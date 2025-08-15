1위 만나는데 '담증세' 최정 오늘도 없다. 팔꿈치 타박상 화이트 복귀 …

|
|
|
[인천=스포츠조선 권인하 기자]SSG 랜더스의 중심타자 최정이 오늘도 쉰다.
SSG 이숭용 감독은 "최정은 오늘도 안된다고 한다. 대타도 안된다"라면서 "내일도 지켜봐야 할 것 같다"라고 밝혔다. SSG는 전날 키움전에서 타선이 터지지 않아 0대2로 졌다. 선발 문승원이 6이닝 2실점의 퀄리티스타트를 했고 이후 4명의 불펜 투수가 등판해 3이닝을 무실점으로 막았지만 타선이 상대 선발 알칸타라에게 7이닝 무실점투에 막혔고 이후 윤석원 조영건에게 끝내 득점하지 못해 0대2로 패했다. 안타가 겨우 5개에 그쳤다. 최정의 빈자리가 커보일 수밖에 없었다.
이날 선발은 미치 화이트다. 지난 2일 두산전서 양의지의 타구에 맞아 팔꿈치 타박상으로 13일만에 다시 마운드에 오른다. 그래도 정상적인 피칭을 할 계획.
화이트는 올시즌 17경기서 7승3패 평균자책점 2.83을 기록 중인데 LG전엔 2경기에 등판해 승리없이 1패, 평균자책점 3.97을 기록했다. 5월 23일 인천경기에선 6이닝 4안타 2볼넷 2탈삼진 2실점을 기록했으나 팀이 2대3으로 패해 패전투수가 됐고, 6월 11일 잠실에선 5⅓이닝 4안타 4볼넷 3탈삼진 3실점을 기록했다.
LG 선발은 요니 치리노스. 22경기서 10승4패 평균자책점 3.44를 기록했고, SSG전엔 3경기서 2승무패에 평균자책점 4.42를 올렸다.
인천=권인하 기자 indyk@sportschosun.com