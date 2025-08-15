스포츠조선

삼성 외면한 '약속의 땅' 라팍, KIA 우리가 좀 빌려씁시다, 8대0 극과극 명암→결과는 싹쓸이 5G차로

기사입력 2025-08-15 00:10


삼성 외면한 '약속의 땅' 라팍, KIA 우리가 좀 빌려씁시다, 8대0 …
14일 위즈덤의 결승 만루홈런.

[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성이 악몽 같은 연패에 빠졌다.

삼성은 14일 대구 라이온즈파크에서 열린 KIA와의 주중 3연전 마지막 경기서 4대10으로 패하며 3연전을 모두 내주고 말았다.

9일 수원 KT전 이후 5연패, 지난달 24일 SSG전 이후 홈 대구 7연패다. 침체된 분위기를 바꿀 카드가 절실한 상황. 잘맞은 타구는 상대 호수비에 걸리고, 홈런성 타구는 가장 깊은 펜스 앞에서 잡히거나 파울이 된다.

'홈런 1위' 삼성은 홈런 공장 라이온즈파크 3연전 내내 장점을 전혀 살리지 못했다.

KIA가 홈런파티를 펼쳤다. 3연전 내내 결승점을 홈런으로 뽑았다. 12일 2회 오선우의 선제 투런포, 13일 한준수의 8회 만루홈런, 14일 위즈덤의 6회 만루홈런이 결승타였다.

KIA는 3연전 동안 홈런 8개를 몰아치며 삼성에 이어 팀 통산 4800홈런(2번째)를 돌파했다. 반면, 섬성은 3연전 내내 홈런을 하나도 치지 못했다. 수원에서 디아즈 김영웅 강민호 등이 홈런포를 가동하며 기대감을 높였지만 정작 안방에서는 힘을 쓰지 못했다.
삼성 외면한 '약속의 땅' 라팍, KIA 우리가 좀 빌려씁시다, 8대0 …
13일 한준수의 결승 만루홈런.
14일 3연전 마지막 경기는 홈런에서 명암이 갈렸다.

KIA는 홈런 5방으로 선제 8득점하며 승부를 갈랐다.

KIA는 3회초 김호령의 솔로포로 선취점을 가져갔다. 삼성은 3회말 2득점 했지만 KIA는 5회 김태군의 솔로홈런으로 2-2 균형을 맞췄다


6회 위즈덤의 결승 만루홈런이 터졌다. 6-2. 홈런 맛을 본 KIA타자들은 멈추지 않았다. 삼성이 6회 구자욱의 적시타로 추격하자 7회 김선빈이 솔로포로 다시 7-3으로 달아났다. 7회에도 삼성이 디아즈의 적시타로 3점 차로 추격하자, 8회 위즈덤이 육선엽을 상대로 시즌 두번째 연타석 홈런(26호)을 날리며 추격의지를 꺾었다.

삼성이 기록한 장타는 부활을 알린 구자욱의 멀티 2루타 뿐이었다. 11안타에도 4득점에 그친 이유.

이번 3연전에서 홈런을 하나도 못치고, 피홈런 8개만 허용한 탓에 삼성의 라이온즈파크 홈런 마진은 +10개(74홈런-64피홈런)로 줄었다.

'약속의 땅'에서 선택받지 못한 홈팀 삼성은 속절 없는 5연패 속에 사정권에 있던 5위와의 승차가 5경기로 아득하게 멀어지고 말았다.

사진제공=KIA 타이거즈

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 이혼 아픔 뒤 '아들과 딸' 존재 최초고백…"가족들이 내 구세주"

2.

'천만영화 출연' 40대 배우, 자택서 아내 폭행…가정폭력 신고에 경찰 출동

3.

성현아, 투병 고백 후 연락두절…6개월 만 근황 공개 "걱정 드려 죄송"

4.

장영란, 믿었던 동료 질투에 충격 "인간관계 정리하기 시작"

5.

'발톱 4번 빠진' 이현이 "'골때녀' 산재보험 처리 받았다"

스포츠 많이본뉴스
1.

군입대 전 불꽃 태운다! 한화 김기중-이상혁, 상무 합격…롯데는 합격자 無

2.

"왜 또 이런 일이" 4승8패 LG 상대해야 하는데, 최정이 사라졌다 [인천 현장]

3.

2026년 역대급 이적 가능, 해리 케인 헬로우 맨체스터 유나이티드...토트넘 1티어 폭로

4.

롯데 충격의 5연패, 1.5경기 차 역전 사정권이다...그런데 감독은 "욕심내지 않겠다" 왜? [인천 현장]

5.

홍명보호 희소식! '월드컵 스타' 조규성, 1년 3개월 만에 드디어 컴백? 미트윌란 복귀 예고

스포츠 많이본뉴스
1.

군입대 전 불꽃 태운다! 한화 김기중-이상혁, 상무 합격…롯데는 합격자 無

2.

"왜 또 이런 일이" 4승8패 LG 상대해야 하는데, 최정이 사라졌다 [인천 현장]

3.

2026년 역대급 이적 가능, 해리 케인 헬로우 맨체스터 유나이티드...토트넘 1티어 폭로

4.

롯데 충격의 5연패, 1.5경기 차 역전 사정권이다...그런데 감독은 "욕심내지 않겠다" 왜? [인천 현장]

5.

홍명보호 희소식! '월드컵 스타' 조규성, 1년 3개월 만에 드디어 컴백? 미트윌란 복귀 예고

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.