'이래서 염갈량인가' 무사 1,2루서 이례적인 부정투구 확인 요청→볼넷,…

|
|
|
[인천=스포츠조선 권인하 기자]호투하던 외국인 투수가 상대 감독의 항의로 흔들렸다.
상위타선으로 찬스가 이어지며 LG에겐 동점 혹은 역전까지도 기대할 수 있는 상황.
이때 염 감독이 갑자기 더그아웃을 나와 주심에게 다가갔다. 뭔가 얘기를 하는데 두손을 모으는 모양이 마치 세트 포지션에서의 자세를 말하는 듯 했다. 보크 가능성이 있는가 했는데 아니었다.
|
|
그런데 이 요청이 결과적으로 화이트를 흔들리게 했다.
화이트는 문성주를 상대로 연속 3개의 볼을 던졌다. 이후 2개의 스트라이크를 던져 풀카운트까지 만들었지만 결국 7구째 커브가 볼이 되며 무사 만루. 그리고 오스틴과는 2B2S에서 5구째 직구가 몸쪽으로 향했고 오스틴의 팔에 스쳤다. 몸에 맞는 볼로 밀어내기 득점이 돼 1-2.
그리고 문보경이 중견수 희생플라이를 쳐 2-2 동점이 됐다. 이후 1사 1,2루에서 후속 타자들이 범타로 물러나 2-2에서 이닝 종료.
화이트는 승리투수를 앞두고 6회에 안타 2개를 내준 뒤 염 감독의 부정 투구 확인 이후에 갑자기 컨트롤 난조로 볼넷과 밀어내기 몸에 맞는 볼을 연속 내줘 결국 2실점하고 마운드를 내려와야 했다.
화이트가 경기 내내 글러브를 만졌는지, 6회에만 글러브를 만졌는지는 모르지만 염 감독의 적절한 타이밍의 확인 요청이 상대 선발을 흔들었다고 볼 수 있는 대목이다.
인천=권인하 기자 indyk@sportschosun.com