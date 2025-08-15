스포츠조선

'이래서 염갈량인가' 무사 1,2루서 이례적인 부정투구 확인 요청→볼넷, 밀어내기 사구. 2-2 동점[인천 현장]

기사입력 2025-08-15 20:17


15일 인천 SSG랜더스필드에서 LG-SSG전. 6회초 LG 염경엽 감독이 나와 주심에게 화이트의 부정투구 여부 검사를 요청했다. 주심이 화이트의 손과 글러브를 살펴보고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.15/

15일 인천 SSG랜더스필드에서 LG-SSG전. 6회초 LG 염경엽 감독이 나와 주심에게 화이트의 부정투구 여부 검사를 요청하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.15/

SSG 화이트가 글러브를 만지는 모습. LG 염경엽 감독이 이 장면을 보고 심판진에 확인을 요청했다. SPOTV 중계화면 캡쳐

[인천=스포츠조선 권인하 기자]호투하던 외국인 투수가 상대 감독의 항의로 흔들렸다.

LG 트윈스 염경엽 감독이 KBO리그에선 거의 볼 수 없는 부정 투구 확인 요청을 했다. SSG 랜더스의 외국인 투수 미치 화이트가 위기에 몰린 상황에서 갑자기 나왔다.

상황은 이랬다. 15일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG전. 0-2로 뒤진 6회초 선두 최원영의 좌전안타에 이어 신민재의 투수앞 내야안타까지 나와 무사 1,2루의 찬스가 나왔다.

상위타선으로 찬스가 이어지며 LG에겐 동점 혹은 역전까지도 기대할 수 있는 상황.

이때 염 감독이 갑자기 더그아웃을 나와 주심에게 다가갔다. 뭔가 얘기를 하는데 두손을 모으는 모양이 마치 세트 포지션에서의 자세를 말하는 듯 했다. 보크 가능성이 있는가 했는데 아니었다.

주심이 화이트에게 가더니 글러브를 보는 듯 했고, 화이트는 두 손까지 보여주는 제스쳐를 취했다. 마치 나에겐 아무것도 없다는 듯 했다. 주심이 확인을 끝내고 염 감독에게 사인을 보냈고, 염 감독도 오케이 사인으로 확인을 했다.


LG 염경엽 감독이 심판진이 SSG 화이트의 부정투구 확인 후 이상없다는 사인에 오케이 사인을 보냈다. SPOTV 중계화면 캡쳐

15일 인천 SSG랜더스필드에서 LG-SSG전. 6회초 1사 만루 오스틴의 밀어내기 사구 때 최원영이 득점하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.15/
중계 방송 화면에서 화이트가 투구 도중 오른손으로 글러브를 만지는 동작을 보여줬다. 염 감독이 이 장면을 보고 부정 투구를 의심했다고 볼 수 있다.

그런데 이 요청이 결과적으로 화이트를 흔들리게 했다.


화이트는 문성주를 상대로 연속 3개의 볼을 던졌다. 이후 2개의 스트라이크를 던져 풀카운트까지 만들었지만 결국 7구째 커브가 볼이 되며 무사 만루. 그리고 오스틴과는 2B2S에서 5구째 직구가 몸쪽으로 향했고 오스틴의 팔에 스쳤다. 몸에 맞는 볼로 밀어내기 득점이 돼 1-2.

그리고 문보경이 중견수 희생플라이를 쳐 2-2 동점이 됐다. 이후 1사 1,2루에서 후속 타자들이 범타로 물러나 2-2에서 이닝 종료.

화이트는 승리투수를 앞두고 6회에 안타 2개를 내준 뒤 염 감독의 부정 투구 확인 이후에 갑자기 컨트롤 난조로 볼넷과 밀어내기 몸에 맞는 볼을 연속 내줘 결국 2실점하고 마운드를 내려와야 했다.

화이트가 경기 내내 글러브를 만졌는지, 6회에만 글러브를 만졌는지는 모르지만 염 감독의 적절한 타이밍의 확인 요청이 상대 선발을 흔들었다고 볼 수 있는 대목이다.
인천=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

