차분하게 볼 2개를 골라낸 한준수는 이호성의 149㎞ 빠른 공을 당겨 빨랫줄 같은 타구로 우측 담장을 넘겼다. 비거리 120m짜리 그랜드슬램. 두 외인투수의 팽팽한 선발 맞대결 속 후반으로 흐른 승부는 그 한방으로 끝이었다. KIA는 승부가 기운 9회초 박찬호 위즈덤의 적시타와 상대 실책으로 4점을 더 보태 쐐기를 박았다.


한준수, 데뷔 첫 그랜드슬램 결승포, KIA 연패 후 연승 위닝시리즈 확…

한준수, 데뷔 첫 그랜드슬램 결승포, KIA 연패 후 연승 위닝시리즈 확…
사진제공=KIA 타이거즈
삼성 선발 후라도는 1회 고비를 넘고 7이닝 동안 103구를 소화하며 8안타 무4사구 5탈삼진 1실점의 허허실실 피칭으로 시즌 11번째 퀄리티스타트+이자 18번째 퀄리티스타트 피칭을 완성했지만 타선지원이 아쉬웠다.

KIA 선발 올러는 5이닝 동안 82구로 4안타 2볼넷 7탈삼진 1실점 호투로 승리에 발판을 놓았다. 6회 2사 1,2루에서 등판한 성영탁이 양도근을 삼진으로 잡은 뒤 1⅓이닝 무안타 무실점 완벽투로 승리에 시즌 2승째(2패). 전상현이 8회를 삼자범퇴로 지웠다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈, KIA 타이거즈

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

기안84 "박나래, 술만 취하면 전현무 싫다고...지금은 고민 상담 메이트" 폭로 ('나래식')

2.

이용식 손녀, 태어난지 벌써 100일.."이엘아 축하해♥"

3.

선우용여, 은퇴 후 미국 이민간 이유 "시댁 식구와 방 두 칸집서 13년 살아"[종합]

4.

기안84, 박나래 전 남친 폭로 "키 190cm에 잘생겨...재산 노리고 접근한 줄" ('나래식')

5.

이영자, 최용수와 ♥핑크빛이었다 "총각 처녀로 슬쩍 만나"(남겨서)

스포츠 많이본뉴스
1.

무려 10승 대체자인데…ML 38승 외인, 타자일순까지 당했다 '진땀 가득 데뷔전'

2.

'본인이 미국 에이전트 계약해놓고 더 놀라다니.' 강백호 "무조건 간다는 거 아냐. 선택지 중 하나일뿐"[수원 인터뷰]

3.

[공식발표]KFA 심판위원회 "전남 득점 취소 오심→울산 루빅손 득점 정심"

4.

'2글스'는 확실하게 굳힌다…'와이스 11K&손아섭 3타점' 한화, 3위 롯데에 위닝시리즈 확보 '6.5G 차' [대전 리뷰]

5.

한준수, 데뷔 첫 그랜드슬램 결승포, KIA 연패 후 연승 위닝시리즈 확보...삼성 4연패, 안방 6연패[대구리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

무려 10승 대체자인데…ML 38승 외인, 타자일순까지 당했다 '진땀 가득 데뷔전'

2.

'본인이 미국 에이전트 계약해놓고 더 놀라다니.' 강백호 "무조건 간다는 거 아냐. 선택지 중 하나일뿐"[수원 인터뷰]

3.

[공식발표]KFA 심판위원회 "전남 득점 취소 오심→울산 루빅손 득점 정심"

4.

'2글스'는 확실하게 굳힌다…'와이스 11K&손아섭 3타점' 한화, 3위 롯데에 위닝시리즈 확보 '6.5G 차' [대전 리뷰]

5.

한준수, 데뷔 첫 그랜드슬램 결승포, KIA 연패 후 연승 위닝시리즈 확보...삼성 4연패, 안방 6연패[대구리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.